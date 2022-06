Vinícius Junior apunta a su renovación mostrándole el escudo a Mbappé: “Seguiré en el club más grande del mundo”

Vinícius Junior disfruta sus vacaciones como campeón de LaLiga y de Champions. El joven astro brasileño, clave en la obtención de la Liga de Campeones y de primera división española, se dio tiempo para hablar de su futuro.

El carioca, que tiene contrato hasta 2024 y está negociando con el Real Madrid una extensión de este que significará una mejora salarial importante y con una nueva cláusula, se refirió a los rumores que lo ligan a un posible interés del PSG.

Consultado sobre la posibilidad de cambiar de equipo, el brasileño dijo sentirse muy a gusto en España y, de paso, le tiró una indirecta al cuadro francés y a Mbappé.

“Seguiré en el club más grande del mundo. Esto acaba de empezar y tengo muchas cosas que ganar, espero contar muchos títulos al final de mi carrera”, aseguró en declaraciones a Sport Tv.

Cabe recordar el bullado caso del delantero francés y los rumores que lo instalaban como el nuevo refuerzo estrella del Real Madrid. Sin embargo, tras una dilatada negociación que involucraba a las dos entidades y al artillero, este se decantó por aceptar un nuevo contrato con el gigante parisino.

Esto llevó a que muchos miembros del Real Madrid se refirieran directa o indirectamente de la decisión del jugador francés. Por ejemplo, el mismo presidente de la entidad blanca, Florentino Pérez, lanzó frases para el artillero del PSG.

En El Chiringuito, programa español, el tema del galo fue uno de los más comentados. Ahí, el directivo contó varios detalles del frustrado fichaje. “El Mbappé que iba a venir aquí no es este. Si es así prefiero que se quede en el PSG. Yo quiero al del sueño. ¿Imposible en tres años? Dentro de tres años todos calvos... Este Mbappé no es mi Mbappé, que se niega a hacer un acto publicitario con su selección... yo eso no lo quiero. Ha podido ser un lapsus pero creo que le han confundido... Este Mbappé no es el que yo quería traer”, dijo en una de las frases sobre la no llegada del goleador.

Luego, ya en un tono más irónico, el mandamás manifestó que al delantero lo hicieron confundirse en sus deseos.

“Yo ahora ya no sueño con verle de blanco porque este Mbappé no es mi Mbappé. Le han confundido. Le deseo lo mejor allí, no tengo nada contra él. Me creí lo del sueño pero ningún jugador a lo largo de la historia del Real Madrid ha estado por encima del club. No haremos ninguna excepción”, contaba en dicho programa.

Uno de los que directamente se mofó de Mbappé fue Isco Alarcón. En su despedida del Real Madrid, el volante le lanzó un dardo por redes sociales el futbolista del PSG: “Al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no”, adjuntando el ícono de una tortuga y una cara riéndose.

Finalmente, lanzado el dardo al francés, Vinícius Junior terminó destacando el grupo humano del camarín del Real, además de elogiar a los estrategas que lo dirigen tanto en España como en Brasil.

“Es el vestuario más unido desde que llegué al Real Madrid. Este año las celebraciones han sido distintas, todos sentimos algo especial al ganar. Hay gente joven y todo el mundo se cae bien. Eso es importante. Cuando hay un partido siempre hablan entre ellos. Estoy mejor en el Real Madrid y Tite le pregunta a Carlo cómo podría ayudar en la selección. Se llevan bien y se entienden”, concluyó.