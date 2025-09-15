SUSCRÍBETE
El Deportivo

Ximena Restrepo anuncia su candidatura a la presidencia de World Athletics: “Me produce mucha motivación”

La madre de Martina Weil manifestó en una entrevista su deseo de suceder a Sebastian Coe. Su hija, en tanto, compite este martes en las semifinales de los 400 metros en el Mundial de Tokio.

Carlos González Lucay 
Carlos González Lucay
Ximena Restrepo es vicepresidenta del organismo desde 2019.

Ximena Restrepo lleva seis años como vicepresidenta de World Athletics. La exatleta colombiana nacionalizada chilena es una de las dirigentas de más peso dentro de la administración del británico Sebastian Coe, quien dejará el cargo en 2027 al completar su tercer periodo.

La madre de Martina Weil se encuentra en Tokio, donde su hija competirá este martes (09.07, de Chile), en su rol de dirigenta del organismo mundial. Y justamente en esa función concedió una entrevista a la agencia AFP para hablar de diversos temas.

Restrepo, de 56 años, se refirió a sus seis años como vicepresidenta de la entidad. “Pasa el tiempo rápido. Hay varias cosas por las que estoy satisfecha. Siento que World Athletics ha crecido mucho en estos últimos seis años. Es importante mencionar que tenemos un Consejo con paridad de género, 50-50, antes de lo estipulado. Hemos tenido un crecimiento exponencial en nuestros seguidores en las redes. El desarrollo del programa para niños ha crecido y llega a todas las esquinas del mundo. En los Mundiales tenemos estadios llenos y han aumentado los sponsors. El atletismo está ahora en muchas mejores condiciones que cuando yo llegué, hemos tenido un liderazgo muy fuerte de Sebastian Coe y se ha notado”, afirmó.

Dentro de sus planes también, manifestó la idea de convertirse en la próxima presidenta de World Athletics en 2027, cuando expire el mandato del británico. Una opción que ya barajaba en caso de que Coe hubiese ganado las elecciones del COI, cosa finalmente no sucedió.

“Sí, me lo he estado planteando. Me voy a presentar como candidata a la presidencia. No va a estar fácil, hay otros dos candidatos que yo ya sé que se van a presentar y que son muy buenos, pero sí sería algo que me gustaría hacer. Me produce mucha motivación, me motiva hacerlo. Hay que empezar a trabajar por eso”, anunció.

Asimismo, valoró la implementación de las pruebas de género en las competencias femeninas: “Para mí esto tiene un gran valor. World Athletics ha liderado en esto durante muchos años y por fin estamos logrando sacar este tema de los test de género. Es una manera de tener un deporte más justo con las mujeres, que estemos tranquilos de que las mujeres compiten con las mujeres. La implementación ha sido muy buena. Para nosotros esto ha sido difícil, complejo, mucho trabajo y muchas horas, pero con eso nos aseguramos que todas las mujeres han tenido el control de este test”.

Por una inédita final

Este martes, Martina Weil tendrá la gran oportunidad de seguir agigantando su historia, cuando compita en las semifinales de los 400 metros. Ahí buscará una inédita final y buscará romper el récord sudamericano que impuso su madre, Ximena Restrepo, cuando ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

La marca vigente es de 49″64. Mientras que el mejor registro de Weil es de 49″72, logrado recientemente en la Diamond League de Zúrich, a fines de agosto.

“Quiero conseguir ese récord sudamericano, el de mi madre. Cada vez estamos más cerca. Estoy súper feliz, súper emocionada de lo que he conseguido esta temporada, de estar sana, de poder disfrutarla y de ser feliz”, declaró en la víspera, en una entrevista con el sitio oficial del COI.

