La Moneda en horas críticas: la conmoción del Presidente y la tensión en Palacio tras el nuevo homicidio de carabinero

-Presidente, balearon a otro carabinero.

La frase la ha escuchado el Presidente Gabriel Boric tres veces el último mes, plazo en el que han sido asesinados en el ejercicio de sus funciones tres funcionarios de Carabineros de Chile. La madrugada de este jueves la crisis de seguridad cobró otra víctima.

Las alertas se encendieron de inmediato en los equipos del jefe de Estado, cuando anoche -cerca de las 21.00 horas- se confirmó que, en medio de una fiscalización en el centro de Santiago, antisociales habían herido gravemente al cabo Daniel Palma Yáñez (33), quien fallecería solo horas después, convirtiéndose en el mártir 1.233 de Carabineros de Chile.

Sus estado era crítico y así se le informó al jefe de Estado. El Presidente se encontraba volviendo a su casa tras comer fuera, con su pareja Irina Karamanos, cuando recibió llamados del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y de la ministra Carolina Tohá.

La posibilidad de que el uniformado muriera hizo que el propio Boric y sus ministros decidieran trasladarse rápidamente a La Moneda y dar señales de control ante una crisis de seguridad que se agudiza día a día y cuyo manejo es fuente de discordia en su propia coalición.

Hace solo dos semanas la muerte de la sargento segunda Rita Olivares había reorganizado toda la agenda del gobierno y el Congreso Nacional, desde donde incluso suspendieron la semana de receso legislativo para apurar el tranco en proyectos como la Ley Nain-Retamal, que este miércoles fue despachada por el Parlamento.

La ministra Tohá había vuelto hace poco desde Valparaíso a Santiago tras participar de la sesión de la Cámara de Diputados en la que se ratificaron las modificaciones a la norma que se hicieron en el Senado tras un acuerdo entre el gobierno y la oposición -el que moderó aspectos de la legítima defensa privilegiada de las policías-, pero que no dejó satisfechos a todos en el oficialismo. Tanto así que desde el Frente Amplio y el Partido Comunista -a diferencia de sus pares del Socialismo Democrático- anunciaron que llevarían la norma al TC, en una clara muestra del tenso momento por el que pasan los partidos de gobierno. “No es para celebrar tampoco”, decían ayer en La Moneda sobre la misma normativa.

Pero todo eso quedó en el aire tras el ataque al cabo Palma.

La jefa del gabinete -quien ya estaba en su casa- se enteró por el mismo general Yáñez de que el uniformado estaba herido y había sido trasladado a la Posta Central. Al lugar concurrieron juntos y compartieron con Darlyn Vergara, también carabinera y pareja del funcionario policial. Desde ahí mismo la titular de Interior llamó al Presidente Boric y coordinaron una reunión de emergencia en Palacio.

La cita se extendió por varias horas. El Presidente estaba conmocionado. Ya se le había visto así los días anteriores. Lo golpeó compartir con los hijos de la sargento Olivares el día que concurrió al responso de la uniformada, donde además fue recibido con fuerte resistencia y entre pifias. Con el paso de los días, el jefe de Estado se había involucrado -al menos públicamente- en que la Ley Nain-Retamal no fuese aprobada tal cómo se había despachado por la Cámara Baja. Así abogó el martes por un acuerdo en el Senado, pidiendo sentido de responsabilidad sin cálculo electoral a los parlamentarios.

Pero anoche la historia se le repetía al Mandatario. En la cita en Palacio, a la que se sumaron Mario Marcel (Hacienda), Camila Vallejo (Segegob), Luis Cordero (Justicia) y Macarena Lobos (subrogante Segpres), el Mandatario instruyó medidas adicionales. Pidió a Marcel reasignar presupuesto y a la ministra Tohá adelantar el plan piloto en el que ya venían trabajando para intervenir barrios con altos niveles de delitos graves. También se acordó que -ante la amenaza de llevar al TC la Ley Nain-Retamal por parlamentarios de sus propias filas- el gobierno no podía sumarse a medidas dilatorias y daría una señal clara al promulgar a primera hora la norma, dejando sin margen a los legisladores para impugnar el texto. Y así se hizo. Antes de eso, desde el Ejecutivo tuvieron que avisar a los parlamentarios que ya no podrían recurrir al tribunal, ante lo cual simplemente anunciaron que no lo harían.

Presión propia y opositora

Un tema obligado -sostienen fuentes de gobierno- fue la presión que se incubó incluso antes del fallecimiento del uniformado y que han impulsado principalmente figuras de la oposición y algunas del oficialismo, como el senador PS Juan Luis Castro: decretar estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana. En el gobierno evaluaron que la medida podría ser contraproducente. Según quienes conocieron de esa evaluación, se informó que no sería una medida recomendable. Al menos por ahora.

Mientras todo eso se discutía en un tenso ambiente en La Moneda, se seguían recibiendo reportes del estado de salud del cabo Palma. Tras ser intervenido había sido llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos y su pronóstico era sombrío. Solo cuando Carabineros de Chile confirmó el deceso, pasadas las 2.00, la ministra Vallejo salió a lamentar los hechos ante la prensa que se mantenía en Palacio.

A eso de la 1.30, el Presidente liberó al resto de sus ministros y se fue a su casa para descansar unas horas. A las 7.40 de este jueves ya estaba en La Moneda para desplegar un diseño que también se acordó anoche: que él liderara una ronda de reuniones para buscar respuestas unitarias ante la crisis.

A primera hora encabezó una reunión con el general Yáñez, a la que también se sumó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se vio obligado a suspender sus días de descanso. Por esas horas ya se habían extendido invitaciones desde la Presidencia al Poder Judicial, a los presidentes de ambas cámaras del Congreso y también a los partidos políticos.

La ministra Tohá, antes de dar inicio al consejo de gabinete mensual que se mantuvo en agenda, fue la encargada de dar a conocer las medidas adicionales que tomará el gobierno. Junto a la ministra Vallejo, ambas de negro, reiteraron a primera hora las condolencias del gobierno a la familia Palma-Yañez y llamaron a todos los sectores políticos y la sociedad en su conjunto a actuar en unidad.

Pocos minutos después, el Presidente se sumaría al consejo de gabinete. Ahí se le vio serio y cansado. Junto a sus ministros hizo un minuto de silencio por el cabo asesinado y firmó cuatro decretos promulgatorios para fortalecer las facultades de las policías y aumentar penas en delitos como porte armas y secuestro, incluyendo la Ley Nain-Retamal.

Durante la cita que tuvo con los poderes del Estado, el Mandatario aseguró que haría anuncios durante la jornada.

Al cierre de esta edición, el jefe de Estado y sus ministros Tohá y Cordero llegaban al responso del cabo Palma, para dar sus condolencias personales -como lo hizo con la sargento Olivares- a su familia. Antes de su llegada, habían arribado a la Iglesia San Ramón, en Providencia, los expresidentes Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos. A la vuelta del responso, alrededor de las 15 horas, se espera que Boric hable en Palacio, acompañado por los ministros Tohá, Marcel, Vallejo y Cordero.

Con la crisis algo más contenida, un tema aparte será para el gobierno calmar la fuerte tensión que la crisis de seguridad ha abierto en su alianza de gobierno, que solo crece.