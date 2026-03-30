Lanzan programa para emprendedores con “dedos verdes” y tecnológicos

Con el objetivo de impulsar el emprendimiento científico-tecnológico y abordar los desafíos del cambio climático, se lanzó AgroTech Studio, un programa que durante ocho semanas formará a 40 emprendedores de todo el país en el desarrollo de startups en AgTech y ClimateTech.

La iniciativa es impulsada por Corfo Metropolitano, a través de su programa Viraliza Descarbonización Justa, y ejecutada por Reciprocal —plataforma de venture capital para la innovación climática en América Latina— en conjunto con el Centro de Innovación en Ciencias de la Vida de la Universidad de California Davis. El programa cuenta además con la colaboración del Centro de Biotecnología Translacional (CBT) de SOFOFA Hub y Empresas Carozzi.

AgroTech Studio se distingue por su enfoque en emprendimientos de base científico-tecnológica que trabajan en la intersección entre AgTech y ClimateTech, un nicho de alta complejidad técnica y enorme potencial de impacto. El programa fue diseñado para cerrar una brecha crítica entre ciencia y mercado.

Tras esta primera etapa, el programa continuará con un proceso de diagnóstico en el que los equipos identificarán brechas, necesidades específicas y oportunidades de desarrollo. Este proceso permitirá diseñar un acompañamiento más personalizado y facilitar un match estratégico con mentores relevantes del ecosistema.

A lo largo del programa, los emprendedores tendrán acceso a una red activa de speakers y mentores que participan directamente del ecosistema, incluyendo inversionistas en etapa temprana, exfundadores de startups del sector y representantes de la industria agroalimentaria. Además, se contemplan actividades en terreno que permitirán conocer de primera mano la realidad de la innovación agrícola aplicada.

Uno de los elementos diferenciadores del programa es el puente que construye entre Chile y California, promoviendo redes de colaboración con el ecosistema de innovación de UC Davis y Silicon Valley, y abriendo oportunidades de mentoría, inversión y expansión internacional.

El programa culminará el 29 de mayo con un Demo Day, donde las startups presentarán sus avances ante actores clave del ecosistema nacional e internacional.