Bancada UDI abre debate por comando de Matthei y transmite inquietud por demora en su conformación

El martes, durante el tradicional almuerzo de los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), se abordó uno de los temas que está semana se ha tomado parte de las conversaciones al interior de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli): la composición del comando que acompañará a Evelyn Matthei durante la campaña presidencial.

Tras la proclamación de Evópoli durante el sábado -último partido del bloque en sumarse a la exalcaldesa-, en la coalición no esconden que en las próximas semanas estarán concentrados en armar la estructura de campaña y también definir los nombres del “generalísimo” y jefe territorial, los dos cargos clave del comando.

“Evópoli confirmó que su candidata presidencial es Evelyn Matthei (…). Con esto se cierra el círculo de Chile Vamos apoyando a Evelyn Matthei y se inicia un proceso distinto, una nueva etapa, que consiste ahora en la conformación de equipos”, aseguró durante el lunes el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

En ese contexto, uno de los diputados presentes en la cita no dudó en poner el tema sobre la mesa. Lo anterior, según explican fuentes del partido, sobre todo porque la conformación del comando ha empezado a generar inquietud, pues se asegura que ha avanzado más lento de lo que se esperaba y que al menos ya debería haber claridad del perfil que se espera predomine en la campaña.

21 Marzo 2025 Evelyn Matthei junto a Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulacion y transformacion del Estado de la Nacion Argentina, en seminario del CEP Foto: Andres Perez

Que sea primera vez que el asunto es abordado formalmente por los diputados gremialistas no es una sorpresa, pues desde hace algunos días que en la bancada se han levantado alertas por uno de los nombres que suena con más fuerza para asumir el rol de jefe de campaña: el exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

Según dio a conocer La Tercera hace algunos días, Ubilla no solo es principal candidato para ejercer ese rol, sino que incluso ya se le ofreció el cargo, sin embargo, declinó esa posibilidad. Esto, ya que la exautoridad no tendría en sus planes volver a la primera línea política y ha transmitido estar conforme en el think tank Libertad y Desarrollo, donde se desempeña como director del área Política y Sociedad Civil. Además, dedica gran parte de su tiempo al trabajo en la Universidad San Sebastián (USS) como director del Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Gobierno.

En el equipo de la candidata, en todo caso, algunos piensan que la negativa de Ubilla no es un “no” rotundo y que este podría reconsiderar la oferta más adelante, en función de la cercanía y el intercambio constante de ideas y estrategias con la exalcaldesa.

En ese contexto, en la cita de los diputados la mayoría coincidió -entre ellos el jefe de bancada de la colectividad, Henry Leal; y el subjefe Marco Antonio Sulantay- que como partido se debe apostar por otra carta que asuma como generalísimo de campaña.

Al respecto, se planteó que es clave que el comando lo dirija no solo alguien en que Matthei confíe, sino también que sea una figura más cercana y sobre todo tenga redes con los parlamentarios del bloque y sus partidos, para afinar las coordinaciones con la candidata. Lo que -aseguran- Ubilla no tiene.

Santiago 6 de marzo 2025. Evelyn Matthei encabeza la presentacion de sus equipos programaticos, en el Teatro Oriente de la comuna de Providencia. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Así, se plantearon otras alternativas como el de la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien ya está trabajando en las comisiones programáticas de Matthei.

La postura contra Ubilla, en todo caso, no representa a toda la bancada y la diputada Marlene Pérez lo hizo saber en el almuerzo. “En lo personal no he tenido relación con Rodrigo Ubilla, pero confío en el criterio de Evelyn Matthei. Entiendo que es un buen estratega. Considero que si Evelyn lo tiene como una opción, es porque tiene las condiciones y la confianza de ella que es lo más importante.”, aseguró a La Tercera.

El diputado Cristhian Moreira, por su parte, planteó que “el equipo de Evelyn Matthei tiene que ser un equipo con calle; que conozcan lo que pasa en los municipios, en el Congreso, en el Ejecutivo, pero sobre todo, lo que pasa en las comunidades. Cuáles son los dolores de la gente. No sacamos nada con tener equipos con doctorados y currículum en oficinas de la zona oriente, si no están en línea con las problemáticas de la gente. Y me atrevo a decir que, dentro de Chile Vamos, tenemos el privilegio de contar nombres y gente con talento de sobra, solo hay que levantar la vista y ver más allá de lo de siempre”.

Por lo pronto, en los partidos transmiten que lo ideal es que el comando se defina a más tardar a principios de abril, pero reconocen que eso dependerá de si hay o no primarias, ya que esos comicios los obligarán a adelantar los tiempos para desplegarse en el país, preparar la franja televisiva, entre otros temas.

Por lo mismo, en las directivas de Chile Vamos transmiten que, por el momento, se va avanzar en las vocerías que empiecen a acompañar a Matthei, donde la idea es que exista representación de los tres partidos de la coalición y no se descarta que algunos parlamentarios puedan asumir ese rol.