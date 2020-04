“Operadores Heli”: El chat de pilotos ABC1 que se encendió por los cuestionados vuelos de Semana Santa

Están en el ojo del huracán y lo han reconocido públicamente, aunque aclaran que contaban con permisos para volar a la costa en Semana Santa. Cristóbal Kaufmann (78), José Manuel Urenda (67) y Felipe Morgan Román (55) no sólo comparten su pasión por la aeronáutica civil: también lo hacen en un selecto chat de pilotos de helicóptero.

Los tres forman parte de un grupo de WhatsApp de al menos 120 miembros denominado “Operadores Heli”, en el que dialogan constantemente. A raíz de la polémica levantada la semana pasada por el viaje de tres helicópteros desde la zona oriente de Santiago a localidades costeras de la V Región, en plena cuarentena, tuvo una mayor interacción durante los últimos días. El Presidente Sebastián Piñera; Andrés Navarro, presidente del directorio de Sonda; Aurelio Montes, presidente de Vinos de Chile A.G; Roberto Santamaría, vicepresidente de la Federación Aérea de Chile; y Juan Sutil, presidente de la CPC, figuran entre sus integrantes.

Entre los miembros del chat suman alrededor de unas 70 aeronaves, varios de ellos comparten la propiedad. “Los helicópteros caros valen entre US$1 millón y US$2 millones, y los compran dos a cinco personas. Son pocos los empresarios que tienen uno a nombre propio, como Kaufmann”, cuenta un conocedor del círculo de pilotos. En efecto, el costo de una hora de vuelo de helicóptero ronda entre 350 mil y 450 mil pesos, dependiendo del aparato y factores vinculados a la tecnología, como la velocidad del vuelo y la comodidad.

Por lo general son muchos los que intercambian ideas en el chat. Y esta vez, la mayoría intervino para defender los vuelos que realizaron tres de sus integrantes. Es así como a los pocos minutos de conocerse los viajes, uno de sus miembros destacó que dos de los tres vuelos se realizaron por “razones humanitarias y con permisos correspondientes”. Se apuntaba al relato de Felipe Morgan, director ejecutivo de Hobbins Propiedades, quien voló el pasado martes 7 de abril desde el aeródromo de Vitacura rumbo a Santo Domingo. “Había un adulto mayor que necesitaba una operación urgente a un ojo y había que ir a buscarlo, porque no había cómo ir por tierra”, relata a La Tercera PM. “Contaba con todos los permisos, salvoconducto, permiso temporal y plan de vuelo. No había ni siquiera cordón sanitario en ese momento", explica el piloto que también forma parte de la reserva naval.

La tónica de la discusión del grupo la dio uno de sus integrantes, cuando escribió que existe una “discriminación evidente” por parte de las autoridades que no estarían juzgando en igualdad de condiciones a todos los que interrumpieron la cuarentena. Otros apuntaron directamente a alcaldes como Evelyn Matthei, quien solicitó a la autoridad publicar los nombres de los empresarios que viajaron en helicóptero, y Felipe Alessandri, quien los calificó de “pelotudos con hélice”.

En el grupo preocupa la existencia de “fake news” respecto de los viajes e identidades de sus protagonistas. Por ello, otro miembro consultó el motivo por el cual la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) no ha informado los nombres. “Creo que (la DGAC) no debe tomar parte de esto y una buena vía para tener disculpas públicas es un recurso judicial en contra de quienes están lanzando fake news”, contestó uno de los integrantes de “Operadores Heli”.

Ahí surgieron las discrepancias. Si bien parte del grupo planteó actuar en bloque ante el descrédito que generan estas noticias, otros manifestaron reparos a seguir ese camino y solicitaron que las responsabilidades sean asumidas de manera individual. “No podemos estar reclamando un día porque la DGAC fiscaliza mucho y al otro día, porque no lo hace”, argumentó otro, añadiendo que una agrupación gremial mayor para combatir las fake news podría beneficiar al grupo.

“Es un daño muy grande para un segmento muy chico”

Tres integrantes del chat explicaron a La Tercera PM cómo actúan y aseguraron que suelen prestar colaboración a la comunidad, cuando son requeridos. Sería el caso de Kaufmann, quien hace unos años trasladó en su aeronave al exministro de Economía Luis Escobar Cerda desde Zapallar al hospital de la Armada en Viña, luego de tener un accidente en bicicleta. El helicóptero de Kaufmann, un Bölkow alemán, está habilitado -cuentan sus cercanos- hasta con camillas.

Los miembros de “Operadores Heli” afirman a La Tercera PM que, en ese sentido, las acusaciones de romper la cuarentena han generado un “daño muy grande”.

Es así como lo plantea un miembro activo del grupo: Félix de Vicente, propietario de Kitchen Center y ex ministro de Economía del primer mandato del Presidente Sebastián Piñera. “Parece como algo demasiado elitista, pero la industria del helicóptero es transversal y está presente en la minería, agricultura y salud. Es un daño muy grande para un segmento muy chico que son los pilotos privados. Lamentablemente muchos pilotos profesionales están preocupados y quedará la imagen de que cualquiera incumple la ley”, acota.

Por otro lado, Aurelio Montes, presidente de la Asociación de Vinos de Chile, que reúne a las principales viñas, explicó que a raíz la emergencia sanitaria del coronavirus hace un mes se trasladó al valle de Colchagua, lugar en el que actualmente se encuentra liderando la temporada de cosecha.

“Aquí ha habido mucha noticia falsa, porque han publicando fotos de helicopteristas que se han ido a Vichuquén y se ha demostrado que las imágenes son del año pasado. Otros han puesto videos de Zapallar. Hay gente que está dando información mal intencionada. Ahora los miembros del grupo han estado intercambiando mensajes, preguntando por información fidedigna. Llevo cuatro años volando helicópteros y este es un grupo muy colaborador, porque siempre están ayudando con información técnica. Es un grupo de amigos muy útil”, sostiene el socio de Viña Montes.

Sergio Nuño, realizador del programa La Tierra en que Vivimos, califica al grupo como “un chat de amigos” y prefiere no profundizar más allá sobre la interna ni de las conversaciones. Sin embargo, explicó uno de los episodios en los que el grupo cobró mayor relevancia para los operadores de helicóptero: el terremoto de 2010.

“Todos los helicópteros tienen que tener sus documentos en regla y los pilotos deben contar con licencia y, por ende, creo que todos los vuelos que se hicieron este fin de semana fueron todos en regla frente a la Dirección General de Aeronáutica. Las otras reglas no las conozco. No sé si las burlaron o no. Eso lo tendrá que decir la justicia, pero desde el punto de vista legal: todos los pilotos y los helicópteros tienen que haber cumplido la normativa, de lo contrario no pueden volar", señala el también propietario de Helicópteros Arrayán, representante en Chile de Robinson Helicopter.

Christian Arntz, presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (SAGO) explica que muchos agricultores cuentan con helicópteros y lo ocupan para el traslado de sus campos. Según él, los helicópteros no son muy caros si se le compara con otros vehículos que suelen usarse en el campo.

“Un tractor de buena tecnología puede costar entre 60 y 80 millones de pesos y un helicóptero vale sobre 100 millones de pesos. No es un artículo de lujo para una persona que tiene que ver varios campos y entre gastar varias horas en los viajes en camioneta prefiera viajar rápido desde el aire. Ellos lo utilizan como una herramienta de trabajo”, asegura en conversación con La Tercera PM.