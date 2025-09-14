Van con todo por la Supercopa: las formaciones con las que Colo Colo y la U se enfrentarán en el Santa Laura

Colo Colo y Universidad de Chile se miden en el Superclásico.

Colo Colo y Universidad de Chile se alistan para enfrentar la definición de la Supercopa que se llevará a cabo este domingo a partir de las 15.00 horas en el estadio Santa Laura.

El elenco a cargo de Fernando Ortiz llega con varias novedades que se pudieron apreciar en el planteamiento que paró en la práctica sabatina.

Una de ellas es la ausencia de Arturo Vidal en el mediocampo. Otra es la incorporación de Leandro Hernández quien aparecería en la delantero acompañando a Lucas Cepeda, dejando a Claudio Aquino y Javier correa liderando el ataque.

Considerando esto, Colo Colo se pararía con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez y Vicente Pizarro como volantes de corte; más adelantados Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Leandro Hernández, para dejar en delantera a Javier Correa.

Por su parte, Gustavo Álvarez enfrentará el duelo teniendo como novedad el regreso de Marcelo Díaz en el mediocampo, además de la presencia de Nicolás Guerra como principal amenaza para la defensa alba.

Otra novedad en el arco será la reincorporación de Gabriel Castellón en la portería, considerando que en el último Superclásico el elegido para defender los tres palos fue Cristopher Toselli.

Así, la U formará con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Javier Altamirano y Lucas Assadi más adelantados; y Nicolás Guerra.