Vende su historia con Maradona: Harold Mayne-Nicholls patrocina nueva cuenta de Patreon para pagar su deuda de campaña presidencial

Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP y excandidato presidencial, presentó esta semana su cuenta en la plataforma Patreon como mecanismo de financiamiento para enfrentar las deudas contraídas durante su campaña electoral. La iniciativa fue difundida a través de sus redes sociales, incluyendo una historia en WhatsApp.

La decisión se produce tras el término de su candidatura presidencial, en la que obtuvo 163.273 votos, equivalentes al 1,26% de los sufragios. Para financiar su cruzada política, el antofagastino solicitó créditos por un monto total de $559.400.000, de los cuales mantiene una deuda vigente cercana a los $300 millones con el Banco Estado.

En esa línea, la cuenta de Patreon fue presentada como una forma de generar ingresos. El contenido anunciado corresponde a un video titulado “Historias Americanas en la Copa del Mundo USA 1994″, centrado en su experiencia durante ese torneo.

“Los invito a ver ‘Historias Americanas en la Copa del Mundo USA 1994’. Es un video de unos 20 minutos con mis vivencias en ese torneo. El valor es de USD 7,50 más impuestos”, escribió Mayne-Nicholls al momento de difundir la iniciativa.

En el mismo mensaje, señaló que los usuarios pueden adquirir más material si así lo desean. “Obviamente, los que quieran pueden comprar más de un video son muy bienvenidos. Si además quieren recibir diariamente las efemérides del día, lo pueden hacer por USD 1,00.- más impuestos al mes. Se consigue en el mismo sitio”, indicó.

El propio exdirigente explicitó el destino de los recursos obtenidos mediante la plataforma. “Desde ya muy agradecido de todos, pues estos recursos los usaré para cancelar los compromisos de la campaña presidencial”, escribió.

Posteriormente, Mayne-Nicholls profundizó el anuncio a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. “Han sido muchísimos los comentarios que me han hecho llegar viendo cómo me pueden ayudar para cumplir con mis compromisos de la campaña”, señaló.

“Yo prefiero entregarles contenido, prefiero entregarles conocimiento, prefiero contarles anécdotas y que ustedes de esa manera lo hagan”, añadió.

También detalló el eje central del material disponible en la plataforma, vinculado a su participación en el Mundial de Estados Unidos, al que asistió como trabajador de la FIFA. “Por eso hemos abierto un canal en Patreon donde ustedes pueden adquirir ya desde este mismo momento todo lo que fue mi experiencia, mis anécdotas, mi historia en la Copa del Mundo de 1994, la primera Copa del Mundo a la que fui”, explicó. En ese contexto, mencionó uno de los episodios incluidos en el relato: “En donde, entre otras cosas, me tocó decirle a Diego Maradona ‘tienes que ir al doping’”.

La referencia apunta al conocido control antidopaje que derivó en la expulsión de Maradona del torneo, episodio que forma parte del contenido promocionado por Mayne-Nicholls como uno de los hitos de su experiencia en ese Mundial.