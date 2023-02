“Fue un error muy grave”: la confesión de Rojas Vade y el trastorno que lo lleva a inventar enfermedades

Trascurrido un año cinco meses desde que estalló el engaño del exconvencional Rodrigo Rojas Vade (38 años), quien mintió en torno a la enfermedad que padecía y se benefició de recursos reunidos en función del supuesto cáncer que lo aquejaba, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago lo condenó por el delito de estafa residual a una pena de 61 días de remisión condicional y el pago de una multa de $ 681.494 (11 UTM). Esto, luego de que el fiscal Patricio Cooper solicitara un procedimiento simplificado en contra del imputado, quien reconoció su responsabilidad en los hechos.

Como se acreditó en medio de la indagación, iniciada tras un reportaje de La Tercera Domingo y la posterior denuncia criminal interpuesta por la entonces mesa directiva de la Convención Constitucional, el encargado de operaciones de vuelo logró donaciones ascendentes $ 13.366.646, simulando que padecía leucemia linfoblástica aguda mixta, conmoviendo a personas que le aportaban para costear los presuntos tratamientos médicos que se realizaba producto de dicha patología. Todo ello, además, promovido por el trastorno facticio que padece, como se indicó en la audiencia de este lunes.

El punto de partida, como dan cuenta documentos del caso a los que accedió La Tercera PM, fue su propia declaración. El 16 de septiembre de 2021 entregó su testimonio a funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, indicando que producto de exámenes médicos que se realizó en marzo de 2013 descubrió que era positivo para la bacteria que causa la sífilis, pero que no supo cómo enfrentarlo y que fue en ese momento cuando surgió su mentira.

“Me costó mucho entender lo que había pasado, sentí que el mundo se derrumbaba y no supe qué hacer con esa información. En razón de lo anterior, tomé la decisión de no dar a conocer mi enfermedad real, sino más bien contar que padecía de cáncer, en particular de una leucemia linfoblástica aguda mixta. Nunca di a conocer mi verdadero diagnóstico ni a mi pareja, ni a mis familiares más cercanos, hasta hace unos días, en que di a conocer esta situación a través de un video que publiqué en mi cuenta de Instagram”, manifestó en ese momento.

Agregó, eso sí, que los síntomas que dijo tener fueron reales. “Mantuve muchos síntomas, sobre todo dolores de cabeza, náuseas y vómitos, situación que empeoró con el tiempo. Desde esa fecha he ingresado en reiteradas oportunidades a la Clínica Alemana y luego a la Clínica Bupa, por urgencias, ya que cada cierto tiempo tenía crisis por esos y otros síntomas”, relató.

En ese entonces, Rojas Vade trabajaba en LAN, por lo que al notar su situación, sus compañeros hicieron una colecta para ayudarlo, como él mismo dijo a los investigadores. Si bien ante los detectives indicó que no quería recibir lo recaudado, sus pares igualmente hicieron la transferencia a su cuenta, transformándose en los primeros dineros que habría recibido en base a su engaño.

Ese día, además, el exconvencional reconoció que organizó una rifa que fue publicitada a través de sus redes sociales y organizada con el apoyo de su hermana Carolina. Según sus palabras, reunió alrededor de 13 millones, destinándolos al pago de tratamientos médicos.

La verdad tras diagnósticos falsos

Según Rodrigo Rojas Vade, no usó el falso diagnóstico de cáncer para impulsar su candidatura a la Convención y que en su postulación sólo mintió sobre el origen de la deuda médica que tenía. Recalcó, en ese sentido, que se arrepentía.

“Debo señalar que entiendo y lamento todo el dolor que he generado, sobre todo a las personas que tienen o tuvieron cáncer, sus familias, quienes me apoyaron, y todas las personas que se han visto afectadas por haber escondido mi diagnóstico. Fue un error muy grave y estoy pagando las consecuencias. Mostré a todo el país mi situación de salud con un diagnóstico distinto, mucho antes de que fuera candidato a convencional, y sólo se organizo la rifa cuando me quedé sin trabajo (...) Quizá no debí decir cuáles eran mis síntomas y que me empezaran a preguntar para ofrecerme ayuda, pero aún hoy debo seguir tomando conciencia de por qué cada cierto tiempo sangraba, me salían úlceras, vomitaba, tenía mareos, cefaleas y mi piel se llenaba de escaras”, comentó.

Sin embargo, como se expuso en la audiencia de esta jornada, la fiscalía llegó a la convicción de que los síntomas que lo aquejaban fueron provocados por él mismo, ya que tiene un trastorno facticio. De acuerdo con peritajes que se realizaron, padece de dicha alteración mental que implica, en su caso, la automedicación para generarse padecimientos, derivar en atenciones en recintos asistenciales y ser hospitalizado.

Esto se concluyó luego de que una serie de profesionales de la salud lo examinaran y revisaran su historial médico emanado desde la Clínica Alemana y Bupa.

Consciente de todo esto, aceptó su responsabilidad en la estafa. “No es posible estar conformes, porque el daño que sufrieron las personas que creyeron en él es muy grande y no hay ninguna sentencia que pueda disminuirlo. Simplemente se ha logrado un acuerdo y se ha llegado a una condena acorde con la legislación chilena”, comentó el abogado de Rojas Vade, Tomás Ramírez, a La Tercera PM.

“Él desde un primer momento mostró su arrepentimiento, y además intentamos tomar contacto con las víctimas, pero eso no fue posible por razones obvias. Siempre ha existido disponibilidad a resarcir el daño, pero puede resultar violento para ellas que se insista en el contacto producto del daño que se les generó. Por lo que pudo señalarme, quedó con la consciencia de haber hecho lo posible luego de haber realizado una conducta que generó tanto daño”, complementó.

Por su parte, el fiscal Cooper valoró lo determinado por el tribunal: “No podía quedar impune el hecho de haber inventado esta enfermedad mortal del cáncer. Mucha gente creyó en él respecto de esta enfermedad y mucha gente donó dinero”.

Terremoto en la Convención

Entre las diligencias realizadas por la PDI aparecen la toma de declaraciones a la entonces primera presidenta de la Convención, Elisa Loncon, y al vicepresidente Jaime Bassa.

La exrepresentante del pueblo mapuche, por su parte, declara que “el viernes 3 de septiembre recibí un llamado telefónico de parte de doña Lorena Céspedes, quien me señaló que debía informarme respecto de una situación que afectaba a Rodrigo y que era necesario de que yo tomara conocimiento”.

Seguido de eso, Bassa señaló que Céspedes le dijo que “es necesario que usted lo sepa, presidenta, porque el diario La Tercera lo puede hacer público, Rodrigo me dijo de que no tiene cáncer, sino que otra enfermedad”. Loncon había sido contactada por el propio Vade el jueves 2 de septiembre, quien le pidió hablar por un tema particular, momento en que ella le pidió que agendara una hora con alguno de sus asesores.

Céspedes, en tanto, señaló que el mismo viernes 3 de septiembre fue informada por un asesor de que el convencional Rojas Vade no participaría de la cuenta pública de la Convención, lo que le llamó la atención. “Bajo la preocupación que me generó esta noticia, decidí llamar a Rodrigo para preguntarle qué era lo que realmente le estaba pasando, ocasión en la cual me señaló a grandes rasgos de que había mentido respecto de su enfermedad, que venía mintiendo hace bastantes años sobre esa situación y que su enfermedad no era cáncer, sin señalar cuál era la verdadera enfermedad que lo aquejaba”.

Aquello derivó en que la convencional se contactara con Bassa y Loncon.

El círculo de Rojas Vade

La pareja del exconvencional Rojas Vade también prestó declaración ante la PDI y señaló que lo conoció en 2009, pero jamás tuvo conocimiento de su real situación, hasta que todo se hizo público.

“Recién me vine a enterar de sus reales patologías unos dos días antes de que él diera a conocer que su enfermedad no era cáncer. En la actualidad, Rodrigo padece una enfermedad llamada ‘púrpura’, ‘behcet’ y ‘sífilis’, sin embargo, ignoro si esta última aún se encuentra activa”, señaló el hombre, quien dijo sentirse engañado por Rojas Vade.

Igualmente, negó participación alguna en las rifas que este realizó. Incluso, la pareja del exconvencional aseguró que junto a su familia donaron premios para ayudarlo.

En esa línea, tanto el padre de Rojas Vade como su madre y hermana declararon una historia similar. “Todo nuestro círculo cercano y familiar sabía que Rodrigo estaba enfermo, supuestamente de leucemia, pero entiendo que hasta el momento nadie tenía idea de su real diagnóstico, hasta que él mismo lo dio a conocer, específicamente el día viernes anterior a que saliera publicado en el diario La Tercera”, declaró Carolina Rojas Vade, hermana del exconvencional.