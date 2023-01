“Estamos en una sala llena de cuervos” y “los equipos del gobierno no saben hacer las cosas”: los lamentos del Partido Radical ante negociación electoral

El sábado el Partido Radical se convirtió en el pionero, dentro de los partidos del Socialismo Democrático, en avanzar formalmente en lo que sería la conformación de una segunda lista electoral de los partidos de gobierno, para enfrentar las elecciones de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo. Así se decidió en su consejo general, instancia en la que abordaron las orientaciones políticas que deberá seguir la directiva, encabezada por Leonardo Cubillos.

Para llegar a esa definición, los radicales desarrollaron un extenso debate en una reunión telemática, en la que se conectaron alrededor de 100 militantes y a cuyos diálogos tuvo acceso La Tercera PM. Una de las intervenciones que más resonó entre los asistentes fue la del exministro de Justicia José Antonio Gómez, quien partió señalando que “cada vez que el Partido Radical ingresa en estas discusiones electorales, estamos metidos en una sala llena de cuervos y al final los cuervos que son más grandes tienden a que el partido sea el subsidiario del resto”.

En esa línea, Gómez, quien además fue presidente de la tienda, agregó que “hoy día (que) el partido vaya en una lista o dos no es indiferente (...). Ir en una lista encerrados con la izquierda más dura nos va a significar subsidiar definitivamente a esos candidatos, que tienen mucha más fuerza que nosotros en las zonas más grandes”.

Un factor común entre las intervenciones de distintos de los asistentes fue reconocer que las elecciones del 7 de mayo no serán favorables para la colectividad. Así lo explicitó el propio Cubillos, quien dijo que “el resultado no se avizora positivo. En ese contexto, tenemos que mirar lo que en definitiva apunta a los intereses del partido (...). Hoy día lo que tenemos que hacer (...) es que si en una elección nos va a ir relativamente mal (...), es que en definitiva también proyectemos candidaturas a las próximas elecciones. Tenemos que aprovechar ese despliegue territorial”.

Cubillos agregó que “las proyecciones son muy conservadoras, son muy malas. Si nosotros nos aventuramos a que la lista única del gobierno va a sacar un 30%, saquen la cuenta ustedes de cuántos consejeros pudiesen ser. ¿15? (...). De esos electos, ninguno va a ser nuestro, o casi ninguno. De esos 15, que van a ser quizás de Apruebo Dignidad o el Partido Socialista, ¿ustedes creen que van a generar un vínculo de coordinación con nuestro partido (...)? No, correligionarios, si ellos son cuadros duros de la izquierda”.

Además, el presidente de los radicales afirmó que su tienda “buscó parámetros que en el futuro permitieran la unidad del sector”. Sin embargo, según dijo, “al momento de proponer concurrir en lista cerrada, se nos respondió por parte de Apruebo Dignidad que no accederían a esa petición, porque nosotros eventualmente estábamos buscando subvencionar a nuestras candidaturas. Qué baladí, qué falta de respeto”.

En sintonía con el timonel, Gómez adelantó que “no nos va a ir bien electoralmente (...)”. Por lo mismo, sugirió que “nuestro trabajo futuro tiene que ver con un tema de cómo enfrentamos el proceso de proyecto político. El partido (...) no puede ser el vagón de cola del resto de los partidos, que tienen más fuerza que nosotros desde el punto de vista electoral, se requiere necesariamente que tengamos un planteamiento político (...), nos vaya bien o nos vaya mal. A veces hay que cruzar el desierto, a veces hay que sufrir, a veces hay que perder”. En este sentido, Gómez propuso que “nuestro gran paso son las elecciones municipales. Es ahí donde tenemos que trabajar, porque ese es el único que nos da poder político”.

Lilet Rosas, quien es la encargada electoral del partido, señaló ante el consejo que “no podemos presentar un análisis electoral como partido, porque tenemos un déficit electoral en comparación a los otros partidos, hay que ser sinceros y sinceras. No podemos demostrar frente a los otros compañeros y compañeras en qué regiones estamos tan débil y cuáles no. En ese sentido, nos hemos mantenido al margen y hemos trabajado en estas simulaciones de escenarios electorales, siempre manteniendo nuestra cifras electorales no escondidas, pero sí resguardadas”.

Pero eso no es todo. Rosas acusó que Convergencia Social “nos ha dicho cuánto va a rendir el Partido Radical. ¡¿Cómo me pueden venir a decir cuándo rinde mi partido?! (...) Eso implica que yo tenga ciertas dudas de si me van a financiar y me van a apoyar a mis candidatos (...). Frente Amplio no nos da esa seguridad (...). Nosotros estamos financiando candidatos y partido nuevos y que más encima nos están discriminando”.

En el espacio, Gómez aprovechó de afirmar que “no es posible que tengamos alianzas ni con Demócratas ni con Amarillos. Con los traidores nunca, nunca hay que pactar. “No me gustaría que Demócratas o Amarillos, que hoy día están tratando de llegar a una negociación con Chile Vamos, sean los representante del centro del país, si nosotros somos la centroizquierda del país”, complementó Cubillos. Cabe recordar que el secretario general de Demócratas, el también exministro de Justicia Carlos Maldonado, fue suspendido del Partido Radical luego de anunciar que votaría Rechazo. Posteriormente, renunció a la colectividad.

Cuestionamientos al gobierno

En la instancia también hubo lugar para críticas al gobierno del Presidente Gabriel Boric. Particularmente, por el espacio que actualmente ocupan los radicales en él. Cubillos dijo que “claramente los desequilibrios existentes en cargos de responsabilidad gubernamental del partido, comparados con otros partidos del Socialismo Democrático, era y es muy disminuido. Pero comparado con los partidos de Apruebo Dignidad, es estratosféricamente diferente (...). Existe un compromiso de parte del gobierno de ir aumentando la representación del partido (...), pero no con la rapidez ni agilidad que esperábamos”.

Por su parte, el exministro Gómez afirmó que “en este gobierno, en el que estamos participando, somos marginales, no tenemos presencia ni definición política. Por eso creo lo indispensable (...) es que tengamos planteamientos políticos”.

En tanto, el presidente regional del Biobío, Andrés Castillo, acusó que “cuando se construye el gobierno, se copan todos los cargos mayoritariamente del mundo de Apruebo Dignidad. Hoy día, con los malos resultados de la inexperiencia de gobernar, hay que ser super francos, hemos perdido. El resultado que tiene nuestro presidente hoy día tiene que ver con eso. Los equipos del gobierno, que están a nivel nacional en todas las estructuras institucionales, no saben hacer las cosas, las están haciendo muy mal. Ahí la experiencia del Socialismo Democrático es fundamental (…)”.