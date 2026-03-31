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    “Mujeres STEM” de Grupo Zenit formará a 50 emprendedoras científicas

    El programa de Grupo Zenit fue presentado en startuplab.01, y se basa en pilares de capacitación, herramientas y construcción de redes. Si bien muchas mujeres participan de las EBCT, empresas de base científico-tecnológica, pocas de ellas las lideran. Las habilidades STEM, por su sigla en inglés para ciencia, tecnologías, ingeniería y matemáticas; son los cimientos de la innovación científica.

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    Hub Emprende
    “Mujeres STEM” de Grupo Zenit formará a 50 emprendedoras científicas

    Al cierre del Mes de la Mujer, Grupo Zenit lanzó el programa “Mujeres STEM” en las dependencias de startuplab.01, en el corazón de Santiago. Lideresas del ecosistema de innovación y emprendimiento científico se reunieron con más de 100 asistentes para empoderar a mujeres científicas interesadas en formarse como emprendedoras y crear sus propias startups.

    “Mujeres STEM” seleccionó a 50 mujeres de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, para formarse y adquirir capacidades que les permitan transformar sus ideas en negocios y dar vida a sus startups. El programa se ejecutará durante 5 meses y Grupo Zenit apuesta que varias de ellas puedan convertirse en empresas y logren salir a mercado.

    Desde la voz de los colaboradores del programa, Constanza Sigala, directora de negocios de Fundación Ciencia & Vida, señaló: “(...) apoyar iniciativas como Mujeres STEM es clave, ya que refleja nuestro enfoque de ciencia en 360° y el impulso al bioemprendimiento. Además, refuerza nuestro trabajo continuo por una mayor equidad de género en el ecosistema científico-tecnológico”.

    Asimismo, Isabel Guerra, gerente de Transferencia Tecnológica de Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB), añadió: “En CeBiB trabajamos para que el conocimiento científico no se quede en el laboratorio, sino que se transforme en soluciones con impacto. Por eso es clave fortalecer espacios que entreguen herramientas, redes y visión para liderar la innovación”.

    Como anfitriona de la actividad, Francisca Contreras, directora de startuplab.01, aplaudió el encuentro, invitando a los asistentes a conectar y desarrollar sus compañías en un espacio seguro. “Las vocaciones STEM son parte de nuestro propósito y vocación, en el objetivo de eliminar las brechas que obstaculizan el camino de mujeres que lideran las EBCT”.

    Por su parte, Ximena Báez, presidenta de la Red de Investigadoras, agregó la importancia de la autoconfianza. “Tenemos que quitarnos ese síndrome del impostor que nos impide darnos cuenta de que podemos o que no nos cuesta más. (…) lo más valioso es que puedan apoyarse entre las startups y que más mujeres puedan generar sus propias empresas”.

    “Mujeres STEM” de Grupo Zenit formará a 50 emprendedoras científicas

    Grupo Zenit desarrolló este programa con el propósito de impulsar un ecosistema más inclusivo, diverso y lleno de oportunidades. En este sentido, Fernando Venegas, CEO de Grupo Zenit, puntualizó: “decidimos generar un espacio seguro en el que puedan fallar, sabiendo que emprender e innovar es un camino largo. (…) Hay que desarrollar resiliencia y capacidades para sobreponerse al fracaso. “Mujeres STEM” lo diseñamos basados en 3 pilares: capacidades; herramientas prácticas y construcción de redes”.

    El programa se suma a otras iniciativas de Grupo Zenit, como ScaleUp Boost, Startup Studio Academy y Antofagasta Tech Week.

    El encuentro contó además con un panel de mujeres STEM. En este, Camila Cruz, fundadora de Revista Nosotras, destacó la necesidad de que “más mujeres lleguen a las mesas de poder, en la toma de decisiones. Es muy importante, ya que eso permite que abran la puerta a otras mujeres. (…) como medios debemos trabajar para no sexualizar a la mujeres y que ocupemos portadas por nuestros talentos”.

    María José Martabit, CEO de Theodora AI, precisó: “Cuando hablamos de innovación, creemos que solo nacen de las carreras STEM. Todas las personas tenemos la posibilidad de innovar en grande. Me gusta hablar de diversidad, juntar varias visiones y expertos permiten desarrollar los mejores emprendimientos. (…) siempre pido consejos, son todos mayores de 70 años, sin importar si saben o no de tecnología, valoro entender cómo han navegado a través de los cambios”.

    Finalmente, Catalina Taricco, directora de Impacta VC, asegura que: “Innovar es lo mismo siendo mujer que hombre. El foco está en identificar problemas y desarrollar soluciones tangibles. Emprender es transformar, generar cambios. (…) Siempre se habla de la brecha y esperamos que otros nos den una oportunidad y creo que solo debemos ir por ella. Hace falta que la mujer tome su lugar y no espere a que otros se lo den. Juntas debemos empujar políticas públicas para que los cambios sucedan”.

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