Lula busca reposicionar a Brasil y propone foro internacional para poner fin a la guerra de Ucrania

Aprovechando la visita del canciller alemán Olaf Scholz a Brasil y en un intento por posicionar otra vez a su país como un actor global, el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que va a trabajar por la creación de un foro internacional similar al G20 para discutir formas de poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, que cumple un año el próximo 24 de febrero. Según el petista, abordará el tema durante las visitas oficiales a Estados Unidos y China, previstas para febrero y marzo, respectivamente.

“Le dije al canciller que, así como el G20 fue creado para superar la crisis económica de 2008, queremos crear un grupo de países que pueda discutir el fin de un conflicto entre Rusia y Ucrania. A nadie le interesa ese conflicto”, afirmó Lula en una conferencia de prensa tras su encuentro del lunes con Scholz en el Palacio de Planalto.

El jefe de Estado de Brasil dijo reconocer los esfuerzos que hicieron Alemania y otros países para evitar la guerra, pero alegó que la situación llegó a un punto en que hasta los dos rivales están preocupados por no ver la posibilidad de un acuerdo de paz. “Lo que necesitamos es crear un grupo de países con fuerza suficiente para ser respetado en la mesa y sentarse a negociar con los dos (rivales), porque nadie sabe cuándo esa guerra va a parar”, afirmó.

Para Lula, los esfuerzos internacionales hasta ahora han sido infructuosos para poner fin a la guerra, cuyas razones de origen no son claras para el petista. Según Folha de Sao Paulo, el mandatario brasileño mencionó como posibles causas la proximidad de Ucrania con la Unión Europea, el avance de la OTAN, la alianza militar occidental liderada por EE.UU. en los países fronterizos con Rusia y la ocupación del territorio ucraniano por parte de Moscú.

Lula dijo que ya discutió esta propuesta con el Presidente francés, Emmanuel Macron, y que se la planteará al estadounidense, Joe Biden, y sugirió como posibles mediadores a Brasil, China e India. Al respecto, el mandatario brasileño destacó que Beijing puede jugar un papel importante en la mediación del fin del conflicto y que hablará con el líder chino, Xi Jinping, cuando vaya al país asiático, en marzo. “Es hora de que China se ensucie las manos y trate de ayudar a encontrar la paz entre Rusia y Ucrania”, afirmó.

Asimismo, Lula recalcó la posición de neutralidad de Brasil en el conflicto y rechazó la posibilidad de enviar municiones de tanque Leopard 1 a Ucrania, como le han pedido países europeos, entre ellos Alemania. “A Brasil no le interesa pasar municiones para que puedan ser utilizadas en la guerra entre Ucrania y Rusia. Brasil es un país de paz, nuestra última disputa fue la guerra en Paraguay. Y, por eso, Brasil no quiere tener ninguna participación, aunque sea indirecta”, aseguró.

El Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se reúne con el canciller alemán Olaf Scholz en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 30 de enero de 2023. Foto: Reuters

En mayo del año pasado, en una entrevista con la revista Time, el entonces candidato brasileño dijo que consideraba que el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, era tan responsable como el ruso Vladimir Putin de la guerra. En la ocasión, también señaló que EE.UU. y la Unión Europea habían estimulado el conflicto e hizo duras críticas a la ONU que, según él, “ya no representa nada” y “no es tomada en serio por los gobernantes”.

Pero este lunes, tras el encuentro con Scholz, Lula se retractó de esas declaraciones. El petista señaló que “cuando uno no quiere, dos no pelean”, pero que Rusia está equivocada por haber llevado a cabo la invasión. “En ese momento (en la entrevista de Time) dije algo que había escuchado toda mi vida. Cuando uno no quiere, dos no se pelean. Hasta ese momento, cualquiera que no viviera en la región no entendía muy bien por qué estaba pasando esa guerra”, comentó, citado por Folha.

“Hoy tengo más claro el por qué de la guerra; y creo que Rusia cometió el clásico error de invadir el territorio de otro país; por lo tanto, Rusia está equivocada”, continuó Lula. “Sigo pensando que cuando uno no quiere, dos no pelean. Es necesario que quieran la paz”. El petista dijo estar dispuesto, en caso de ser necesario, a conversar con Putin y Zelensky. “Es preciso encontrar con urgencia a aquellos que puedan intermediar la paz, una palabra muy poco utilizada en ese conflicto”, insistió.

En el pronunciamiento conjunto, Scholz se abstuvo de pronunciarse sobre la propuesta de Lula e insistió en que el conflicto fue provocado por una “violación flagrante del derecho internacional y del orden internacional”. “Como democracias tenemos que unirnos para evitar el regreso de la ley del más fuerte. Me alegro de que Brasil haya tomado una posición muy clara sobre el conflicto en la ONU”, afirmó el canciller germano sobre la condena brasileña a la invasión rusa.

Scholz fue enfático al asegurar que “ese es un principio que nos ha guiado desde el inicio de este conflicto y por eso llamamos la atención para una demanda, que es que Rusia debe retirar las tropas como precondición a las negociaciones de paz”.