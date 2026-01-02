Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
Empieza el año empieza con cine al aire libre, teatro callejero, paseos en la naturaleza u otro de los muchos panoramas que seleccionamos acá. Como siempre, muchos de ellos son gratuitos.
El Quijote de 31 minutos frente al lago
Tulio y Bodoque no se bajan de la ola que crearon el 2025, quizá el mejor año de la historia de 31 minutos, despertada con el conmovedor Tiny Desk, encumbrada con la película Calurosa Navidad y ahora aprovechada con el reestreno de su versión de Don Quijote. A propósito del festival Teatro a Mil, que empieza este fin de semana, tendrá dos funciones en el majestuoso Teatro del Lago de Frutillar, ya casi agotadas.
Dirección
Teatro del Lago (Av Philippi 1000, Frutillar)
Horario
Sábado, 16 y 19:30
Entrada
Desde $39.500 en ticketplus.cl
Dinosaurios, planetas y Javiera Mena
¿Qué tiene que ver un tiranosaurio con el Planetario y la cantante de “Esquemas juveniles”? Lo suficiente como para formar parte de un mismo espectáculo, Dinosaurios: una aventura de otra era, la historia de tres aves que, tras encontrarse en el cráter Chicxulub formado por el meteorito que posiblemente extinguió a los enormes reptiles, rastrean su parentesco con estas criaturas y cantan la canción “Otra era” de Mena.
Dirección
Planetario USACH (Alameda 3349, Estación Central)
Horario
Sábado y domingo, 12 y 16:00
Entrada
Desde $5 mil en planetariochile.cl
Los gigantes vuelven a caminar por Santiago
La Pequeña Gigante, que pasó por la capital el 2007 y el 2010, se convirtió por muchos años en el símbolo del festival Teatro a Mil: una experiencia pública, callejera, internacional y multitudinaria. Este año, es una compañía chilena, La Patogallina, la que se aventura a mover enormes muñecos por el centro de Santiago. Son los niños Wara Wara, que buscan a un sabio gigante dormido para despertarlo y recibir su conocimiento.
Dirección
Plaza de la Ciudadanía (Alameda con Zenteno, Santiago)
Horario
Sábado, 20:30
Entrada
Gratuita
Grandes estrenos bajo la noche de Las Condes
Asediado por el streaming, el cine en salas no vive su mejor momento, pero los festivales veraniegos al aire libre, que proyectan películas de autor bajo el cielo, resisten con buena salud. Como el de Las Condes, que hasta el 11 de enero tendrá una función diaria en el Parque Araucano, con filmes todavía no estrenados en Chile. El sábado darán El beso de la mujer araña, con Jennifer López, y el domingo Tres amigas, del francés Emmanuel Mouret.
Dirección
Parque Araucano (Pdte Riesco 5877, Las Condes)
Horario
Sábado y domingo, 21:30
Entrada
Desde $3 mil en culturallascondes.cl
Baile, cócteles y encurtidos en Ñuñoa
La Barra de Pickles, el bar y restorán de la deliciosa marca By María, es más que un lugar donde comer encurtidos —quizá los mejores de Santiago— o beber interesantes cócteles —como el Penicillin, que lleva bourbon y jugo de pickle de piña—: también es un espacio de baile y fiesta. Para empezar el año, sonará el house clásico, el ítalo disco y el funk de los DJs locales Purejoy y Otra Rola. Hasta la 1 AM.
Dirección
Barra de Pickles (San Eugenio 40, Ñuñoa)
Horario
Sábado, 21:00
Entrada
Gratuita (reserva de mesas hasta las 19:30)
Observar la Luna y Saturno desde el San Cristóbal
Pocos saben que en la punta del cerro, entre antenas de televisión y muy cerca de la Virgen, está el Observatorio Manuel Foster. Este telescopio de 1903, la primera edificación en la cima del San Cristóbal, es un Monumento Histórico pero no una pieza de museo, pues todavía permite acercar la vista a objetos como la Luna y Saturno, los protagonistas de esta sesión. El ingreso es por Pedro de Valdivia Norte.
Dirección
Observatorio Manuel Foster (Cerro San Cristóbal, Providencia)
Horario
Sábado, 21:30
Entrada
Desde $7 mil (reserva en astro.uc.cl)
La Cenicienta vista desde su hermanastra
La historia la escriben los vencedores, y en este caso, el de La Cenicienta, el tradicional cuento europeo que luego fue un clásico de Disney, la cuenta su ganadora, la pobre pero hermosa huérfana que llega a ser princesa. Pero en La hermanastra fea, película noruega, la narración se enfoca en Elvira, una de las desagraciadas hija de la malvada madrastra, que hace lo imposible por hacer bella a su triste retoña.
Dirección
Cine Arte Normandie (Tarapacá 1181, Santiago)
Horario
Domingo, 19:30
Entrada
$6 mil en boleterías
Yoga masivo en el Parque O’Higgins
Cada cierto tiempo, el centro de yoga Ananda Marga realiza unas jornadas gratuitas y abiertas en el Parque O’Higgins, bajo los centenarios árboles del tranquilo sector de Beauchef, cerca del club de tenis. Esta vez será justo el primer domingo del 2026, momento ideal para estirarse bien, dejar la mente en blanco y durante dos horas abandonar, o al menos intentarlo, las preocupaciones que deja el fin de año.
Dirección
Parque O’Higgins (Beachuef 1484, Santiago)
Horario
Domingo, 10:30
Entrada
Gratuita (inscripciones: +56994653156)
Empezar el año en la naturaleza viñamarina
Después de la cena, la fiesta, el trasnoche, la resaca y el feriado, en este 2026 toca volver a la misma realidad que dejó el 25. Cambia el calendario pero no los problemas, aunque una buena manera de comenzar este nuevo folio es entre los árboles y el pasto, recorriendo el Jardín Botánico de Viña, que ofrecerá un paseo guiado por alguna de sus 400 hectáreas y recargar energías entre las más de 700 especies de flora.
Dirección
Jardín Botánico Nacional (Cam. El Olivar 305, Viña del Mar)
Horario
Domingo, 11:00
Entrada
Desde $1.500
Ajedrez y música en vivo en Yungay
Pocos deportes cargan más prejuicios que el ajedrez, estigmatizado como una actividad seria, silenciosa y para gente solitaria. Todo eso se desmonta en los Encuentros de Ajedrez, eventos mensuales llenos de comida, conversación y música en vivo, que se extienden hasta la medianoche. Siempre en Kasa 5, cerca del metro Cumming, en esta edición habrá una simultánea con Valentina Jorquera, tetracampeona nacional.
Dirección
La Kasa 5 (San Pablo 2324, Santiago)
Horario
Domingo, de 16:00 a 00:00
Entrada
$3 mil (inscripción en @encuentrodeajedrez)
