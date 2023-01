Partido Radical incita a la alianza de gobierno a “priorizar” ir con dos listas a las elecciones del Consejo Constitucional

Foto: AgenciaUno.

El partido oficialista propone determinar un pacto electoral con el Socialismo Democrático. No obstante, de no resultar esa opción, no se cierran a la posibilidad de una lista única.