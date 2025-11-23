“Una Italia mediocre; no brillaron en el partido más fácil”: la feroz crítica de la prensa local al test match con los Cóndores

La selección chilena de Rugby protagonizó un histórico test match frente a su par de Italia, de cara al Mundial de Australia 2027. Pese a que el equipo dirigido por Pablo Lemoine cayó por 34-19, el duelo disputado en Génova deja con buenas sensaciones al quince nacional, ya que sirve como parámetro para futuras presentaciones ante rivales de similar categoría.

Sin embargo, la conformidad de la otra vereda no fue la misma. En Italia no tardaron en criticar a la Azzurri que, si bien suele participar frecuentemente en las citas planetarias y es un animador constante del torneo europeo de las Seis Naciones, no mostró el nivel esperado contra un equipo chileno llegaba con menos credenciales, al menos en este tipo de instancias contra combinados del tier 1.

En ese sentido, la prensa italiana cargó con la actuación de su selección, pues, a su juicio, consideraron que debían haber ganado con más holgura a Los Cóndores. "Una Italia mediocre derrotó a Chile por 34-19 en Génova en su último partido de la serie internacional de otoño. Los Azzurri cerraron la serie con un balance positivo de dos victorias (Australia y Chile) y una derrota (Sudáfrica). No brillaron en el partido más fácil, plagado de demasiados errores individuales, pero su superioridad técnica y física fue demasiado grande como para siquiera considerar correr riesgos“, partió diciendo La Gazzetta Dello Sport.

Si bien el citado medio destacó la superioridad del local, fue especialmente duro con los errores propios. “Los Azzurri tenían el partido bajo control e intentaron constantemente mover el balón y las piernas, pero demasiadas imprecisiones les impidieron convertir la posesión en oportunidades de try (...) La brecha técnica era innegablemente enorme, y especialmente en las fases estáticas”, agregan.

Otro sitio que remarcó la excesiva confianza que mostró Italia en el partido ante Chile fue Il Tempo Dello Sport. Allí, eso sí, destacaron el alza en la que venían Los Cóndores tras timbrar el histórico boleto a la Copa del Mundo. “El tercer partido de rugby italiano del otoño acaba de concluir en el Estadio Ferraris de Génova, con la emergente selección chilena . En teoría, era un partido que no debería haber causado problemas a los Azzurri, pero fue contra un equipo que estaba en su mejor momento tras asegurar su clasificación al Mundial por segundo año consecutivo, venciendo a Samoa en un desempate, el mismo equipo que debía jugar hoy en Liguria", escriben.

En ese marco, también detallaron los principales sucesos del compromiso, nuevamente ahondando en los fallos. “En el minuto 38, el primer ataque de Chile en la defensa de 22 hombres llegó con un lineout peligroso, Italia fue encontrada fuera de juego. Otra falta de Italia y Salvador Lues anotó un try para poner el 15-7 al final de un primer tiempo que Italia había jugado con mucha arrogancia (...) La segunda mitad comenzó con un Chile con gran entusiasmo y atacando. En el minuto 47, Salas recibió un pase pero no tocó los postes. Inmediatamente después, una defensa mediocre regaló el balón y un try a Chile, con Nicolás Saab anotando para poner el 15-14″, señalan.

“Italia necesitaba una reacción después de 50 minutos de mal juego. Y la reacción llegó poco después, cuando Di Bartolomeo anotó su segundo try, ampliando la ventaja a 22-14. Italia persistió, con una oleada de orgullo, y en el minuto 59 Clemente Saavedra recibió una tarjeta amarilla, dejando a Chile con 14 hombres durante diez minutos. Y en el minuto 62 Monty Ioane anotó un try, completando una jugada de cinco metros de Chile e Italia, que se escaparon con una ventaja de 29-14. Chile levantó la bandera blanca, habiéndose quedado sin gasolina y, en el minuto 72, el balón de Marin se va desviado para el segundo try de Ioane para poner el 34-14. Así, tras el susto, Italia ha sentenciado el partido, aunque el equipo italiano se marcha de Marassi con muchas más dudas que las que tenía al principio. Dudas que aumentaron al final, cuando Clemente Saavedra anotó un try para dejar el marcador final en 34-19″, cierran.