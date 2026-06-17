Ya lo sufre Ecuador: departamento de turismo de Pensilvania advierte da la maldición de la estatua de Rocky en Filadelfia

Ya lo sufre Ecuador: la maldición de la estatua de Rocky en Filadelfia que llega al Mundial 2026. Foto: @philadelphiagov

El Mundial 2026 ha dejado varias historias fuera de la cancha. La derrota de Ecuador ante Costa de Marfil en Filadelfia reactivó una antigua superstición vinculada a uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad: la estatua de Rocky Balboa.

La situación llevó al departamento de turismo de Pensilvania a emitir un comunicado dirigido a las selecciones que aún deben disputar partidos en Filadelfia durante la Copa del Mundo. El mensaje hizo referencia a la denominada “maldición de Rocky”.

As @FIFAWorldCup enters its second week, Philly is building on a strong opening stretch that welcomed visitors from around the world, filled Philadelphia Stadium for the city’s first match, and brought thousands of residents and visitors together at @FWC26Philly Fan Festival™. pic.twitter.com/Poq2UE2P4x — City of Philadelphia (@PhiladelphiaGov) June 16, 2026

“A las delegaciones de Brasil, Haití, Francia, Irak, Curazao, Croacia y Ghana: Pensilvania les da una cálida bienvenida y les desea mucha suerte en sus próximos partidos del Mundial en Filadelfia. Como buenos anfitriones, nos gustaría compartir información sobre un fenómeno bien documentado en Filadelfia: la maldición de la estatua de Rocky”, señaló la entidad.

La advertencia apareció días después de la presentación de Ecuador en la ciudad. Antes del encuentro frente a Costa de Marfil, miles de hinchas ecuatorianos realizaron un banderazo en las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, lugar donde se encuentra la estatua inspirada en el personaje de Sylvester Stallone.

Durante la actividad, los aficionados colocaron una camiseta de la selección ecuatoriana sobre la figura del boxeador ficticio. Justo después el equipo dirigido por Sebastián Beccacece cayó por 1-0 ante Costa de Marfil.

El departamento de turismo hizo referencia al episodio en su comunicado. “Ecuador vistió a Rocky el pasado fin de semana. ¿Coincidencia? Lamentablemente, la historia dice que no”, señaló la institución.

La supuesta maldición tiene varias décadas de existencia. La teoría sostiene que los equipos cuyos seguidores decoran la estatua terminan perdiendo su siguiente compromiso importante. El origen de la creencia está asociado a la NFL.

La historia ahora transciende a otra disciplina, convirtiéndose en una tradición no oficial de la ciudad. Cada vez que un equipo visitante llega a Filadelfia y utiliza la imagen de Rocky Balboa como símbolo de apoyo, la superstición vuelve a aparecer. Por ahora, las selecciones que aún deben jugar en la ciudad ya recibieron la advertencia.