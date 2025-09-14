SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Van con todo por la Supercopa: las formaciones con las que Colo Colo y la U se enfrentarán en el Santa Laura

Albos y azules se miden este domingo a partir de las 15.00 horas en el estadio Santa Laura.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Colo Colo y Universidad de Chile se miden en el Superclásico. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Colo Colo y Universidad de Chile se alistan para enfrentar la definición de la Supercopa que se llevará a cabo este domingo a partir de las 15.00 horas en el estadio Santa Laura.

El elenco a cargo de Fernando Ortiz llega con varias novedades que se pudieron apreciar en el planteamiento que paró en la práctica sabatina.

Una de ellas es la ausencia de Arturo Vidal en el mediocampo. Otra es la incorporación de Leandro Hernández quien aparecería en la delantero acompañando a Lucas Cepeda, dejando a Claudio Aquino y Javier correa liderando el ataque.

Considerando esto, Colo Colo se pararía con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez y Vicente Pizarro como volantes de corte; más adelantados Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Leandro Hernández, para dejar en delantera a Javier Correa.

Por su parte, Gustavo Álvarez enfrentará el duelo teniendo como novedad el regreso de Marcelo Díaz en el mediocampo, además de la presencia de Nicolás Guerra como principal amenaza para la defensa alba.

Otra novedad en el arco será la reincorporación de Gabriel Castellón en la portería, considerando que en el último Superclásico el elegido para defender los tres palos fue Cristopher Toselli.

Así, la U formará con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Javier Altamirano y Lucas Assadi más adelantados; y Nicolás Guerra.

Lee también:

Más sobre:FútbolSupercopaColo ColoUniversidad de Chile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kaiser descarta apoyo a eutanasia y aborto libre: “No creo que sea correcto matar a una persona que todavía no ha nacido”

Colocan la primera piedra del Complejo Deportivo Los Tilos: dan inicio a la construcción del nuevo Estadio en Renca

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información

Feid provoca aglomeraciones tras sorpresiva convocatoria en Providencia: municipio descarta autorización

Matthei respalda informe del Banco Central que detalla efectos en el empleo por las 40 horas y el salario mínimo

“Me preguntaron qué iba a decir y fue lo que dije”: las contradicciones de Monsalve y el gobierno sobre su defensa en La Moneda

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

2.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

3.
Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Manuel Monsalve: “Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito”

Manuel Monsalve: “Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
Exclusivo

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Manchester United por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Manchester United por TV y streaming

Kaiser descarta apoyo a eutanasia y aborto libre: “No creo que sea correcto matar a una persona que todavía no ha nacido”
Chile

Kaiser descarta apoyo a eutanasia y aborto libre: “No creo que sea correcto matar a una persona que todavía no ha nacido”

Colocan la primera piedra del Complejo Deportivo Los Tilos: dan inicio a la construcción del nuevo Estadio en Renca

Feid provoca aglomeraciones tras sorpresiva convocatoria en Providencia: municipio descarta autorización

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información
Negocios

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información

Matthei respalda informe del Banco Central que detalla efectos en el empleo por las 40 horas y el salario mínimo

La CPC pide respetar al Banco Central tras discrepancias por efecto de las 40 horas y salario mínimo en el empleo

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos
Tendencias

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos

Cómo es NOT TV, el nuevo canal en la televisión chilena que pasará “videos hipnóticos”, virales y hasta deportes en vivo

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Sébastien Ogier conquista el WRC de Chile y toma el liderato del Mundial
El Deportivo

Sébastien Ogier conquista el WRC de Chile y toma el liderato del Mundial

Ignacio Velásquez queda fuera de los 10.000 metros del Mundial de Tokio por problemas de salud

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala
Cultura y entretención

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Explosión en bar en Madrid deja un muerto y 25 heridos: tres están en estado grave
Mundo

Explosión en bar en Madrid deja un muerto y 25 heridos: tres están en estado grave

Primer ministro británico dice que “nunca entregarán” su bandera a la ultraderecha

Ucrania confirma ataque a la logística ferroviaria rusa que deja muertos y heridos

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté