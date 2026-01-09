SUSCRÍBETE POR $1100
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    ¿Aún no tienes panorama para este sábado y domingo? Exposiciones, festivales, deportes náuticos, talleres, fiestas y mucho más hay en nuestra selección. Algunos son gratis.

    Cristóbal Bley
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Bauhaus para todos en el Artequín

    Cuesta imaginar que hoy pueda surgir un movimiento capaz de influir tanto en la cultura como lo hizo la Bauhaus hace cien años. Desde el centro de Alemania, arquitectos, artistas e intelectuales tuvieron una visión, la concretaron en una ideología y aceleraron la modernidad en todo el mundo, uniendo forma y función en cada cosa que diseñaban. Su historia y legado se puede revisar interactivamente en el Artequín.

    Dirección

    Museo Artequín (Portales 3530, Estación Central)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 18:00

    Entrada

    Desde $1.500 en ecopass.cl

    Festival acuático en el Mapocho

    Si hace veinte años alguien decía que en nuestro turbio y escueto río Mapocho se podría andar en kayak, remar en un stand up paddle u organizar, como se hará este verano, un Festival Acuático Santiago, pocos le habrían creído. Ahora, impulsado por ODOF, es una realidad: de martes a sábado, durante casi todo el día, se darán talleres de rafting y otras actividades flotantes, todas gratis y seguras.

    Dirección

    Parque de la Familia (Costanera Sur 3201, Quinta Normal)

    Horario

    Sábado, entre 10 y 18:39

    Entrada

    Gratuita (en activarte.cl)

    Cata de cepas patrimoniales en Providencia

    Cerca de la Plaza Italia, donde ahora abundan los edificios, las calles y los vehículos, alguna vez hubo una extensa chacra, conocida como Quinta Alegre, que incluso tenía unos viñedos que producían cepas como la país o torontel. En honor a ese origen agrícola es que se celebra por tercera vez un encuentro de vinos en el Parque Bustamante, con 50 stands de viñas, gastronomía y emprendimiento, además de catas y emprendimiento.

    Dirección

    Parque Bustamante (Café Literario, Providencia)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 21:00

    Entrada

    Gratuita ($12 mil la copa en vesti.cl)

    Aprender a crear un juego de mesa

    Los juegos de mesa, tan populares y diversos después del trauma pandémico, uno los disfruta y los disputa, pero pocas veces piensa que esa divertida dinámica, con su historia, sus piezas y su lógica, surgió un día de la mente de una persona. ¿Cómo transformar una idea en un juego verdadero? El uruguayo Leonardo Rivero, diseñador especializado, enseñará conceptos teóricos y prácticos para convertir tu obsesión en un tablero.

    Dirección

    Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago)

    Horario

    Sábado, de 16 a 18:00

    Entrada

    Gratuita (inscripción en cclm.cl)

    Ajedrez y vinilos en el jardín del MUT

    El ajedrez ya no se juega solo en plazas céntricas, computadores personales o escondidos torneos escolares: los tableros comienzan a desplegarse en fiestas y espacios al aire libre, entre buena música y mejores bebidas, como ocurrirá en el Jardín del MUT (tercer piso), con una nueva versión del campeonato La Torre Ambulante, abierta a todos los niveles, que contará con premios, reproducción de discos en vinilo y cerveza artesanal.

    Dirección

    MUT (Apoquindo 2730, Las Condes)

    Horario

    Sábado, desde las 18:00

    Entrada

    $10 mil para competir (en latorreambulante.cl)

    Bandas chilenas gratis en Valparaíso

    La queja por la centralización cultural está justificada pero no siempre se valoran los esfuerzos por remediarla. Festivales musicales en regiones abundan (Fluvial en Valdivia, REC en Concepción) y casi siempre gratuitos, como el novel VAM de Valparaíso, que reúne a artistas y gestores alrededor de una gran cartelera. Este sábado tocan los ascendentes Hessel Kessel y Candelabro, y cierra Joe Vasconcellos en el Trotamundos.

    Dirección

    Club Segundo Piso (Brasil 1395, Valparaíso)

    Horario

    Sábado, desde las 21:00

    Entrada

    Gratuita (reserva en portaldisc.com)

    Vuelve una exitosa obra en formato concierto teatral

    Hace poco menos de 20 años se montó la obra Mi joven corazón idiota, escrita por la alemana Anja Hilling pero adaptada con maestría por la chilena Francisca Bernardi y su elenco, entonces joven e incipiente, ahora consagrado y exitoso, mezclando música, ilustración y grandes actuaciones. Ahora, en Teatro a Mil, el equipo —con Joaquín Cociña, Álvaro Viguera y las composiciones de Ángela Acuña— vuelve con una versión recargada.

    Dirección

    Teatro Camino (Antupirén 9400, Peñalolén)

    Horario

    Sábado, 20:30

    Entrada

    Desde $8.500 en teatrocamino.cl

    Yungay celebra con boleros, cumbias y borgoña

    Una fiesta más apasionada que frenética, sufrida antes que perreada, acompasada por la cadencia y decadencia amorosa del bolero y la cumbia chilena, nutrida de vino frío con frutas, es la que se bailará en la Peluquería Francesa, emblema del Barrio Yungay, bajo el sonido en vivo del Trío Inspiración y el mambo posterior del DJ Pebre. Un evento guachaca con comida criolla y uno que otro pie de cueca.

    Dirección

    Peluquería Francesa (Compañía 2789, Santiago)

    Horario

    Sábado, desde las 22:00

    Entrada

    $12 mil en passline.com

    Los tres tenores chilensis

    No son Pavarotti —fallecido—, Carreras ni tampoco Domingo —acusado de abuso por 27 mujeres—, pero los nacionales José Azócar, Leonardo Pohl y Gonzalo Tomckowiack tienen la trayectoria y calidad suficiente como para denominarse igual que sus colegas europeos. “Los 3 tenores chilenos”, nombre que usan desde 2002, debutarán juntos en el Municipal, donde darán una gala líricaacompañados por la Orquesta Filarmónica de Santiago.

    Dirección

    Teatro Municipal (Agustinas 794, Santiago)

    Horario

    Domingo, 19:00

    EntradaDesde $5 mil en municipal.cl

    Tarde de jazz y bossa nova en Las Condes

    Jazz-2-ok.jpg la-tercera

    El jazz y el verano santiaguino conservan un romance histórico, formalizado en los históricos festivales de Providencia —que este año comienza a fines de enero— pero que se renueva con instancias como este relajado concierto estival, que mezclará la fusión brasileña del cuarteto Silvia Lobos —con clásicos de Jobim y Djavan— junto a los Trumpet Kings de Alejandro Espinoza, que homenajearán a Miles Davis y Chet Baker.

    Dirección

    Santa Rosa de Apoquindo (Padre Hurtado Sur 1195, Las Condes)

    Horario

    Domingo, 20:00

    Entrada

    Gratuita (canje en passline.com)

