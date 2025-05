Mestizo Restaurant: así es la cocina de una de las terrazas más espectaculares de Santiago

Si no has comido en él, muy probablemente sí lo hayas visto. El Mestizo, a diferencia de otros restoranes, se encuentra en medio de un espacio público, en este caso el emblemático Parque Bicentenario de Vitacura. Y su diseño exterior no pasa desapercibido: estuvo a cargo de Smiljan Radic, uno de los arquitectos chilenos más conocidos internacionalmente, el mismo detrás de la bodega de la viña Vik.

Mestizo-ok-.png la-tercera

Foto: Mestizo Restaurant

Por su ubicación y arquitectura, Mestizo tiene una de las terrazas más espectaculares de Santiago, ubicada en el extremo nororiente del parque. Eso, junto a su servicio y cocina, lo hicieron merecedor de estar en el prestigioso 50 Best Discovery, un radar de World's 50 Best con bares y restoranes vibrantes alrededor del mundo.

Por eso, si quieres visitarlo debes reservar, pues ahora cada día se llena, especialmente de turistas.

Mestizo Restaurant: origen local

Mestizo-4-ok-.png la-tercera

Foto: Carolina Vargas

El Mestizo Restaurant está ahí desde 2007, pero su carta, siempre enfocada en una cocina chilena mestiza, cambió en el último año, pasando a opciones más simples —pero no menos deliciosas— que ponen todo el énfasis en el producto local. De eso te darás cuenta, por ejemplo, al ver las opciones de vinos. Destacan algunos alternativos, como el Descabezado ($18.000), un país rojo del Maule, fabricado por la Viña González Bastías. O el Semillon JCV ($23.000), de Casa Blanca de Charlie Villard.

Pero también hay vinos más icónicos, como el Piedra Sagrada ($107.000), del Valle de Maipo.

Mestizo-7-.png la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Cualquiera acompañará perfecto a sus entradas, donde siempre brilla el producto local. Es el caso de los langostinos al natural ($18.600), muy frescos, chilenos y "carnudos". O del Crudo de Ciervo ($22.600), una carne de posta de ciervo nacional cortada a cuchillo, con mozzarella, aceite de oliva y trufa fresca rallada.

Una opción marina para empezar es el chupe mestizo ($17.900), hecho de jaiba, locos y congrio. O los locos mayo ($18.900), dispuestos sobre endivias y bañados en salsa verde.

Tomates de campo, pulpo y manjar de cabra

Mestizo-3-ok-.png la-tercera

Foto: Carolina Vargas

La carta es estacional y muchos de los platos se basan en la disponibilidad de la temporada. Uno de ellos, que pronto abandonará el menú, es el tomate del maule a la parrilla ($8.900), una joya que pone en un pedestal al verdadero tomate de campo. Un plato muy goloso y jugoso, con todos su sabor y aroma potenciado por la caramelización. Pero tampoco se queda atrás el carpaccio de tomate maulino ($6.900), cortado en finas rodajas y aliñado con ají verde, aceite de oliva y escamas de sal.

Buena idea es acompañar estos tomates con la entraña ($28.400), carne jugosa y tierna a la parrilla. O si tienes hambre, el bife chorizo Angus ($22.400) de 400 gramos.

Mestizo-5-Ok-.png la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Volviendo al mar, su pulpo del norte a la parrilla ($20.600) es para volver: lo sirven en aceite de oliva extra virgen y sal de Cáhuil, sobre un puré de aceitunas y tinta de calamar, más un toque de pebre de pimentón. O irse a la segura con el Pescado ($16.900), siempre del día, hecho a baja temperatura y acompañado con crema de arvejas.

Para cerrar, de la carta de postres recomendamos el volcán de manjar ($9.900), cuyo relleno está hecho con leche de cabra y acompañado de un helado del mismo lácteo. Además de no tener lactosa ni proteína de la leche de vaca, le aporta un sabor único. Si quieres un final más suave, mejor el tres leches ($7.900), con merengue y salsa de maracuyá.