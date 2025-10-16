SUSCRÍBETE
El Deportivo

Vuelve el circuito mundial de surf a Chile con doble corona en Arica e Iquique

La máxima competición regresa al país después de tres años con desafíos a las olas El Gringo y La Punta.

Por 
El Deportivo
La desafiante ola El Gringo espera a competidores de todo el mundo. Arica Pro Tour

Después de tres años de ausencia, regresa el tour mundial de la World Surf League en la zona norte del país. Del 22 al 26 de octubre la otrora Isla Alacrán será el epicentro del planeta surf con la peligrosa ola “El Gringo”, con el retorno del Arica Pro Tour.

En tanto, del 28 de octubre al 2 de noviembre, la costa de la capital de la región del Tarapacá se llevará toda la atención con el Iquique Pro en la desafiante ola “La Punta”.

Con olas que podrían superar los tres metros de altura en los pies del Morro de Arica, vuelve el circuito mundial. Ya se está prepando el retorno de los mejores surfistas del mundo a una de las olas más desafiantes del planeta.

“El Gringo debe ser el mejor slap (ola tubular de gran dimensión y fuerza en fondo de roca) del mundo. Y eso seduce a los mejores surfistas del planeta. Por acá han pasado varios campeones mundiales, y para esta fecha se espera el arribo de grandes cartas como Brasil, que es en estos momentos la principal potencia de este deporte en el mundo”, señala Francisco Gana, director deportivo del Arica Pro Tour.

A continuación, el desafío deportivo se trasladará 310 kilómetros al sur de Arica, específicamente a Playa Cavancha de Iquique donde la desafiante ola de La Punta, pondrá a prueba a las y los mejores riders del planeta surf.

“Estamos muy contentos por el retorno de la competencia internacional de surf a Iquique. Cavancha es hoy por hoy la principal playa del deporte del país, recientemente se aprobó que acá se disputen los Juegos Odesur de Playa 2027”, señala la campeona nacional iquiqueña Isidora Bultó.

