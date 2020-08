Evelyn Matthei, dispuesta a entrar a la carrera presidencial tras críticas a dichos de Lavín

Del todo sorpresivo fue el paso que realizó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, hoy, al anunciar que estaría dispuesta a emprender una nueva aventura presidencial luego de criticar las últimas afirmaciones de su par de Las Condes, Joaquín Lavín, quien es la figura mejor evaluada del oficialismo con miras a las elecciones de 2021. Ambos militan en la UDI.

Aunque hasta el domingo -día en que El Mercurio publicó una entrevista suya- Matthei no mencionaba la palabra “presidencial”, hoy planteó el punto en dos ocasiones, al ser consultada en específico por las declaraciones que Lavín realizó este fin de semana en La Tercera Domingo y Tolerancia Cero.

A este diario, el exministro afirmó que “la élite tiene que dejar de tener miedo a perder poder, porque ya lo perdió” y “creo genuinamente en el ‘apruebo’. Y lo que quiero hacer ahora es tratar de convencer que hay que abrazar este camino y jugársela”. Ello, mientras la mayoría del gremialismo se inclina por rechazar en el plebiscito del 25 de octubre. El domingo, en el programa emitido por CNN Chile, en tanto, se definió como “socialdemócrata”. Este punto fue, precisamente, el que más molestia generó en la UDI y en la alcaldesa Matthei, quien realizó una dura crítica en declaraciones a El Dínamo y La Segunda. A partir de ello, dijo, es que se manifestó dispuesta a salir al paso a las no confesadas pretensiones presidenciales de Lavín.

“Si quisiera votar por un candidato socialdemócrata, preferiría a Ricardo Lagos Weber por sobre Lavín, sencillamente, porque Lagos Weber siempre ha sido un socialdemócrata y, por lo tanto, es una persona creíble. Lo que me preocupa es el zigzagueo político”, dijo a La Segunda. “Tildarse uno mismo de socialdemócrata es decir soy PPD, porque hay tradiciones, nombres y conceptos que han sido propios la derecha o la izquierda. Y la socialdemocracia ha sido el concepto de la izquierda más moderna, de la izquierda del PPD; de Lagos Weber, Harboe…”, agregó.

Entonces, al ser consultada derechamente sobre si pensaba en ser candidata, Matthei contestó: “Sí. Sabe qué mas. Una tiene que ser fiel a lo que cree, a lo que ha sido. Una puede y debe evolucionar, una puede sentir que hay cosas que reforzar. Pero otra cosa es que yo me declarara PPD. Son cosas distintas”.

Sobre el mismo tema, previamente, en El Dínamo, señaló que “todavía es demasiado temprano para decirlo (...) en realidad no lo descarto”. Sobre quién sería su principal competencia agrega: “Lavín poh. Esperemos que yo gane”.

Hasta ahora la alcaldesa había sostenido en varias oportunidades que estaba cómoda en su cargo frente al municipio de Providencia, donde busca en principio repostular en 2021. De hecho, esa había sido una de las razones para rechazar al menos en dos ocasiones la oferta por parte del Presidente Piñera de asumir un ministerio, la última de las cuales fue hace un mes, en el último cambio de gabinete.

Sin embargo, en sus dichos trasuntó la molestia que cunde en la derecha por las últimas definiciones de Lavín. “Lo que más me preocupa es que saquemos hartos diputados, y hartos senadores. Y con esta indefinición, que uno no sabe qué representa y con la desafección que claramente está produciendo en los sectores más de derecha, una perfectamente puede pensar en algo así (a pensar en ser candidata presidencial)”. Ello, pues uno de los temas que preocupan en el oficialismo es que, junto con la carrera presidencial, se dará el debate constituyente, y que un programa no apegado al ideario tradicional de la derecha, como el que está defendiendo el titular de Las Condes, puede repercutir en la discusión de una nueva Carta Magna.

Los dichos del alcalde, sobre todo en Tolerancia Cero, no causaron gracia. “Se equivoca Lavín”, dijo incluso la timonel UDI Jacqueline Van Rysselberghe y para Matthei las declaraciones del edil caen en populismo. “Uno no puede decir cualquier cosa con tal de ganar unos puntos. Lo que me pasa es que uno no puede decir cualquier cosa con tal de ganar un par de puntos. Lavín en el fondo, trasunta que, con tal de ganar una nominación o una elección, está dispuesto a cualquier cosa. Incluso tildarse de socialdemócrata cuando, en realidad, nunca lo ha sido”, dijo.

Para ella el tema es claro, lo que hizo Lavín con su entrevista el domingo recién pasado fue cambiarse de domicilio político: “Él se cambió de domicilio político. Y lo que veo es que José Antonio Kast está subiendo como burbuja”. “Hay un grupo importante de personas que sabe lo que significa la socialdemocracia y que no están dispuestas a votar por una persona que se califica de socialdemócrata. Está dejando un espacio”, agregó.