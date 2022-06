“Ya presentamos nuestra respuesta y los soportes”: los argumentos exhibidos por Ecuador ante la FIFA para defender la inclusión de Byron Castillo

Ecuador se juega todas sus cartas para defender su clasificación al Mundial de Qatar. La federación del Guayas, que preside Francisco Egas, ingresó en la Unidad Disciplinaria de la FIFA los argumentos para sostener la legitimidad de la inclusión de Byron Castillo, el lateral del Barcelona de Guayaquil que abrió la posibilidad para que Chile presentara una denuncia que, eventualmente, puede conducir a su clasificación a la cita planetaria a través de la vía administrativa.

Será ese departamento del entre rector del fútbol mundial el encargo de resolver acerca de las distintas pruebas que están puestas sobre la mesa. En el caso chileno, hace días que el equipo jurídico comandado por el abogado brasileño Eduardo Carlezzo ingresó el reclamo, acompañado por la documentación que lo sustenta. Lo propio hizo Perú, que fue convocado como tercera parte interviniente, dado que las eventuales determinaciones podrían derivar en movimientos en la tabla de las Eliminatorias distintos a los que pretende Chile. Vale decir, eventualmente con los del Rímac accediendo directamente al Mundial y no a través del repechaje, que lo podría disputar Colombia.

“Ya presentamos nuestra respuesta y los soportes. Sobre ellos solo hablaremos dentro del proceso”, confirma Carlos Manzur, vicepresidente de la FEF, a El Deportivo.

El alto directivo ironiza respecto del tiempo que demorará la resolución. “Según lo que los medios chilenos han publicado, la FIFA ha dicho que resolverá la primera instancia el 10 de junio. Así que entonces no habrá que esperar mucho”, plantea, en una postura crítica que ya ha manifestado en otras ocasiones . Luego, eso sí, analiza la situación con mayor detención. “Tiene sentido que no se demoren lo acostumbrado, sobre todo si el caso es claro, pero cuatro días me parece corto”, sostiene. Finalmente, enfatiza que, en ese sentido, la información es meramente extraoficial. “En todo caso es lo que los medios han dicho. Nosotros no hemos recibido ninguna notificación oficial”, aclara.

Carlos Manzur, vicepresidente de la federación ecuatoriana de fútbol (Foto: WhatsApp)

Convicción total

“No tengo duda que habrá justicia en todo aspecto y una disculpa a mí no me alcanza”, con esas palabras, Gustavo Alfaro zanjó el tema de Byron Castillo en la conferencia de prensa que ofreció el sábado. En Ecuador el discurso es un solo: todo está en regla. Es lo que expresan públicamente una y otra vez. “Ustedes viven en una realidad distinta”, le dijo Carlos Manzur, vicepresidente de la federación ecuatoriana, a El Deportivo. Sin embargo, con un caso de este tamaño en manos de la FIFA, es evidente que los argumentos que presentan deben ser robustos. La situación ya estalló.

Las posiciones chocan. Por una parte está la ANFP, representada en Eduardo Carlezzo, abogado que ha declarado en más de una ocasión que con su investigación no tiene ninguna duda de que Castillo no es ecuatoriano. ”Estoy convencido de que es colombiano. Lo puedo decir desde una perspectiva personal. La documentación es bastante sólida y extensa en ese sentido. Cuando recopilamos y vimos lo que se ha hecho, muchas investigaciones. El tema era de total y absoluto conocimiento de la federación ecuatoriana”, afirmó a La Tercera a inicios de mayo. Un mes después, esa es la posición oficial del órgano rector del fútbol chileno.

Por otro lado está la FEF, que se defiende con el mismo argumento desde el día uno: los documentos del Registro Civil y el visto bueno de las autoridades. Si bien Castillo fue seleccionado ecuatoriano en las categorías sub 17 y sub 20, incluso siendo capitán en la primera, las dudas sobre su nacionalidad, existentes desde mucho antes de la denuncia chilena, alejaron a los técnicos de aquel seleccionado de llamarlo.

Recién 2021 debutó con la casaca tricolor adulta. Fue ante Paraguay en las Eliminatorias rumbo a Qatar. El encuentro ante Chile en Quito fue su segunda aparición. ¿El duelo ante la Roja en San Carlos de Apoquindo? La sexta. Uno de los argumentos de Ecuador es el haber esperado tantos años para nominarlo. Aseguran que recién teniendo la autorización y documentación pertinente fue incluido.

Byron Castillo, en el partido entre Chile y Ecuador, justo en el momento de la expulsión de Arturo Vidal. Foto: Marco Muga/AGENCIAUNO

Habeas data

“¿Dónde nació Byron Castillo?”, se le preguntó a Eduardo Carlezzo, “En Tumaco, Colombia”, respondió con seguridad. En Ecuador la ratificación de su nacionalidad por parte de las autoridades bastó para que sea convocado.

¿Por qué el poder judicial de aquel país decidió que si es ecuatoriano? En 2018, el mismo futbolista inició un Habeas Data contra la Dirección General del Registro Civil del Ecuador. Esto con el fin de borrar una observación en su registro de identidad que indicaba “cédula inválida por contravención”, algo que la Constitución de aquel país permite.

Pese a esto último, para la posición chilena no es suficiente. El abogado de la ANFP ha sido enfático en señalar que “el alcance del Habeas Data es limitado por la Constitución y leyes de Ecuador, pero no existió una apreciación legal acerca de las pruebas relacionadas al fraude en el certificado de nacimiento”.

Dichos y hechos

Desde que el caso Castillo tomó vuelo mediático, la escuadra nacional de Ecuador transformó al marcador de punta en su rostro principal. Muchas publicaciones en redes sociales ahora se hacen con la imagen del futbolista en cuestión. Extraña medida si se toma en cuenta que es un jugador con solo nueve partidos en el cuerpo a nivel de selecciones, pero normal si es que lo que buscan es traspasar tranquilidad a su fanaticada.

Sin embargo, en lo estrictamente dirigencial, la señal que dieron no es una que demuestre la calma que buscan exhibir. Esto porque el 20 de mayo la federación ecuatoriana pidió una prórroga de 15 días para defenderse ante la FIFA. De forma que recién este lunes presentaron sus argumentos ante el organismo que rige el fútbol internacional. Pocas jornadas antes de que se determine el fallo oficial, previsto para este viernes.

Claro que en el terreno de juego las señales también son para demostrar que todo está bajo control. El pasado jueves, en un amistoso entre Ecuador y Nigeria, el técnico Gustavo Alfaro decidió darle minutos al lateral. Lo hizo ingresar al campo y una vez dentro, recibió una ovación. Además, este sábado el entrenador habló del tema. “Cumplimos en tiempos y en forma”, dijo al respecto de la nominación del futbolista a mediados del 2021.

Golpes cruzados

Desde el 26 de abril hasta hoy, el caso Castillo ha ido creciendo. Al principio parecía un rumor lejano, pero con el pasar de los días y la aparición de antecedentes, la ANFP decidió tomar cartas en el asunto. La presencia de Eduardo Carlezzo, quien ya había conseguido puntos por secretaria para Chile, en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, y posterior reclamo formal a la FIFA, fue una potente señal.

En aquellas jornadas, el mismo Byron Castillo colgaba mensajes en sus redes sociales dando a entender que para el era solo “ruido”. Ahora la presión ha complicado bastante al jugador, sobre todo en las últimas tres semanas.

A medida que el caso iba tomando más revuelo mediático, distintos actores fueron apareciendo la escena. Uno de los primeros en hablar fue el mencionado Carlos Manzur. “Estamos tranquilos y preparados para defender nuestros intereses. El resto realmente lo dejamos para que se diviertan las redes”, apuntaba hace poco menos de un mes. Luego alzó la voz Pablo Milad, presidente de la ANFP, quien ha emitido diversas declaraciones. “Se tiene que sacar el ruido de la mente diciendo la verdad, que se saque la carga que lleva por dentro”, declaró en alguna ocasión.

Otra de las voces fue el agente de Byron Castillo, José Chamorro, quien salió en defensa de su representado. “Quieren llegar al Mundial con atropellos”, dijo, sin profundizar más, ya que en la misma entrevista aseguró que los abogados le recomendaron su expresarse al respecto del tema.

El último en referirse al caso fue Eduardo Berizzo, recientemente anunciado como entrenador de la Roja. En un tono mesurado, pero con expectativas, señaló que ir al Mundial es una opción para el y sus dirigidos: “Es posible que exista la posibilidad. Y si existe, nuestros tiempos se acortarán. Nuestro proceso se enfocará en noviembre. Al principio, o pensando en más tiempo, nuestro proceso será de cuatro años, donde la posibilidad de observar futbolistas será mayor. Y si no, el tiempo estará acortado a noviembre”, señaló.