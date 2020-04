La otra pantalla de los rostros

Las medidas contra el coronavirus han llevado a los canales a funcionar con el mínimo de sus trabajadores y a suspender las grabaciones de cualquier proyecto que reúna a un gran grupo de personas. Pero los rostros de TV se las han ingeniado para seguir en contacto con el público, ahora vía streaming.

Entre los que más han llamado la atención está Martín Cárcamo, sin pantalla desde que entró en receso su estelar Bailando por un sueño (Canal 13). Por estos días, se ha volcado a Instagram -@martincarcamopapic-, haciendo transmisiones en vivo para conversar con sus seguidores y algunos famosos mientras almuerza, bajo el nombre Almorzando con el rubio.

“Se me ocurrió la idea porque estoy solo en mi casa, nació básicamente para estar contactado con la gente”, reconoce Cárcamo. “Esto también nace porque me acordé de Almorzando en el 13, y que la gente almorzaba mirando el programa. Ahí me cayó la teja y dije ‘por qué no hacer un Almorzando en el 13 pero aquí desde mi casa’”. En su debut hace dos semanas, el animador tuvo cerca de 10 mil conectados. Ahora, sus “en vivo” acumulan más de 150 mil, haciendo entrevistas a figuras como Belén Mora o Gary Medel.

Desde su encierro en EE.UU. por su trabajo para la cadena Univisión, Rafael Araneda se conecta cada día a las 20 horas por Instagram Live -@rafaaraneda-. “La idea surge primero para mantener activo el horario de Enamorándonos”, cuenta acerca del reality de parejas que conduce con Ana Patricia Gámez, pero que entró en receso. Su apuesta entonces es distinta a la de otros, pues “viene de una estrategia mía, del canal, de mantener el horario vivo, y ha sido muy positivo”, cuenta. En los últimos días superó los 600 mil seguidores en esa red social, con invitados como Johnny Lozada -ex Menudo-, Pilar Sordo y Don Francisco.

En otro tono, Pamela Díaz ha perfeccionado sus transmisiones vía Instagram -@pamefieradiaz-, donde tiene más de 2,1 millones de seguidores. “Es entretenido porque hay tanta gente aburrida, y todos coincidimos en la ansiedad”, comenta quien sigue apareciendo en TV en las repeticiones de La noche es nuestra (CHV). Así ha convertido estas transmisiones en un verdadero programa online, con un horario ya fijo -de 13 a 14.30 horas-, y con invitados, como Francisco Saavedra y José Miguel Viñuela.

Juan Pablo Queraltó, conductor de Sabingo de CHV y panelista del matinal Contigo en la mañana -hoy no tiene panelistas en su estudio-, se conecta a eso de las 20 horas para conversar vía Instagram Live -@jpqueralto- con sus más de 456 mil seguidores. “La idea es tener este contacto directo con las personas, para saber cómo están viviendo la cuarentena”.

Carmen Gloria Arroyo encontró en el streaming una oportunidad luego que las grabaciones de su programa, Carmen Gloria a tu servicio (TVN), se detuvieran. “Buscando canalizar mi necesidad de entregar información, responder preguntas y entregar contención, empiezo a realizar estos vivos en Instagram -@cg_arroyo- donde invito a los especialistas del programa”. Justamente por el carácter del espacio, TVN decidió retomar Carmen Gloria... desde la semana pasada, con la abogada desde su casa de lunes a viernes a las 17.30.

El fotógrafo Jordi Castell posicionó su proyecto El aperitivo: una transmisión vía Instagram -@jordicastell-, que va diariamente a las 19.00 horas, donde conversa con diferentes profesionales. “Hay que saber diferenciar lo que quiere la gente que al menos está en Instagram, que lo que está buscando la gente que ve televisión, son códigos distintos. Creo que esto es el futuro”, dice. “Si quiero llegar a más personas, no voy a necesitar pegarle codazos a nadie, como se hacía antiguamente en la TV”.

Patricia Maldonado hace lo propio tanto en Instagram -@lamaldito- como en su canal de YouTube. “Con esto del desorden social yo dije ‘este es el minuto para tener un lugar donde poder hablar tranquilamente, sin tener censura’. Para mí, que estoy cerca de los 70 años, es un orgullo y un éxito”, comenta quien salió del programa Mucho gusto tras el estallido social.