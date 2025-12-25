SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Uno de los más cotizados de la Primera B deja Copiapó y se marcha al lejano fútbol de Kazajistán

    El puntero Thomas Jones fue uno de los mejores de la Liga de Ascenso 2025 en el León de Atacama, con 13 goles y tres asistencias. El ex Magallanes tendrá su primera experiencia en el exterior, en el país euroasiático.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Thomas Jones deja Deportes Copiapó y parte al extranjero. Foto: Photosport

    Las fiestas de fin de año no detienen los movimientos en el mercado de fichajes, ya sea en las incorporaciones como en las salidas de los equipos del fútbol local. La Liga de Ascenso perdió a uno de los mejores jugadores de la temporada 2025. Se trata de Thomas Jones, puntero derecho de Deportes Copiapó, quien emprenderá un nuevo y lejano desafío en su carrera.

    El exjugador de Magallanes tuvo una destacada campaña con el León de Atacama, donde llegó a la última fecha con opciones concretas de ser campeón (terminaría cayendo ante Universidad de Concepción) y luego se cayó en la liguilla ante Deportes Concepción. En el torneo de la B registró 13 goles y tres asistencias en 30 partidos. Además, se añade un gol más que realizó en la Copa Chile. Producto de su performance, era previsible que Jones fuese cotizado en el mercado. Finalmente, da el salto al exterior.

    Con 28 años, el futbolista tendrá su primera experiencia en el extranjero. Firmó en el FC Kaysar Kyzylorda, de la Primera División de Kazajistán. Mediante un video en sus redes oficiales, el club oficializó el fichaje.

    “El club Kaysar llegó a un acuerdo con el lateral de 28 años Thomas Jones. Nació en Chile. Defendió al equipo Copiapó de Chile, donde anotó 14 goles y dio tres asistencias. ¡Esperamos que nuestro nuevo jugador esté a la altura de las esperanzas de los fanáticos!”, posteó el elenco kazajo.

    El Kaysar Kyzylorda compite en la Premier Liga, la máxima categoría del país que perteneció a la ex Unión Soviética. Fue fundado en 1968 y ha tenido varios nombres a lo largo de su historia. Su denominación actual data desde 2001. En su palmarés cuenta con dos títulos de la Copa de Kazajistán (1998 y 2019) y cuatro coronas en la segunda división (1995, 2005, 2013 y 2016).

    En el campeonato 2025, finalizado en octubre (el calendario es en año natural), el Kaysar finalizó en el undécimo lugar de la tabla entre 14 equipos. Mantuvo la categoría sumando 22 puntos en 26 partidos. El campeón fue el Kairat Almaty, que está compitiendo en la Champions League.

