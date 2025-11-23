BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Una Italia mediocre; no brillaron en el partido más fácil”: la feroz crítica de la prensa local al test match con los Cóndores

    Los medios deportivos del país transalpino no quedaron conformes con el nivel mostrado ante los Cóndores. "Italia había jugado con mucha arrogancia", señalan.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Los Cóndores se enfrentaron a Italia en un test match.

    La selección chilena de Rugby protagonizó un histórico test match frente a su par de Italia, de cara al Mundial de Australia 2027. Pese a que el equipo dirigido por Pablo Lemoine cayó por 34-19, el duelo disputado en Génova deja con buenas sensaciones al quince nacional, ya que sirve como parámetro para futuras presentaciones ante rivales de similar categoría.

    Sin embargo, la conformidad de la otra vereda no fue la misma. En Italia no tardaron en criticar a la Azzurri que, si bien suele participar frecuentemente en las citas planetarias y es un animador constante del torneo europeo de las Seis Naciones, no mostró el nivel esperado contra un equipo chileno llegaba con menos credenciales, al menos en este tipo de instancias contra combinados del tier 1.

    En ese sentido, la prensa italiana cargó con la actuación de su selección, pues, a su juicio, consideraron que debían haber ganado con más holgura a Los Cóndores. "Una Italia mediocre derrotó a Chile por 34-19 en Génova en su último partido de la serie internacional de otoño. Los Azzurri cerraron la serie con un balance positivo de dos victorias (Australia y Chile) y una derrota (Sudáfrica). No brillaron en el partido más fácil, plagado de demasiados errores individuales, pero su superioridad técnica y física fue demasiado grande como para siquiera considerar correr riesgos“, partió diciendo La Gazzetta Dello Sport.

    Si bien el citado medio destacó la superioridad del local, fue especialmente duro con los errores propios. “Los Azzurri tenían el partido bajo control e intentaron constantemente mover el balón y las piernas, pero demasiadas imprecisiones les impidieron convertir la posesión en oportunidades de try (...) La brecha técnica era innegablemente enorme, y especialmente en las fases estáticas”, agregan.

    Otro sitio que remarcó la excesiva confianza que mostró Italia en el partido ante Chile fue Il Tempo Dello Sport. Allí, eso sí, destacaron el alza en la que venían Los Cóndores tras timbrar el histórico boleto a la Copa del Mundo. “El tercer partido de rugby italiano del otoño acaba de concluir en el Estadio Ferraris de Génova, con la emergente selección chilena . En teoría, era un partido que no debería haber causado problemas a los Azzurri, pero fue contra un equipo que estaba en su mejor momento tras asegurar su clasificación al Mundial por segundo año consecutivo, venciendo a Samoa en un desempate, el mismo equipo que debía jugar hoy en Liguria", escriben.

    En ese marco, también detallaron los principales sucesos del compromiso, nuevamente ahondando en los fallos. “En el minuto 38, el primer ataque de Chile en la defensa de 22 hombres llegó con un lineout peligroso, Italia fue encontrada fuera de juego. Otra falta de Italia y Salvador Lues anotó un try para poner el 15-7 al final de un primer tiempo que Italia había jugado con mucha arrogancia (...) La segunda mitad comenzó con un Chile con gran entusiasmo y atacando. En el minuto 47, Salas recibió un pase pero no tocó los postes. Inmediatamente después, una defensa mediocre regaló el balón y un try a Chile, con Nicolás Saab anotando para poner el 15-14″, señalan.

    Italia necesitaba una reacción después de 50 minutos de mal juego. Y la reacción llegó poco después, cuando Di Bartolomeo anotó su segundo try, ampliando la ventaja a 22-14. Italia persistió, con una oleada de orgullo, y en el minuto 59 Clemente Saavedra recibió una tarjeta amarilla, dejando a Chile con 14 hombres durante diez minutos. Y en el minuto 62 Monty Ioane anotó un try, completando una jugada de cinco metros de Chile e Italia, que se escaparon con una ventaja de 29-14. Chile levantó la bandera blanca, habiéndose quedado sin gasolina y, en el minuto 72, el balón de Marin se va desviado para el segundo try de Ioane para poner el 34-14. Así, tras el susto, Italia ha sentenciado el partido, aunque el equipo italiano se marcha de Marassi con muchas más dudas que las que tenía al principio. Dudas que aumentaron al final, cuando Clemente Saavedra anotó un try para dejar el marcador final en 34-19″, cierran.

    Lee también:

    Más sobre:RugbyLos CóndoresSelección Chilena de RugbyPablo LemoineSelección Italiana de RugbyPolideportivoPrensa italiana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Europa y EE.UU. se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz para Ucrania

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Aumentan a 90 los fallecidos tras las inundaciones por lluvias en Vietnam

    Ucrania ataca una central térmica y eléctrica de Rusia con drones

    “No es mi oferta final”: Trump matiza ultimátum a Zelenski para lograr el fin a la guerra en Ucrania

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    3.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    4.
    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    5.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Capturan a sujeto que habría asaltado y golpeado a trabajadora sexual en La Cisterna: se hizo pasar por un cliente
    Chile

    Capturan a sujeto que habría asaltado y golpeado a trabajadora sexual en La Cisterna: se hizo pasar por un cliente

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El milimétrico diseño de Kast para la segunda vuelta

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El nuevo mapa del poder en el Congreso que desafía las reformas del próximo gobierno

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “Una Italia mediocre; no brillaron en el partido más fácil”: la feroz crítica de la prensa local al test match con los Cóndores
    El Deportivo

    “Una Italia mediocre; no brillaron en el partido más fácil”: la feroz crítica de la prensa local al test match con los Cóndores

    El pedido de Daniel Garnero a Eduard Bello tras su nuevo gol con la UC: “Está muy considerado y queremos que se quede”

    A fondo con Walter Montillo: “La U va por el camino correcto; el año que viene puede ser bisagra”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio
    Cultura y entretención

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Europa y EE.UU. se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz para Ucrania
    Mundo

    Europa y EE.UU. se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz para Ucrania

    Aumentan a 90 los fallecidos tras las inundaciones por lluvias en Vietnam

    Ucrania ataca una central térmica y eléctrica de Rusia con drones

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”