Ya juntó US$ 1 millón: la historia del joven influencer que quiere salvar a Independiente

Independiente vive la peor crisis de su historia y la situación ya está en un punto sin retorno. Las deudas tienen al club que más veces ha ganado la Copa Libertadores al borde de la quiebra, necesitando cerca de 20 millones de dólares para enderezar el complejo momento económico.

Es por eso que las formas ya están saliendo de la lógica que podría tener un equipo de la magnitud del “Rojo”. Esta jornada el club presentó en una conferencia de prensa a Santiago Maratea, influencer argentino, quien inició una colecta para salvar al club, tal como hace en sus redes sociales con otras campañas. Noticia que impactó, pero que rápidamente comenzó a generar ganancias para la institución.

“La colecta comenzó, exactamente, hace 53 minutos y ya llevamos recaudados 74 millones de pesos. Le agradezco a todos los hinchas de Independiente y sepan que en breve ya vamos a superar los 100 millones”, informó en medio de la conferencia de prensa frente a los medios y en donde estaba presente el emblema del club Pepe Santoro.

De hecho, el ex arquero también conversó con los medios y mostró su total apoyo por la iniciativa. “Independiente está mal y tenemos que salir de este momento. Acá no hay política ni nada. Que no les quede la menor duda: esto va a ser con toda transparencia y honestidad. Se está haciendo con el corazón”, expuso.

Antes de que comenzara la conferencia que se realizó en el Estadio Ricardo Bochini-Libertadores de América, Maratea publicó en varias historias de Instagram el enlace de la colecta, en la cual se podían hacer donaciones entre 4.000 y 32.000 pesos argentinos. Si dichas cifras se llevan a la divisa norteamericana, serían entre 17,5 y 140 dólares al cambio oficial.

Pero obviamente la medida generó dudas en algunos sectores, que lo ven como una oportunidad para aprovecharse del club o como una forma de que la directiva reciba más dinero. “La Comisión Directiva no tiene voto sobre donde va el dinero, el fiduciario soy yo. Después lo hablaremos con ellos, pero la prioridad es pagar primero las más urgentes, que serían la de América de México y Gastón Silva, y luego se le pagará a cada uno lo que le corresponda”, explicó el influencer.

Además, recalcó el método que tendrá esta. “El 5% es para pagar los gastos del fideicomiso. La CD tampoco se va a llevar un porcentaje y no hay un vínculo de cuentas bancarias ni nada. Es muy de chorro pensarlo así. Todo esto va a pasar por Mercado Pago. Si sobra dinero, irá destinado a las inferiores del club”, añadió.

Maratea se hizo conocido en internet por encabezar colectas solidarias para ayudar a gente en problemas económicos. De hecho, en 2021 organizó una para que atletas argentinos pudieran viajar a los Juegos Suramericanos de Guayaquil. Luego de saltar a la fama tuvo un programa de radio llamada “Generación perdida”.

Ahora en cambio, realiza su proyecto más ambicioso, uno en donde esperar recolectar 20 millones de dólares en una semana. Puede ser la salvación de Independiente, el club con más Libertadores y uno de los más grandes de Argentina. Parece comedia, pero es realidad.