Abogado Germán Cueto por indagación sobre Democracia Viva: “Daniel Andrade está ubicable y colaborando”

A mediados de junio la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió la investigación de oficio que constituyó el puntapié inicial del denominado caso líos de platas. En ese momento solo se tenía conocimiento de que existirían irregularidades en los millonarios traspasos de la Seremi de Vivienda de dicha región a Democracia Viva, liderada por el ex-RD Daniel Andrade, aunque con el correr de las semanas se estableció que las eventuales anomalías se replicaban en prácticamente todo el país.

Bajo esa determinación, el fiscal Cristián Aguilar, jefe de Fiscalía Local Antofagasta, activó una serie de pesquisas a fin de determinar si los hechos -que luego fueron denunciados por el Partido Republicanos, la UDI y RN- eran constitutivos de delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Entre las diligencias, se allanaron las supuestas oficinas de la ONG, las del Minvu en la región, el domicilio de Andrade y también el del otrora seremi Carlos Contreras. Además, se solicitó acceso a las cuentas de ambos y a las de la diputada Catalina Pérez, expareja del ingeniero civil, y se revisaron sus celulares. Así, con todo el material en su poder, el persecutor comenzó a alistar la formalización de los imputados, donde Andrade se posicionaría como pieza clave del puzle.

Hasta ahora, eso sí, la defensa del mandamás de la citada fundación no ha recibido notificaciones, aunque se mostraron totalmente dispuestos a colaborar.

Daniel Andrade. Imagen: Captura CHV.

“Daniel ha comparecido a todos los actos del proceso y colaborado con la justicia en esta causa. Siempre hemos actuado y actuaremos de cara a los tribunales. Daniel lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Estamos ubicables”, sostuvo al ser consultado por La Tercera el penalista Germán Cueto.

En los mismos términos, agregó: “Si el tribunal nos cita para una formalización, ahí vamos a estar, el día y a la hora que nos diga el tribunal, con nuestros antecedentes y con los argumentos de hecho y de derecho que tengamos que exponer”.

Consultado respecto a la posibilidad de que su cliente sea detenido según aseguró el medio Ex-Ante el miércoles en la noche, Cueto fue tajante al sostener que, a juicio de ellos, no se justificaría una acción de esa índole.

“Consideramos que no existe el escenario como para una detención. No es necesario detenerlo. Creo que no se dan los requisitos si hemos estado y comparecido en todos los actos del procedimiento”, manifestó el abogado.

Medidas contra Democracia Viva

En paralelo a la indagación que lleva adelante el Ministerio Público, desde el Ejecutivo han emprendido una serie de acciones en contra de la fundación comandada por Daniel Andrade.

En primer lugar, se puso término anticipado a los convenios que mantenían con la Seremi de Vivienda de Antofagasta y se les ordenó la restitución de más de $380 millones. Durante esta semana, de hecho, la misma ONG informó que ya repusieron parte de ello ($294 millones), aunque desde el gobierno insistieron que esperan conseguir la totalidad de los fondos.

La Fundación Democracia Viva aseguró estar disponible para devolver los dineros. (Foto: Agencia UNO)

Junto con ello, hace algunas semanas, el Ministerio de Justicia solicitó al Consejo de Defensa del Estado emprender las acciones necesarias para concretar la disolución de la entidad.

Frente a eso, el ministro Luis Cordero explicó: “La razón que ha esgrimido el Ministerio de Justicia es que los fines para los cuales ha sido constituida esa entidad no se cumplen y, por lo tanto, ha actuado al margen de aquello que se encuentra en el estatuto que le permite la ley”.