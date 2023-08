“Ojalá se termine con décadas de silencio”: la presión del PC a Ripamonti para rebautizar calle Quillota como Salvador Allende

A tres semanas de que se cumplan 50 años del Golpe de Estado, políticos y organizaciones de derechos humanos en la Región de Valparaíso proyectan actividades y promueven iniciativas. Una de ellas: rebautizar un tramo de la concurrida calle Quillota de Viña del Mar por Av. Salvador Allende.

El proyecto es impulsado por el diputado del distrito 7 Luis Cuello (PC), la excandidata constituyente Carolina Fernández y la presidenta de la fundación Julio Guerra, Rosa Alfaro, quienes en mayo entregaron una carta a la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD) donde solicitaban que el concejo municipal -que ella preside- apruebe la modificación como “una forma de contribuir a la verdad histórica que otros han pretendido negar y de nombrar lo que, por demasiados años, se ha mantenido en silencio”.

En respuesta, y pocos días después de recibir la misiva, Ripamonti declaró que “muchas organizaciones intermedias y también de carácter político nos lo han solicitado, y nos parece que es muy pertinente y que es un buen momento para comenzar una conversación ciudadana y que la comunidad de Viña del Mar pueda decidir y aportar a la contribución de nuestra memoria histórica, para que las cosas que sucedieron nunca más se vuelva a repetir”.

El requerimiento es una “demanda histórica que se vincula con la necesidad de reconocer al Presidente Allende, que estuvo sepultado durante la dictadura en el cementerio Santa Inés de Viña del Mar. Le hemos planteado esta solicitud a la alcaldesa, quien expresó voluntad de recogerla. Nuestra propuesta era lograr este objetivo para el 11 de Septiembre de 2023, sin embargo, no hay avances”, dijo Cuello a LT PM.

El abogado explica que la solicitud refiere al trecho de la calle que está frente al camposanto y que durante la campaña parlamentaria (2021) ya le había entregado una carta a la alcaldesa, abordando el mismo tema y que “después en actos públicos por el 11 de septiembre ella planteó la voluntad de hacerlo”. Anteriormente, en 2017, agrupaciones de DDHH habían requerido lo mismo a la exalcaldesa Virginia Reginato (UDI), sin que esto fuese tomado en cuenta.

Ripamonti, integrante de la coalición oficialista Apruebo Dignidad, que reúne a los partidos del Frente Amplio (RD, CS y Comunes) y Chile Digno (PC, FREVS, AH y otros), asistió el viernes pasado a un acto de aniversario del PC, celebrado en la sede de la Asociación de Funcionarios Auxiliares Municipales de Viña del Mar (Afumuvi). En la instancia, donde también participó el seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme (PC), la alcaldesa hizo un breve discurso en el que valoró el papel que cumple el partido en la comuna.

Sin embargo, en seis meses la jefa comunal no ha vuelto a tocar el tema del cambio de nombre a la calle ni se ha referido a él en las sesiones del concejo municipal.

“No se ha tratado el tema en el concejo. Más de lo que se ha dicho por la prensa, en el concejo no tenemos información al respecto”, aseguró la concejala Antonia Scarella (Ind.).

Scarella desconoce por qué no ha registrado avance: “La verdad es que no lo sé, espero que porque no será considerado”. Y añadió que “me parece que para tomar una decisión de este tipo lo mínimo es hacer una consulta ciudadana y asegurar que esta tenga una participación representativa de la ciudadanía. Luego de eso creo que podemos avanzar en la discusión”.

El concejal René Lues (DC) lo ratifica: “Nada ha pasado hasta ahora” y también desconoce el porqué de la demora, pues “en ningún momento ha sido tema, ni siquiera en una conversación informal del concejo”. Lo mismo señala su par Carlos Williams (Ind.): “No se ha conversado ese tema. Tampoco la alcaldesa nos ha llevado al concejo esa propuesta”.

Por su parte, el concejal Alejandro Aguilera (CS) aseguró que mañana martes llevará la propuesta al concejo dadas las facultades que tiene la entidad “de poder cambiar los nombres de bienes nacionales de uso público”.

“Creo que tomar la propuesta y discutirla como concejo municipal respecto de cambiar el nombre de la calle Quillota en el tramo que está en el cementerio me parece que es de toda justicia entendiendo que es un homenaje póstumo a un Presidente democráticamente electo, que fue sacado por la vía de la fuerza de su mandato constitucional. Hay razones políticas suficientes para tomar esta decisión”.

Consultado el municipio respecto de por qué no se ha concretado el diálogo ciudadano que anunció Ripamonti en mayo, señaló que “esta iniciativa es motivada desde hace 10 años por las organizaciones y colectividades de DDHH de la ciudad de Viña del Mar y ahora último ha sido reimpulsada. Estamos a la espera de una propuesta metodológica conjunta para la conversación ciudadana que amerita una decisión así”.

Finalmente, Cuello sostiene “nunca es tarde, tengo la esperanza que se concrete para terminar con décadas de silencio”.