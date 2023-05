Ligia Bolívar, experta venezolana en DD.HH.: “Maduro utiliza la emigración como una excusa y como una bandera política más”

Defensora de derechos humanos con una amplia y reconocida trayectoria, la socióloga venezolana Ligia Bolívar también se especializa en temas de migración y refugio. Así lo grafican sus cargos como investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas e integrante del equipo coordinador para la Región América del Sur de la Red Jesuita con Migrantes.

De cara a la crisis migratoria en la frontera de Chile con Perú y el anuncio del envío por parte del gobierno de Caracas de un avión para repatriar a los venezolanos apostados en la zona, Bolívar entrega su análisis de la situación en la siguiente entrevista con La Tercera. Para la experta, el régimen de Nicolás Maduro “niega la existencia de la migración venezolana como fenómeno” y “la utiliza simplemente con fines propagandísticos”.

¿Qué le parece el trato que han recibido los migrantes, principalmente venezolanos, que llevan varados hace más de dos semanas en la frontera entre Chile y Perú?

El trato que han recibido los migrantes no solamente ha sido malo en la frontera. Yo creo que el maltrato viene de atrás. El maltrato viene de la criminalización que se hace de las personas que ingresan a Chile de manera irregular, sin considerar si son personas que necesitan protección internacional. Cada vez se están cerrando más las opciones para la población migrante en Chile. Esto viene alimentado también con una situación de xenofobia que se da no solamente por parte de la población, sino que es alimentada, repito, por algunas autoridades tanto en Chile como en Perú. Quizás en Chile en menor medida que en Perú, pero también hay expresiones xenofóbicas que son preocupantes.

Varios de los migrantes han dicho que buscan retornar a Venezuela. ¿Cómo se explica que quieran volver si la situación en el país del que escaparon no ha cambiado?

En cuanto a los que desean retornar a Venezuela, bueno, eso es su derecho. El derecho humano incluye permanecer en el país, salir de él y regresar. Así que ese es su derecho. Ahora, ¿cómo se explica en un país que no ha cambiado? Bueno, a veces las condiciones son tan negativas en el país en el que ellos esperaban tener una recepción, que terminan desistiendo. Pero lo que hemos visto en la práctica es que la mayoría de las personas que regresan a Venezuela vuelven a salir, porque ahí se dan cuenta de que el país no les ofrece ninguna alternativa. Entonces, vemos casos de segundas y terceras migraciones, porque el país no está ofreciendo opciones. Como bien dice, la situación no ha cambiado, no solamente que no ha cambiado, sino que el deterioro continúa. Entonces, en todo caso, es importante que se respete la decisión que toman las personas, sea cual sea. Si quieren regresar, pues que regresen. Si quieren volver a salir, que vuelvan a salir. Si no quieren regresar, que no regresen. Ellos seguirán dando cuenta de cuáles son sus opciones en ese retorno.

¿Qué le parece la solicitud que hizo el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, a las Cancillerías de Perú y Chile de que se otorguen “plenas garantías y respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas”?

En cuanto a la solicitud que hizo el canciller venezolano, lo he dicho en otras entrevistas, me parece una actitud tremendamente cínica, la de la Cancillería venezolana pidiendo garantías y respeto a los derechos humanos de personas que salieron porque en Venezuela no tenían garantía ni respeto a sus derechos. Entonces se le está pidiendo a otros países que hagan lo que Venezuela nunca hizo. En primer lugar, la solicitud de estas personas de Venezuela fue precisamente por eso, por no tener garantía ni respeto a sus derechos en Venezuela. Entonces lo que hace el canciller es una vez más una manipulación política del tema migratorio, aprovechándose de las dificultades de las personas. Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. El caso más reciente fue el del incendio del centro de recepción de migrantes en Ciudad Juárez, donde fallecieron varios venezolanos y había también, por supuesto, personas de otras nacionalidades entre los fallecidos. Todos los gobiernos de todos los países cuyos nacionales se vieron envueltos en esta tragedia respondieron de manera inmediata. Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia. El único país que no respondió fue Venezuela. Nunca, en ningún momento, hubo una actitud de empatía por parte de las autoridades venezolanas en la Cancillería o en el consulado o en la embajada de Venezuela en México. Y lo sabemos porque hablamos con organizaciones de derechos humanos de México que estaban tratando de ayudar a los familiares de las víctimas y nunca tuvieron, o sea, el único país donde encontraron total hermetismo fue en las autoridades de Venezuela. Entonces, estas palabras del canciller son de un cinismo inaceptable. Obviamente que sí es necesario que cualquier persona, incluidos los venezolanos, tengan plenas garantías y respeto a sus derechos, pero quienes tienen menor autoridad moral para exigir este reclamo es la Cancillería venezolana y el gobierno venezolano, porque por culpa de ellos nuestra población está en desbandada en todo el mundo y ya son más de siete millones de personas.

La Cancillería chilena confirmó que Venezuela enviará avión para repatriar a migrantes apostados en la frontera con Perú. ¿Cree que fue una respuesta muy tardía? ¿El Presidente Nicolás Maduro cedió a la presión de Perú y Chile?

Lo del anuncio del envío del avión confirma lo que dije antes. Nada impedía que enviaran esos aviones antes, como le dijeron al Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas. A ellos le dijeron que no podían enviar aviones a ninguna parte porque las sanciones les impedían volar y ahora resulta que sí van a enviar un avión. Entonces, eso evidencia que todo era conveniencia y que utilizan la emigración como una excusa y como una bandera política más. Ahora lo que está por verse, es cuántos venezolanos hay atrapados en la frontera entre Perú y Chile y cuántos vuelos se van a hacer, porque capaz que hacen uno solo simplemente para bajar el nivel de presión y ya. Vamos a ver.

¿Cuál es su opinión del “Plan Vuelta a la Patria” de Maduro? ¿Existen cifras de cuántos venezolanos han retornado gracias a este plan?

El plan Vuelta a la Patria es una parte más de la propaganda del gobierno de Maduro. No existen cifras recientes. Las cifras que existían antes de la pandemia daban cuenta de unas 30 mil personas que habían regresado a Venezuela por el plan. Es decir, no ha regresado ni un 1% de la población que salió del país a través del Plan Vuelta a la Patria. El año pasado, yo estuve allí, en la reunión del Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU, en Ginebra, y pude presenciar cuando el gobierno venezolano dijo que no habían podido reactivar el plan por las sanciones. Eso es completamente falso. Porque sí existe la posibilidad de movilizar inclusive tigres, Venezuela acaba de comprar cuatro tigres. Entonces, ¿cómo llegaron esos tigres? ¿Llegaron nadando? Es decir, el gobierno tiene los recursos, tiene los aviones, simplemente se hacen las víctimas y de nuevo utilizan políticamente el tema de la migración cuando les conviene. El Plan Vuelta a la Patria es una pieza más de la propaganda gubernamental. No digo que no haya personas que tengan interés en regresar, si las hay, pero el Plan de Vuelta a la Patria no ha sido necesariamente la solución para esas personas.

Algunos migrantes venezolanos en la frontera de Chile con Perú han expresado temor de retornar a su país ante eventuales represalias. ¿Hay razones para este temor?

El gobierno de Venezuela primero niega la existencia de la migración como fenómeno, de la migración venezolana. Pero cuando regresaron en el marco de la pandemia, cuando regresaron más o menos unas 200 a 250 mil personas porque no tenían redes sociales de apoyo en los países en los que estaban y prefirieron pues refugiarse en las casas de sus familiares en Venezuela, eso tampoco es una cifra muy significativa, estamos hablando de cerca del 2% de la población que había salido del país, regresó y volvieron a salir. Pero en el momento en que regresaron al país, se encontraron con un gobierno hostil, un gobierno que no solamente los encerró, sino que los acusó de bioterrorismo. Esas fueron las palabras del gobierno. Fueron procesados judicialmente por bioterrorismo, porque se decía que el gobierno de Colombia estaba infectando a propósito a los venezolanos y los estaba mandando de vuelta a Venezuela en la pandemia, cosa que era completamente falsa. Pero esa es la utilización que se hace. Fueron procesados por bioterrorismo, se hicieron campañas incluso en las cuentas de redes sociales de la Guardia Nacional de Venezuela pidiendo que fueran denunciados los que retornaban. Es decir, fue una campaña brutal la que se hizo contra las personas que estaban retornadas. Entonces, el gobierno no tiene absolutamente ningún interés en el Plan Vuelta a la Patria, en la protección de los derechos y de las garantías de las personas venezolanas. Se utilizan simplemente con fines propagandísticos.