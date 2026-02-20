SUSCRÍBETE
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 21 y 22 de febrero

    Ya termina febrero pero no las excusas para pasarlo bien. Acá hay ferias, exposiciones, paseos, comedia y mucho más, algunas de ellas totalmente gratutias.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 21 y 22 de febrero

    Diseño, arte y música en el Forestal

    La historia confirma que hay pocos momentos más creativos que una crisis, cuando lo que damos por sentado se tambalea y la tensión obliga a expresarse. Así lo entienden en Crisis Creativa, evento que debuta este fin de semana frente al MAC con emprendimientos de arte, diseño y vestuario, una tarde de dibujo colectivo y música electrónica en vivo de Diegors, Andrea Paz y Extraños en la Noche.

    Dirección

    Frontis MAC (Ismael Valdés Vergara 506, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, desde las 17:00

    Entrada

    Gratuita

    Fiesta de la cocina marina en Bahía Inglesa

    Chile podría ser el epicentro mundial de la gastronomía costera —ningún otro país del mundo tiene tanta— pero seguimos en la periferia, comiendo poco pescado y marisco, y cocinando menos. En Bahía Inglesa quieren cambiar ese destino y por duodécima vez organizan un festival internacional Cocinas del Pacífico, con charlas, degustaciones, invitados internacionales, música en vivo y mucha comida del mar.

    Dirección

    Playa Las Machas (Costanera Bahía Inglesa, Caldera)

    Horario

    Sábado y domingo, desde las 9:00

    Entrada

    Gratuita

    Un día de toboganes y jacuzzis

    El verano se acaba pero no así sus calores, que no solo se resisten a amainar sino que descargan toda su artillería las últimas semanas de febrero, cuando ya todos figuran arrodillados bajo el sudor pidiendo clemencia. Las piscinas son el refugio último y definitivo, y si no se cuenta con una, en Buin hay un parque donde abundan, con inmensos toboganes, jacuzzis, juegos infantiles y canchas de fútbol.

    Dirección

    Aquabuin (Camino a Valdivia de Paine 5410, Buin)

    Horario

    Sábado y domingo, de 9 a 19:00

    Entrada

    $6 mil niños, $12 mil adultos en aquabin.cl

    Un almacén recreado en un palacio viñamarino

    Los almacenes de barrio no se han extinguido pero sí mutado en minimarkets homogéneos, donde aparte del pan o las paltas casi todo está envasado y es más bien caro. ¿Cómo eran antes? Con compras a granel —muchas de ellas fiadas—, el almacenero en cotona y los productos envueltos en papel café. Un concepto extinto que hoy se recrea en esta exposición en el espléndido Museo Palacio Rioja de Viña del Mar.

    Dirección

    Museo Palacio Rioja (Quillota 214, Viña del Mar)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 17:30

    Entrada

    Gratuita

    Una obra maestra de la sencillez

    Contra la vorágine narrativa actual, de historias frenéticas que solo estresan y aburren (ejem, Marty Supremo), aparece en MUBI este salvavidas televisivo. Los años nuevos, del español Rodrigo Sorogoyen, retrata el auge y caída de una pareja durante una década, siempre en la víspera del Año Nuevo. Son diez episodios estremecedores, tiernos, felices y dramáticos, llenos de silencios, risas y dudas, capaces de capturar el espíritu de una generación —la milenial— y la esencia del amor.

    Dirección

    MUBI (mubi.com/es/cl)

    Entrada

    $6.990 al mes

    Año Nuevo chino en Limache

    Hablando de años nuevos, por estos días comienzan las celebraciones del calendario chino, la fiesta más importante de ese país y que progresivamente extiende su influencia a todo el mundo. Tanto así que hasta a Limache llegaron los festejos: en el Parque China, con su pequeña Gran Muralla y una laguna de kois, habrá danzas de dragones, demostraciones de taichi y coros chinos durante todo el fin de semana.

    Dirección

    Parque China (Tránsito Guerra 889, Limache)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 23:00

    Entrada

    $4 mil en parquechina.cl

    Paola Molina en el Comedy

    La comediante cierra su gira nacional veraniega, que la tuvo de Iquique a Osorno, con una presentación en el Comedy Restobar. Chistes menstruales y coprolálicos pero también generacionales, historias sobre plata, familia, amistad, feminidad y lo que pasa con el cuerpo cuando la juventud se acaba. Extroversión, espontaneidad y energía sobrarán en el show de la también panelista de Bebesaurias.

    Dirección

    Comedy Restobar (Seminario 614, Providencia)

    Horario

    Sábado, 18:00

    Entrada

    $9 mil en comedypass.online

    Trekking nocturno y guiado en Las Hualtatas

    El diablo está en los detalles y bien lo sabemos en Santiago, una ciudad que se ve mejor desde arriba, lejos del tráfico y los edificios, con la distancia para confirmar que su principal belleza se la dan los cerros que la rodean. Imbatible es apreciarla al atardecer y desde un sendero alternativo como el del Parque Las Hualtatas, con un recorrido guiado que termina entre la naturaleza y sobre las luces.

    Dirección

    Parque Las Hualtatas (Cam. Las Hualtatas 42, Lo Barnechea)

    Horario

    Sábado, 18:30

    Entrada

    $4.500 en tur.com

    Pedalear por un Santiago vacío

    La Ciclorecreovía funciona todo el año pero en pocas fechas el agrado de circular por sus calles cerradas es mayor que a mediados de febrero, cuando aparte de pocos autos también hay escasos ciclistas. Ya sea por Andrés Bello, Irarrázaval, Lyon o Cardenal Caro, las avenidas estarán más disponibles que nunca para pedalear sin preocupaciones. En esta ocasión, además, un stand de la app Cheaf regalará frutas y premios.

    Dirección

    Calles habilitadas (ver mapa en ciclorecreovia.cl)

    Horario

    Domingo, de 9 a 14:00

    Entrada

    Gratuita

    Kill Bill tal como la pensó Tarantino

    La cuarta película de Quentin Tarantino resultó tan ambiciosa que tuvo que dividirse en dos: Kill Bill volumen 1 y 2. Un cóctel de wuxia, jidaigeki, spaghetti western, giallo y animé, que a pesar de su eclecticismo y violencia logra ser emotiva, profunda y divertida. Por primera vez en Chile, a más de veinte años de su estreno, se exhibirá tal como la imaginó su director, en una sola función de 4 horas y media.

    Dirección

    Cinemark Alto Las Condes (Kennedy 9001, Las Condes)

    Horario

    Domingo, 19:00

    Entrada

    $11.300 en cinemark.cl

