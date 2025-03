Vinicius revela detalles inéditos de la polémica por el Balón de Oro: “El club me pidió quedarme en Madrid”

Vinicius fue una de las principales figuras en la última Champions League que obtuvo el Real Madrid. Los dirigidos por Carlo Ancelotti esperan volver a ser uno de los animadores del máximo certamen de clubes en el Viejo Continente y para eso deberán vencer al Atlético de Madrid si quieren seguir en carrera.

Este martes los merengues reciben al cuadro colchonero en el estadio Santiago Bernabéu. En la antesala al duelo de ida por los octavos de final, los dos equipos llegan en un momento distinto. Los locales perdieron por 2-1 ante el Betis en LaLiga, mientras que el elenco de Diego Simeone venció por 1-0 al Athletic Club.

Durante la conferencia de prensa previa al partido, Vinicius fue consultado sobre la polémica del Balón de Oro, cuando no asistió a la ceremonia que tradicionalmente se realiza en Paris. “Yo hago lo que el club manda y el club me pidió quedarme en Madrid”, indicó el delantero.

En esta lógica, detalló que no se siente molesto por no haber recibido el galardón en 2024. “La gente vota lo que cree. Yo tengo mi pensamiento. Nunca soñé ganar el Balón de Oro, cuando estás cerca te lo crees, pero voy a tener más oportunidades. Ya he ganado dos Copas de Europa y estoy aquí para ganar muchas más”, complementó.

Vinicius confía en que podrán seguir vivos en Champions League. Foto: REUTERS/Violeta Santos Moura.

La demostración de tranquilidad a los madridistas

Vinicius en el último tiempo ha sido vinculado al fútbol de Arabia Saudita, con cifras inalcanzables para el contexto europeo. Sin embargo, el canterano de Flamengo declaró que tiene contrato con el Real Madrid hasta 2027 y que tiene la intención de extender el vínculo por más temporadas. “Toda la gente me ama y me quiere mucho. Yo no podría estar en un sitio mejor que aquí”, señaló el delantero.

En este sentido, se mostró muy contento por pertenecer a los merengues y espera continuar por muchos años más la capital española. “Estoy aquí para seguir la historia, todo lo que el presidente y el club me han dado. Ojalá pueda seguir marcando más goles y jugar más partidos con esta camiseta. He ganado, pero puedo ganar mucho más y puedo entrar en la historia de este club con tantos grandes jugadores que son leyenda”, apuntó el extremo de la selección brasileña.

Sobre el duelo ante el Atlético, Vinicius explicó que se siente en un gran momento y que entiende cuando los hinchas les exigen un poco más tanto al equipo como a él específicamente. “Ahora mismo estoy en mi mejor versión. Tuve lesiones. Con tantos partidos tú no puedes estar al 100% en todos (...) Ahora llega el momento decisivo de la temporada y en el Madrid jugamos mejor en este momento de la temporada”, argumentó el jugador de 24 años.