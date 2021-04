Zinedine Zidane, técnico del Madrid: “Sufrimos ante Chelsea, pero estamos vivos”

Real Madrid la sacó barata ante Chelsea. Y así lo dejó entrever su técnico, Zinedine Zidane, en la rueda de prensa después del partido en Valdebebas. El francés explicó que se vio sorprendido por el ritmo que impuso el cuadro británico.

“Puede ser que no nos interese ese ritmo tan alto que tienen ellos. Hay que decir que ellos son buenos, un equipo muy competitivo. De 20 partidos no les han metido goles en 16. Es un resultado justo, nuestra primera parte no ha sido de las mejores, pero el resultado es justo. Ellos son muy buenos y tienen jugadores muy rápidos. No ha sido fácil. Es una semifinal de Champions y el rival es muy bueno. Es lo que hay”, dijo Zizou.

Asimismo, el ex volante de la Juventus se mostró confiado en lograr un buen resultado en la vuelta, aunque enfatizó en que “estamos contentos con lo que hicimos en general. Sufrimos ante Chelsea, pero claro que estamos vivos. Sabemos que tenemos que ir a Londres para ganar y meternos en la final”.

Consultado por el nivel de Karim Benzema, el técnico galo aseguró que “es impresionante, pero estoy con los jugadores de la misma manera. El esfuerzo que hemos hecho ha sido impresionante. Me alegro por los jugadores porque estamos vivos. Tenemos que ir a Londres a meter goles”.

Pese a todo, Zidane es optimista respecto del duelo de vuelta: “Necesitamos a todos e intentamos hacer goles. No es fácil jugar unas semifinales contra un equipo que defiende muy bien. Nosotros estamos en buen camino. No vamos a meter en cada partido tres o cuatro goles”.

Tuchel: “Debimos haber ganado”

En el camarín visitante, el técnico alemán Thomas Tuchel se lamentó de la oportunidad que dejaron pasar para haber cerrado la llave en casa de los merengues.

“Deberíamos haber ganado en la primera parte, no tuvimos suerte y no tuvimos decisión en el área del Madrid. Hemos defendido bastante bien y esta es la historia del partido”, dijo el ex PSG.

Además, el entrenador germano se refirió al buen trabajo que tuvieron en el bloque posterior, ya que “hemos defendido bien como bloque. Cuando tienes una media hora tan buena es normal que quieras tener decisiones más acertadas”.