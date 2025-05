7 películas de Robert de Niro para festejar sus 75 años en Netflix

Casino OK

Este viernes 17 de agosto Hollywood está de fiesta, porque uno de sus actores más respetados cumple 75 años. Ganador de dos Oscar (El Padrino II y Toro Salvaje), tiene una larga filmografía y aunque no están todas, en Netflix hay varias películas de Robert de Niro que se pueden ver por estos días para festejar su prolífica carrera.

1. Cabo de miedo

Cabo-OK.jpg la-tercera

Esta película ya se había hecho en 1962, pero es este remake de 1991, en que Robert de Niro interpreta a un sicópata, el más famoso de los dos filmes.

Bajo las órdenes del director Martin Scorsese, aquí De Niro es Max Cady, un ex presidiario sediento de venganza en contra de su ex abogado. Lo culpa de no haber hecho lo suficiente para defenderlo y por eso lo ataca a él y a su familia, sin piedad.

Para los que aprecian el suspenso, éste es un clásico de todos los tiempos.

Ver Cabo de miedo en Netflix.

2. Casino

Casino-OK.jpg la-tercera

En este filme de 1995 de nuevo es dirigido por el genial Martin Scorsese. Ambos dan como resultado una película gangsteril violenta y dramática en partes iguales.

De Niro interpreta a Sam "Ace" Rothstein, un judío-americano dedicado a las apuestas deportivas y el juego de alto nivel que es contratado por la mafia para que esté encima de las actividades ilícitas de un casino llamado Tangiers, en Las Vegas.

Ojo acá también con la actuación de Sharon Stone, muy alabada en la época. Hace de la atribulada esposa de "Ace".

Mirar Casino en Netflix aquí.

3. Mi abuelo es un peligro

Mi-abuelo-es-un-peligro-1-OK.jpg la-tercera

No está demás incluir una comedia en esta lista, una protagonizada por Robert de Niro y Zac Efron. No se trata de una cinta demasiado elaborada, pero hace pasar un buen rato y es bueno ver a De Niro en un rol más "relajado".

Aquí, se muestra a un abogado, buenmozo y arrogante, que está a una semana de casarse. Antes de eso, emprende un viaje con su abuelo, un ex general del ejército, rudo y malhablado, rumbo a una playa de Florida. Lo que buscan es pasar unas breves vacaciones, pero todo se sale un poco de control.

Aquí puedes ver Mi abuelo es un peligro en Netflix.

4. Despertares

Despertares-OK.jpg la-tercera

Este filme es todo lo contrario al anterior en esta lista. Si buscas algo de drama, algo incluso para emocionarse hasta las lágrimas, Despertares puede ser una buena opción.

Se trata de una película dirigida por Penny Marshall y estrenada en 1990. Está basada en la autobiografía del neurólogo Oliver Sacks, quien descubrió a fines de los años 60 los efectos benéficos temporales de la L-dopa en pacientes catatónicos que sobrevivieron a la epidemia de encefalitis letárgica de 1917-1928.

Robin Williams interpreta al doctor, mientras que De Niro hace de uno de sus pacientes en una cinta nominada al Oscar.

Aquí puedes mirar Despertares en Netflix.

5. La Misión

Mision-OK.jpg la-tercera

¿Una de las mejores películas de Robert de Niro? Ésta, una cinta británica de 1986 dirigida por Roland Joffé y ganadora de varios premios, entre otros, la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

La trama se centra en el Tratado de Madrid (1750), entre España y Portugal, por el que se dirimió la disputa por la Colonia del Sacramento —en la desembocadura de Río de la Plata— y la lucha entre las monarquías europeas y el poder de la Iglesia en esa época.

Jeremy Irons encarna a un cura jesuita que evangeliza y convive en paz con los indígenas de la zona, mientras que Robert de Niro hace de un cazador de esclavos, quien, arrepentido de sus crímenes, se une a la actividad misionera.

Ver acá La Misión en Netflix.

6. Cuenta final

32B-OK.jpg la-tercera

Uno de los géneros que más le gusta hacer a Robert de Niro es el suspenso y otro ejemplo es este filme de 2001. Aquí interpreta a un ladrón que decide retirarse de la vida delictual para vivir tranquilo con su novia y dirigir un club de jazz en Montreal.

Pero antes de eso, su socio (Marlon Brando) le pide un último robo junto a un joven ladrón. Un último delito en que los egos de los tres protagonistas se enfrentan y provocan un final inesperado.

Ojo con otro detalle importante para cinéfilos: ésta es la última película en que actuó Marlon Brando antes de fallecer, en 2004.

Ver Cuenta final en Netflix.

7. La familia de mi novia

la-flia-OK.jpg la-tercera

Para finalizar la lista, otra comedia en que De Niro comparte créditos con Ben Stiller. Éste interpreta a Greg, un enfermero que quiere casarse con Pam (Teri Polo), pero antes de eso, ambos deben visitar a los padres de ella: el ex agente de la CIA Jack Byrnes (Robert De Niro) y su mujer Dina (Blythe Danner).

Además de aguantar a un gato pesado y al ex novio de Pam (Owen Wilson), Greg tendrá debe lidiar con su suegro, quien quiere asegurarse de que su hija se case con el hombre correcto usando una serie de juegos mentales y detectores de mentiras para ponerlo a prueba.

Aquí puedes ver La familia de mi novia en Netflix.