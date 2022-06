Gustavo Alfaro se refiere al caso Byron Castillo a días de la resolución: “Habrá justicia en todo aspecto”

A pocos días de que se conozca la resolución de la FIFA respecto al caso Byron Castillo, en Ecuador siguen expresando tranquilidad. Están convencidos de tener la razón. O por lo menos eso intentan demostrar. Prueba de ello, es que en el último encuentro del elenco tricolor, Gustavo Alfaro, su entrenador, hizo ingresar al futbolista en el segundo tiempo. Ahora, en la previa del amistoso de su combinado frente a México, el estratega argentino volvió a referirse al tema.

“Estamos muy tranquilos, sabemos cómo hicimos las cosas. Cumplimos en tiempos y en forma”, dijo el otrora DT de Boca Juniors ante la prensa.

El fallo se dará a conocer el próximo viernes. Ecuador y México juegan este domingo y es probable que Byron Castillo nuevamente vea algunos minutos. “Cuando estaba abierta una causa judicial y habían cosas que no estaban resueltas, no podíamos asumir ningún tipo de riesgo. Al momento de incorporar a Byron al equipo, estábamos convencidos que no había ningún riesgo y no lo hay”, enfatizó.

Gustavo Alfaro, DT de la selección de Ecuador.

Hace algunos días, en conversación con El Deportivo , Carlos Manzur, vicepresidente de la federación ecuatoriana, evitaba profundizar en el asunto, sin embargo, asumía que es algo se extenderá más de lo esperado, dada una posible denuncia ante el TAS, una vez conocido el dictamen. “El tema está en FIFA y es allí donde hay que expresar los argumentos y esperar una resolución (...) Seguramente habrá apelación y luego al TAS”, decía.

Pese a esto, para Alfaro todo lo que ha sucedido durante el último no es más que “ruido” y sostiene que ellos ya están pensando en la Copa del Mundo. “Nos enfocamos en trabajar y preparar el equipo. Tuvimos la clasificación donde hay que ganarla, adentro de la cancha, y la obtuvimos como debíamos”.

Claro que el entrenador no quiso zanjar el asunto ahí. También se refirió a las secuelas que ha generado el asunto en el mismo Byron Castillo. “Me preocupa el daño que le están haciendo. No tengo duda que habrá justicia en todo aspecto y una disculpa a mí no me alcanza”, expresó.