La subterránea revuelta comunista

Cuando el calor y la espera comenzaban a inquietar a cientos de militantes y dirigentes reunidos ayer en el ala nororiente del Parque O’Higgins, a las 12:15 horas, el Presidente Gabriel Boric ingresó a la carpa principal “Gladys Marín”, para participar en la apertura de la Fiesta de los Abrazos del Partido Comunista.

En un discurso lleno de guiños al PC, a sus figuras históricas y actuales, el Mandatario pidió a la colectividad de la hoz y el martillo –y a la centroizquierda en general- “unidad y disciplina”, para enfrentar la segunda parte de su gobierno.

“Estos dos años han sido intensos y difíciles, pero llenos de aprendizaje. Vamos a entrar de lleno en el segundo tiempo con energías renovadas y con más fuerza y tenemos que hacerlo con unidad, de propósito y de acción, con visión estratégica y con claridad táctica, respetando nuestra diversidad, pero actuando con disciplina, porque ser parte de organizaciones políticas significa también una voluntaria renuncia a ciertos grados de autonomía en pos de un interés colectivo”, señaló con vehemencia.

El tradicional encuentro que los comunistas celebran desde 1988, le cayó como anillo al dedo a la colectividad hoy liderada por Lautaro Carmona. La música, el baile y la convivencia al aire libre, fueron un bálsamo para apaciguar la revuelta que se vive al interior de la tienda desde, al menos, tres semanas, ante la línea adoptada por La Moneda en distintos temas y las concesiones que se han hecho en las reformas emblemáticas del programa.

Aunque el oficialismo aún percibe algo del vuelo que le trajo la victoria -con sabor amargo- en el plebiscito del 17-D y algunas de sus reformas parecen dar algunos pasos, una serie de acciones -y decisiones- del gobierno han despertado fuertes tensiones al interior de la colectividad.

Pero, tras un fin de semana lleno de abrazos, la plana mayor del PC deberá volver de golpe a la realpolitik, para preparar la reunión del pleno de su comité central -que se realizará el próximo sábado a partir de las 9:30 en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz- donde se buscará fijar posiciones en temas donde hay discrepancias y definir el cronograma electoral interno.

Inicialmente, la reunión estaba agendada para el 6 y 7 de enero, pero fue postergada para no correr el riesgo de que se impusiera un voto de malestar a la postura del Ejecutivo ante la formalización que en mayo se aplicará al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por el delito de omisión respecto de “apremios ilegítimos” ocurridos en Santiago en el contexto del estallido social.

“Ser parte de organizaciones políticas significa también una voluntaria renuncia a ciertos grados de autonomía en pos de un interés colectivo” Gabriel Boric, Presidente

Tras conocerse la solicitud de la Fiscalía, en Palacio optaron por separar los hechos por los que se investiga a Yáñez de su labor como jefe máximo de la policía uniformada, como argumento para no pedirle la salida de su cargo. Ello provocó malestar en el PC y en instancias internas varios dirigentes calificaron como “un desatino” la llamada de Boric al general, dada a conocer por su abogado, Jorge Martínez y confirmada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El martes, la encargada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del PC, María Eugenia Puelma, acudió a la Dirección de Carabineros -en calle Zenteno -acompañada de varias compañeras de partido y organizaciones de DD.HH. y sindicales, a entregar una carta donde exigían la salida de Yáñez, a la que se sumaron la senadora Claudia Pascual y los diputados Boris Barrera y Karol Cariola.

Luego cruzaron la Alameda e intentaron llegar a La Moneda para dejar una copia de la misiva, por lo que Carabineros debió actuar, impidiéndoles el paso. “Le planteamos a un personero que bajó a conversar con nosotros que no podía ser que carabineros nos tironearan y maltrataran en la calle”, cuenta Puelma.

Pero no es sólo Yáñez el que provoca diferencias al interior del PC.

El acuerdo entre Codelco y SQM para producir litio en conjunto en el salar de Atacama hasta 2060, dado a conocer el 27 de diciembre, produjo una fuerte discusión. Para el ala dura resultaba impresentable que el gobierno, del cual ellos son parte, se asociara a la empresa que Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet, controló por más de dos décadas y que financió irregularmente a políticos. Sin embargo, Carmona logró aunar una declaración única en la cual valoraron el acuerdo, poniendo énfasis en el rol del Estado, aunque no omitieron sus críticas a la empresa.

“Han surgido voces que critican los porcentajes de participación, plazos y condiciones acordados. También provoca indignación la continuada presencia en SQM del yerno del dictador, que mantiene impune parte de su apropiación delincuencial en esta empresa, así como su accionar ilegal en el financiamiento de la política”, manifestaron.

“Tales críticas deben ser valoradas, son plenamente justificadas y muestran a una ciudadanía alerta que vigilará el avance de este proceso en una dirección que resguarda el patrimonio público”, agregaron en la declaración.

El 4 de enero, mismo día en que el PC dio a conocer este documento, el gobierno apeló ante la Corte Suprema por la libertad condicional de Celestino Córdova, condenado a 18 años por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, también generando molestia en los sectores duros de la tienda.

También ha molestado en sectores del PC la exclusión del mundo sindical en el debate de algunas políticas públicas.

“Nosotros tenemos que estar en la mesa y lo que hemos visto en los últimos días, más bien en los últimos meses, es que tenemos un gobierno que se corre cada vez más al centro, que plantea ideas más vinculadas a la derecha para buscar votos que nunca van a llegar para aprobar sus reformas”, afirmó el jueves -en La Tercera PM- el secretario general de la CUT, Eric Campos.

Boric recogió ayer el guante y señaló que espera recibir pronto a la Central Única de Trabajadores para conocer las conclusiones del 13° Congreso denominado “José Luis Figueroa Jorquera”, en honor al exdirigente sindical y padre de la actual secretaria general del PC, Bárbara Figueroa.

Boric señaló ayer que espera recibir pronto a la CUT para conocer las conclusiones de 13° Congreso denominado “José Luis Figueroa Jorquera”, en honor al exdirigente sindical y padre de la hoy secretaria general del PC, Bárbara Figueroa.

Las dos horas con Boric en Palacio

El martes, la directiva comunista se reunió con el Presidente Boric en La Moneda.

Conscientes de que la reforma de pensiones, de llegar a puerto, lo hará con muchas concesiones a la derecha, al igual que un eventual pacto tributario, Carmona apuesta a medidas concretas que vayan en beneficio directo y mejoren la calidad de vida de la gente, sin tener que pasar por un Parlamento donde no cuentan con mayoría.

En la cita que se extendió por más de dos horas, el PC planteó la posibilidad de entregar ayudas directas a la gente, vía bonos, transferencias, y soluciones habitacionales, para visibilizar su gestión.

“Vamos a tener prioridad en la condonación del CAE, el pago de la deuda histórica a los profesores y todo lo que tiene que ver con una correcta desmunicipalización. Estamos esperando que nos presenten los diseños”. Daniela Serrano, diputada del PC.

El crecimiento económico y la creación de empleos también fue ampliamente tratado.

Pero el tema central de la cita, señalan sus participantes, fue la crisis en seguridad. Ahí, la delegación planteó a Boric enfrentar el hacinamiento en las cárceles y enfrentar el crimen organizado decididamente en poblaciones emblemáticas, donde el narco se ha tomado los territorios. Esto último preocupa especialmente a una colectividad que históricamente ha trabajado -y fortalecido sus bases- en las zonas populares.

“La población La Victoria, símbolo de las luchas populares, está siendo invadida por el flagelo de la droga”, advirtió Carmona tras la cita.

Juan Andrés Lagos, otro de los participantes en la reunión en La Moneda y en el encuentro oficialista realizado el jueves en la casa de Tomás Hirsch, señaló a radio Nuevo Mundo que “hay una decisión y urgencia de enfrentar duramente el crimen organizado y el narcotráfico”.

En Educación, el PC se apresta a sumarse al Frente Amplio en los esfuerzos de ponerle fin al Crédito con Aval del Estado (CAE). “Vamos a tener prioridad en la condonación del CAE, el pago de la deuda histórica a los profesores y una correcta desmunicipalización. Estamos esperando que el gobierno nos presente los diseños”, cuenta la diputada del PC, Daniela Serrano.

“Esta reunión con el Presidente nos alimenta la posibilidad de tomar más iniciativa política, para empezar a construir un proyecto que se empate con las expectativas de la gente”, señaló Carmona tras el encuentro.

Los temas de la contingencia que hoy generan inquietud en el PC -dicen asistentes- no habrían sido tratados. Sin embargo, a la salida, consultados por la prensa por su postura ante la formalización del general Yáñez, hubo matices entre Carmona y Figueroa. Mientras la exembajadora señaló que “abordaremos este debate y definiremos nuestra postura en el próximo comité central”; el timonel comunista dijo que el PC no pretende “cruzarse” al proceso judicial que lleva la Fiscalía.

“El Partido Comunista no será el que está determinando qué va a pasar con Yáñez. No vamos a tener esa falta de mirada política, para desconcentrar el tema de fondo”, señaló el sucesor de Teillier.

“El Partido Comunista no será el que está determinando qué va a pasar con Yáñez. No vamos a tener esa falta de mirada política, para desconcentrar el tema de fondo”. Lautaro Carmona, presidente del PC

Fuego amigo a Jara y la defensa de Boric

Las tensiones internas también han tocado a sus propios militantes que están en la primera línea del gobierno. Esta semana arreciaron los cuestionamientos -privados y públicos- de dirigentes y parlamentarios comunistas a la participación de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), en tres citas que se realizaron en la casa del exalcalde UDI Pablo Zalaquett.

Pese al mea culpa que hizo la propia Jara (“uno siempre pudo haber hecho las cosas mejor”), el propia Carmona le quitó el piso. “En un cuadro donde los indicadores de distintas mediciones hablan de una falta de confianza en lo que es la actividad política, este tipo de reuniones no contribuye… El rigor de la Ley de Lobby, a mi gusto, no era el tema de fondo, sino que el impacto político que estas reuniones iban a tener”, dijo el martes el jefe comunista.

Jadue, en tanto, en su programa en YouTube, dijo a mitad de semana que él “jamás” hubiese aceptado una invitación de Zalaquett y que “es una ingenuidad y un amateurismo político”, pensar que se puede ir a una comida con empresarios y que no se va a filtrar.

Como respuesta, Boric destacó ayer ante la dirigencia y las bases partidarias la labor de Jara: “La ministra ha encabezado avances fundamentales, como es el aumento del salario mínimo a 500 mil pesos, la reducción de la jornada laboral a 40 horas o la Ley de conciliación laboral. Y hoy está batallando intensamente, con una paciencia infinita, por lograr el acuerdo para la reforma de pensiones en Chile”.

Y así como el PC ha criticado a una de sus secretarias de Estado desde varios frentes, el presidente de la DC, Alberto Undurraga, se ha convertido en un aliado clave. Muestra de ello, fue su presencia ayer en un foro sobre pensiones en el Parque O’Higgins, donde también anunció que su partido apoyará al PC para que presida la Cámara Baja.

Carmona, Figueroa y los directivos Javier Albornoz, Juan Andrés Lagos y Cinthy Muskolini, se reunieron el martes –por más de dos horas- con Boric.

El postergado Congreso que marcará la continuidad o salida de Carmona

Este es un año clave para el PC. A mediados de año (previsiblemente en junio) se realizará su 27° congreso nacional -que ha sido postergado varias veces-, el primero siendo el partido parte de un gobierno, lo cual le da un carácter especial, señalan en la tienda.

La idea era anunciar la fecha este fin de semana en el marco de los festejos, pero faltó tiempo para consensuar una fecha, explican, por lo que la agenda será anunciada el próximo domingo tras el encuentro del comité central.

Y, aunque en estos cuatro meses, desde su nombramiento, la dupla Carmona-Figueroa se ha afianzado internamente -coinciden todos los sectores-, ambos saben que siguen siendo amenazados por el llamado “tellierismo”, la facción que el 25 de septiembre del año pasado disputó la secretaría general, perdiendo tras cuatro votaciones consecutivas.

En el congreso se debe fijar la fecha (probablemente fines de noviembre o principios de diciembre) de las elecciones internas del nuevo comité central (31) que, a su vez, elige a la comisión política (16), y esta, elige al presidente y secretario general.

“Tenemos un gobierno que se corre cada vez más al centro, que plantea ideas más vinculadas a la derecha para buscar votos que nunca van a llegar”. Eric Campos, secretario general de la CUT y miembro del comité central del PC.

Aunque algunos miembros del actual oficialismo del PC dan por hecho la continuidad de la actual mesa tras el congreso; fuentes de la llamada generación de relevo -que lideran Daniel Núñez, Marcos Barraza, Camila Vallejo, Karol Cariola, Irací Hassler y Claudia Pascual, entre otros- aseguran que la disputa por los máximos cargos se mantiene abierta.

Por lo pronto, Carmona sigue contando con apoyo de un equipo de antiguos militantes y en estos meses ha aprovechado su rol de presidente para fortalecer sus redes en el gobierno.

Jadue, quien estaría evaluando ser candidato a diputado, ya que no puede ir por otra reelección en Recoleta, se ha convertido en uno de sus grandes aliados. Incluso el edil ha señalado -en privado y en público- que la elección de Carmoma y Figueroa no tiene fecha de término. Aunque no se lleva mal con Núñez, el alcalde es un adversario interno dirigentes cercanos a Boric, como Vallejo y Cariola.

El pasado 1 de enero, en el tradicional caldillo de congrio con que el PC recibe el Año Nuevo, no pasó desapercibido al interior del la colectividad el lugar que ocupó Jadue en la testera, sentado junto a Carmona. Lo mismo ocurrió ayer en el Parque O’Higgins, donde el excandidato presidencial estuvo en primera fila y fue el dirigente más requerido en todo momento por la militancia para tomarse fotos y selfies.

Todo lo que ocurra este año definirá, además, la candidatura del partido a las primarias presidenciales oficialistas. Por ahora, solo hay dos posibles candidatas: Vallejo y la expresidenta Michelle Bachelet.