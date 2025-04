“¿Usted ganó algo?”: el tenso cruce de Cristian Paulucci como técnico de Sport Boys con la prensa peruana

Un tenso cruce protagonizó el exentrenador de Universidad Católica, Cristian Paulucci, quien se enfrascó en una áspera discusión con un periodista peruano este fin de semana.

El director técnico argentino actualmente dirige a Sport Boys, equipo en el que su ayudante es el exfutbolista nacional Felipe Gutiérrez. El intercambio se produjo tras la igualdad 2-2 ante Cienciano, por la novena fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú.

El empate dejó al equipo de Paulucci en la novena posición, con 12 unidades, a ocho de los líderes Universitario y Deportivo Garcilaso, y tuvo un final bastante polémico, pues tuvo cinco expulsados: dos del elenco del Callao y tres de los de Cusco.

Con ese ambiente caldeado, Paulucci y el conductor de radio Silvio Valencia se enfrascaron en un fuerte altercado.

El reportero le preguntó directamente al estratega si tenía información acerca de una eventual salida del club al que llegó a fines de la temporada pasada. Al transandino no le gustó el tono de la pregunta y respondió secamente que “no escuchaba ninguna radio”.

En esa línea, se quejó por un supuesto ninguneo y enumeró sus logros como entrenador, generando una tirante discusión.

“Yo no puedo estar pensando en lo que dicen ustedes, no escucho ninguna radio, así que digan lo que quieran. Yo veo, analizo a los rivales, no estoy pendiente de lo que ustedes dicen”, señaló.

Molesto con la situación, lanzó otro dardo. “Para que te quede claro, porque quieres ningunear y tengo cinco campeonatos: tres como asistente y dos como principal. ¿Usted ganó algo? Más respeto, por favor. No me importa, los que me importan son ellos (los jugadores). Yo trabajo. Averigüe y lea un poco más usted”, expuso, mientras el profesional intentaba defenderse.

Termee nomas pelaito lindo , el que gana un torneo viniendo de atrás dice lo que quiere pic.twitter.com/pG4Cshg0Gu — F E L I P E 🇫🇮 (@ElFelipeCruzado) April 21, 2025

Irregular trayectoria

Si bien Paulucci tuvo su punto más alto con el campeonato que logró con Universidad Católica en 2021, luego de una espectacular remontada ante Colo Colo, la trayectoria del DT luego fue bastante irregular.

Tras salir de los cruzados por malos resultados en la temporada siguiente, el argentino dirigió al Manchego Ciudad Real, con el que ganó el Grupo XVIII de la Tercera Federación (quinta categoría de España). Luego, siguió en Atlético Celaya, de la Liga de Expansión mexicana (segunda división), para finalmente recalar en Perú.

