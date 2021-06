La Roja TV: el fenómeno live que muestra el rostro más íntimo de la selección chilena

Efecto pandemia, quizás. El último baile de la generación dorada, puede ser. La concentración de la selección chilena en la Copa América no ha dejado a nadie indiferente. Los bicampeones de América, quienes durante su era han intentando mantener en reserva la intimidad del plantel, hoy se abren a diario a través de los Instagram Live. La gente se siente parte de la concentración.

Acostados en sus camas, medios dormidos y hasta con bata. Relajados, como queriendo compartir cada una de sus experiencias en una copa que parece ser la última para varios. Se ríen, bailan y hasta interactúan con los hinchas. Prometen camisetas a regiones, escuchan propuestas de matrimonio y hasta bromean con el peluquerazo, el incidente que tuvo a la Selección en la boca de todos.

Todo está permitido. ¿La red escogida? Instragram. Uno de los pioneros en los Live fue Gary Medel. El capitán, desde su habitación en Río de Janeiro, se encargó de matar el aburrimiento de la burbuja sanitaria. Sorprendió a todos con sus pasos prohibidos, junto a Arturo Vidal. También con sus entrevistas a personajes destacados del deporte, como Marcelo Ríos y Humberto Suazo. En sus rutinas incluyó a jóvenes promesas de la Roja, a las que presentó a sus seguidores. Uno de ellos, Clemente Montes, el futbolista formado en la UC: “¿De que barrio eres? Cuéntale a la gente”, lo emplazó el Pitbull. “No hay necesidad de contar mi vida privada, Gary”, replicó el delantero de la UC. “¿Como me dijiste?”, preguntó Medel, a lo que Montes corrigió: “Tío Gary”. El King replicó: “Ahí vamos mejor”.

Con el transcurrir de los días, Mauricio Isla apareció en las redes sociales. El Huaso, sin embargo, no lo hizo solo. Junto a Claudio Bravo, el capitán, se han dado cita por varios días para hablar con fanáticos que eligen al azar. Ambos están acompañados por Gabriel Castellón, el portero de Huachipato, a quien tildaron de “secretario”. El joven guardameta graba, escucha y ayuda al momento de las consultas tecnológicas.

Bravo, quien recalca cada cierto que está “viejito”, siempre está con una bata de dormir. La locación es la pieza del hotel, con la ventana de fondo. Ahí, desde las 22 horas, conversan cerca de dos horas con hinchas, a quienes les respondes sus dudas o a ratos los conectan a través de la conexión de Instagram.

En las conversaciones no hay temas vetados. Bravo, por ejemplo, ha dejado en claro que prefiere jugar con línea de cuatro en el fondo porque le permite ser más partícipe del juego y no se le mete alguno de los centrales cuando él tiene la pelota. También ha dado indicios de que su retiro de la Selección está cerca.

Isla y Bravo hablan con hinchas.

“El capi está ahí con su tecito, comió ensaladita nomás hoy”, le decía el Huaso a Claudio Bravo quien contestó: “Estamos más fuerte que nunca”. Isla, de 33 años, le dijo que espera “llegar a los 38 así, hermano”, ante lo cual se llevó la talla de “ninguna posibilidad” del portero. “Pero si salimos campeones de la Copa América ahora, ¿nos retiramos?”, le consultó al “capi”, como le llama. “Mmm… Yo sí. Me voy para la casa ya”, comentó.

En los live también han incluido a los más jóvenes. El domingo, por ejemplo, Bravo e Isla invitaron a la patrulla juvenil. Estuvieron Luciano Arriagada, Clemente Montes y Daniel González. El sábado, invitaron a Gabriel Arias, el suplente de Bravo. “Feliz de estar acá, de esta oportunidad que se nos dio, en verdad. Los veía a todos por la tele y ahora tenerlos de compañeros es increíble, y lo tomo como una oportunidad de aprender con todos ustedes”, dijo Arriagada, frente a los casi 70 mil seguidores conectados.

Bravo, fiel a su estilo, recalcó la importancia de que los juveniles vayan sumando confianza y minutos. “Uno puede tener una edad más grande o un bagaje distinto, pero al final acá los necesitamos a todo. Como te tocó entrar a ti ante Uruguay y estuviste a nada de modificar el resultado”. “Aquí los necesitamos a todos, los que juegan el partido completo o 30 segundos. El que no juega tiene que apretar en los entrenamientos para que podamos competir”, complementó.

Otro de los aspectos que también ha destacado es el desplante de Isla. El Huaso, muy suelto frente a las cámaras, no se ha escondido de ningún tema. De su amor por la U y cariño por la UC, por ejemplo: “Yo siempre lo he dicho. Soy hincha de la U por mi familia, por mi madre, pero siempre he tenido cariño a la Católica, (fueron) 10 años de formación”, dijo. “Yo lo separo. Soy directo, digo de quién soy hincha, pero también agradezco a las personas que me han ayudado”, agregó.

El jugador de Flamengo también tuvo tiempo para recordar una de las anécdotas con Marcelo Bielsa, en el Mundial de Sudáfrica 2010. “Bielsa jugaba dependiendo del rival, le gustaba marcar uno contra uno. Jugamos contra Honduras y yo no estaba en el equipo titular, iba a jugar con línea de 3 con la selección. Pero Honduras pone tres delanteros y me hace jugar. Por eso quería tener a todos al 100% porque en cualquier momento entraba alguno, él era así, leía el partido de otra manera”.

Los live de las risas

Si Claudio Bravo y Mauricio Isla enfocan más sus live en la conversación, Gary Medel, Eduardo Vargas y Arturo Vidal se van más por las risas.

En la previa al duelo ante Paraguay, en Brasilia, Medel sorprendió junto Arturo Vidal y Pablo Aránguiz, bailando música tropical. Más tarde hizo un live junto a Pollo Castillo, el influencer. Llegó a tener conectada más de 200 mil personas, en los 20 minutos que duró la tranmisión.

Este domingo, al mismo tiempo que Isla y Bravo (en un tono más solemne) entrevistaban a la patrulla juvenil, Vidal y Vargas realizaban un live junto a Juan Carlos Donoso, uno de los Atletas de la Risa. Durante la tarde promocionaron la cita por las redes sociales, que finalmente tuvo cerca de 100 mil conectados. Se rieron y bromearon entre ellos. Estuvieron hasta cerca de la medianoche, mientras esperaban el PCR que se harían a la 1 de la madrugada.

Vargas, Vidal y el Atleta de la Risa.

“Qué pasa con ese escobillon”, le dice Vargas a Vidal, por su corte de pelo. “Falta peluquero (se ríe). Pero míralo bien… este te va a sacar campeón”, le responde el King. “Pa’ qué po. Quien tuvo que volver a la Selección?”, le enrostra Turboman. Al rato se sumó Kurt Carrera, el actor que interpreta al personaje Tutu Tutu.

Junto al live de Bravo, llegaron a tener casi 180 mil usuarios en línea. Es decir, casi 5 puntos de rating en televisión, lo que hoy marca un matinal exitos, por ejemplo. La conexión con la gente ha sido llamativa, quienes han enviado cartas y chocolates al hotel de concentración en Santiago.