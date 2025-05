Miss Americana, el documental que muestra la liberación de Taylor Swift

Miss Americana ok

Aunque se estrenó recién este 31 de enero, puede que ya hayas visto antes Miss Americana.

El documental de Netflix sobre la cantante estadounidense Taylor Swift, en varias ocasiones es como un constante deja vu, uno que nos hace recordar los documentales de otras estrellas del pop.

Ya saben: la celebridad de la música que decide abrir por un momento su hermético mundo para mostrar la soledad y el calvario que conlleva la fama.

Taylor Swift no se salvó de eso. En Miss Americana confiesa que en pleno estrellato se sintió sola y se queja también el asedio de sus fans. A uno de ellos, incluso, lo encontró durmiendo en su cama.

Pero a medida que avanza el documental, vas entendiendo que detrás de la llegada de la autora de 1989 a Netflix hay mucho más que los sinsabores del estrellato.

La directora Lana Wilson registró el día y día de Swift en un momento clave su carrera: acercándose a los 30 años, grabando su disco Lover y liberándose de las ataduras que la tenían atrapada.

Y esa etapa, que para ella debe haber sido terapeútica, es la que decidió mostrarnos.

Miss Americana abre su corazón

Si durante toda la última década estuviste viviendo debajo de una piedra, te contamos que Taylor Swift es una de las estrellas más brillantes del pop actual.

Partió en su Nashville como una adorable cantante de country. Blanca, delgada y bien portada, era el tipo de chica que esa conservadora industria adora.

Miss Americana parte con registros de esos años, grabaciones que sus fans amarán, al igual que las escenas que retratan su intimidad.

Luego dio el salto al estrellato pop mundial y durante años se esforzó por mantener esa imagen de niña bien, la que no dice groserías, la que sonrie frente a las cámaras y la que no habla de política.

Pero se dio de bruces con la realidad y el machismo que aún impera en el mundo de la música. Nadie olvida -y este documental la recuerda- la ceremonia de los MTV Music Awards de 2009.

Ahí, Swfit ganó la estatuilla a Mejor Video Femenino por You belong with me. Mientras agradecía el premio, Kanye West subió al escenario para decir que ese trofeo en realidad lo merecía Beyonce. Esa noche, Taylor tenía 17 años.

Luego, el rapero vuelve a violentarla al dedicarle un par de líneas nada amables en su canción Famous.

Años más tarde, la cantante se enfrentó en un juicio contra un presentador de radio que la manoseó y debió callar a varios hombres que la aconsejaban no meterse en política.

Dañada por sus inseguridades, el calvario de la fama y el machismo, Swift decide tomar las riendas de su vida y de su carrera y liberarse de las mordazas.

Y ese proceso es el vemos en los 85 minutos que dura este documental, en el que abre su corazón para mostrar sus heridas y cómo hoy esta cicatrizan.

Amada y odiada en partes igual, muchos pensarán que Miss Americana es un lavado de imagen y un estrategia de marketing más de Taylor Swift.

Pero lo que digan de ella ya no le afectará más. Y eso es todo lo que hoy importa.

Ver el documental acá.