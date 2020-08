Valdivia no entiende el veto a su estadio: “Milad ya no es confiable”

Hay varios clubes del fútbol chileno molestos con la decisión de cuáles serían los estadios autorizados para el retorno del fútbol. Uno de ellos es Deportes Valdivia, de la Primera B. Y es que a cuatro días de su partido ante Puerto Montt, programado por la ANFP para el sábado a las 12.30 horas, aún no sabe dónde hará de local. O incluso si podrá hacerlo.

La molestia de los albirrojos radica en que, según ellos, no les han dado ninguna razón ni argumento de peso para no autorizar al estadio Parque Municipal. Y que, datos en mano, no ven lógica en el veto.

“La comuna es la de mejores índices de todo el fútbol chileno y somos el único club que está en una comuna con Apertura Inicial del plan Paso a Paso. Es una decisión arbitraria y totalmente fuera de contexto”, dice a La Tercera Jorge Salazar, timonel del elenco valdiviano.

En efecto, los datos del ministerio de Salud sobre coronavirus que ayer se registraron en Chile dicen que la comuna de Valdivia posee 36 casos activos por cada 100.000 habitantes, mientras que, por ejemplo Antofagasta, la comuna con peores índices del balompié criollo, tiene 661 casos activos por cada 100.000 habitantes. Y el estadio Calvo y Bascuñán, edificado en esa comuna, sí está autorizado para recibir fútbol profesional.

La tabla con datos que Valdivia utiliza para contraargumentar el veto a su estadio.

“Somos la región modelo de Chile, con desconfinamiento de restaurantes, de cafés, acá ya todo está funcionando y no quieren autorizar el estadio, teniendo todas las condiciones sanitarias al día, para un partido que más encima se juega sin público, entonces no entendemos nada”, agrega el timonel de los del Calle-Calle.

¿A quién apunta Salazar, el que votó por Lorenzo Antillo en las pasadas elecciones de la ANFP? Dice que el principal culpable es Pablo Milad, presidente de la ANFP, en quien, a menos de un mes de haber iniciado su mandato, ya no confía. “No cumplió su palabra, que no me llame entonces, porque lo hizo tres veces el 16 de agosto para decirme que el estadio iba a ser autorizado. Para mí Milad ya no es confiable porque me dijo ‘dalo por hecho’ y hoy la realidad es muy distinta”.

Estadio Seguro, que categorizó los estadios, también es apuntado: “Se tiran la pelota entre ANFP y Estadio Seguro. No dan argumentos, pero dicen que son técnicos. Incluso me dijeron que si nos autorizaban tenían que autorizar a otros y que quedaron atrapados en eso. Estos gallos tienen que saber que los responsables del espectáculo somos nosotros y no ellos. Es refácil decidir desde Santiago en un escritorio y acá tenemos todas la autorizaciones, del municipio e incluso la Seremi de Salud”, agrega el timonel del Torreón.

El problema para Deportes Valdivia es que sus alternativas en ciudades relativamente cercanas para ejercer de local tampoco están disponibles: el CAP está reservado por Ñublense para jugar ante San Marcos el mismo día, mientras que el Germán Becker les fue denegado la mañana de este martes a través de un correo electrónico, donde el jefe de Deportes comunal les comunicó que el municipio tomó la decisión de no arrendar espacios o recintos administrados por la municipalidad para actividades ajenas a la comuna con motivo de la crisis sanitaria.

“Vamos a agotar todas las instancias. Incluso acudiendo a las autoridades políticas de acá, como los senadores Alfonso De Urresti (PS) y Ena Von Baer (UDI). Me rehúso a jugar en otra ciudad por una decisión que a esta altura ya es política y no otra cosa”, cierra Salazar.

Los estadios autorizados para el retorno.