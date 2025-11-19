Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

A finales de noviembre se realizará una nueva edición de Feria D-Copas en Patio Bellavista, evento que promete ser imperdible para los amantes del vino.

Los asistentes podrán disfrutar de una jornada con más de 40 etiquetas de autor, vinos nacionales e internacionales, música en vivo y DJs , según anticipan.

También habrá un Sunset Wine & WineBar en la Terraza, así como chocolates Oro y Sol (rellenos de vino), sorteos, descuentos en gastronomía y degustaciones ilimitadas.

Cada entrada incluye una copa grabada de regalo, “perfecta para recorrer el evento brindando entre amigos y descubrir nuevas propuestas del vino chileno” , provenientes tanto de proyectos independientes como de firmas consagradas.

El evento, organizado por WineClubChile, contará con más de 18 viñas que presentarán sus vinos más destacados .

Entre las que estarán presentes en la instancia se encuentran: Salamanca, Wayra, Kunza, Andes Vineyards, Casa Córdova, Vinos de Vega, Singulart, Lacre Rojo, Barricas de Cauquenes, Casa Hernández, Clous de Fous, 5D Wines, Magyar Wines, Moenne Wines con sus vinos en formato lata, Kuriman, Cancha Alegre, Lagar de Codegua, viña orgánica Somos, y los vinos de autor de JK Wines creados por las winemaker María José Prado y Javiera Abarca.

Cuándo es Feria D-COPAS 2025 en Patio Bellavista y dónde comprar entradas

Feria D-COPAS se realizará en Patio Bellavista el próximo sábado 29 de noviembre, desde las 12:00 hasta las 21:00 .

Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Enoticket o en el enlace de la bio del Instagram oficial de WineClubChile ( @wineclubchile ) .

Los boletos tienen un valor en preventa de $15.000 por persona, lo que incluye una copa grabada, degustaciones ilimitadas y acceso a actividades y música . Una promoción por tiempo limitado permite comprar dos por $25.000.

Además, los estacionamientos de Patio Bellavista tendrán un 50% de descuento. Quienes deseen este beneficio, deben mostrar una boleta de consumo por $15.000.

Asimismo, quienes lleguen en Cabify podrán acceder a un 50% de descuento usando el código PATIONOV.

El lugar contará con bicicleteros gratuitos disponibles para quienes lleguen a través de este medio de transporte.