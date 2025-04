Gael Yeomans asume como jefa de campaña de Gonzalo Winter

Cuando el ahora abanderado presidencial del Frente Amplio, diputado Gonzalo Winter, llegó a pie a la sede de su partido para su proclamación el jueves pasado, no solo lo hizo acompañado de su equipo parlamentario, a su lado iba la también diputada Gael Yeomans.

Cerca de una hora antes de ese momento la parlamentaria dejó las instalaciones de la colectividad y se fue a la casa de Winter, por eso llegaron juntos. Ese movimiento no fue casual, a esa altura ya se había zanjado que ella fuera su jefa de campaña.

A principios de la semana pasada ya trascendía la posibilidad de que Yeomans asumiera este rol en una inminente candidatura de su compañero de bancada. Sin embargo, en marzo, luego del último portazo del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se barajó la posibilidad de que el jefe comunal asumiera el puesto que ahora ostentará la otrora primera presidenta de Convergencia Social.

De todas maneras, Vodanovic no quedará al margen de la campaña presidencial de Winter. De hecho, una opción sería que junto a otros alcaldes pueda asumir algún puesto temático, algo que ya se está analizando. El propio candidato presidencial del Frente Amplio dio luces de ello cuando, el domingo pasado, le preguntaron si el alcalde tomaría un rol en su campaña, ahí respondió que “lo más probable es que tome alguno”.

Y agregó: “Vamos a tener que ver la compatibilidad con su rol como alcalde, que es lo prioritario. Del mismo modo que otros alcaldes del Frente Amplio que me acompañaron en la nominación como Camila Nieto, Macarena Ripamonti, Felipe Muñoz, de Estación Central -que es independiente pero parte de la orbita del Frente Amplio-; Carla Amtmann, de Valdivia; Tomás Vodanovic. Todos ellos van a tener una participación, sin lugar a dudas”.

Por qué Gael

Aunque la designación de Yeomans como jefa de campaña no se ha oficializado y el mismo Winter no lo confirmó, se espera que aquello ocurra esta semana a través de un hito comunicacional. Considerando eso, en los equipos de ambos parlamentarios no quisieron ratificar la información y descartaron que las autoridades se refieran al tema por ahora.

En el Frente Amplio, en tanto, explican por qué finalmente se terminó fichando a la diputada. Primero, considerando su trayectoria y el papel que juega dentro de la bancada como una de las articuladoras de la instancia, por lo mismo -dicen- ha tenido experiencia en la coordinación política. A eso se suma la proximidad geográfica entre ambos, ya que los dos son parlamentarios, no así Vodanovic, que trabaja desde Maipú y, tal como dijo el candidato, hay un tema de compatibilidad con su rol como alcalde.

Además, agregan las mismas fuentes, el rol de jefe de campaña es detrás de escena. Considerando la popularidad de Vodanovic, su mayor aporte podría ser a través de un cargo que le otorgue mayor visibilidad.

Un dirigente frenteamplista agrega que los dos diputados se conocen hace más tiempo. Ambos venían de Convergencia Social y, por lo mismo, dice que tendrían más similitudes en el relato y la forma de pensar.

Winter y Yeomans también compartían militancia en el Colectivo Arrebol, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Pese a que pertenecen a lotes distintos -ella Raíces socialistas y él Desbordar lo posible-, estuvieron por quedarse en Convergencia Social (CS) cuando se produjo la salida de militantes en noviembre de 2019. Esto, tras la firma del entonces diputado Gabriel Boric para el acuerdo del primer proceso constituyente.

Algunos también recuerdan cuando Winter, en 2018, dijo que votaría por Yeomans para presidir Convergencia Social. De hecho, ella se transformó en la primera presidenta de la colectividad.

La cercanía entre ambos también se ha dado durante el trabajo parlamentario y habría incidido en que la diputada no haya asistido al viaje presidencial a la India, un gesto -dicen- hacia la eventual candidatura de Winter.

De hecho, en la elección de los comisionados del comité central el diputado fue la primera mayoría, mientras que la parlamentaria, la segunda.