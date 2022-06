Ruta 5: el comando alternativo de la derecha social por el “no Apruebo”

La ruta que une Chile, desde la Región de Arica a la Región de Los Lagos, es la llamada “Ruta 5″. Fue justamente ese nombre -y ese simbolismo- el que escogieron cuatro referentes de la denominada “derecha social” de RN para la creación de un comando del Rechazo de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

Se trata de los senadores María José Gatica, Manuel José Ossandón, Paulina Núñez, el diputado Andrés Longton y el extimonel del partido, Mario Desbordes quienes presentarán oficialmente este movimiento el viernes, a las 10:30, en la sede del Congreso Nacional en Santiago.

La idea es crear un grupo que busca hacer campaña de forma distinta, pues los dirigentes estuvieron en su mayoría por el Apruebo en el plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020, por lo que, a su juicio, se hace más “creíble” que, pese a que están por el Rechazo, sí están comprometidos con cambios a la Carta Magna en caso de ganar esa opción. Esto, a diferencia de otros rostros del sector, que se les puede cuestionar que hagan campaña, ya que nunca estuvieron por hacer modificaciones constitucionales.

Así, este grupo se desplegará por Chile para abordar con las bases territoriales una campaña informativa sobre los aspectos negativos que, a su parecer, tiene el borrador de una nueva Constitución. De todas maneras, el eslogan será el “no Apruebo”, más que el Rechazo. Esto debido a que el grupo se compromete a que el proceso constituyente continúe en caso de ganar esa alternativa y porque estiman que la palabra Rechazo tiene una connotación negativa y, por lo mismo, en Chile Vamos han evitado usarla.

“Chile necesita una nueva Constitución pero el borrador que nos han presentado solo genera división para los chilenos. Creo profundamente que es posible hacer los cambios pero estos deben ser uniendo a Chile y no disgregando. Creamos ‘Ruta 5′ para unir a Chile e invitar a las personas a que no aprueben esta propuesta, pero que sigamos trabajando para crear una nueva Constitución que represente a los chilenos, pero de verdad”, dijo Gatica a La Tercera PM.

Núñez, por su parte, agregó: “Todos aquí votamos Apruebo y queremos garantizar que tendremos una nueva y buena Constitución si no gana esta opción. Para nosotros no es un plan b o la única alternativa que nos queda. No es este texto y, por tanto, el proceso no termina el 4 de septiembre. Con esperanza, certeza y responsabilidad sabemos que este texto no es un buen camino para que Chile lo recorra, y le hacemos un llamado a los chilenos y chilenas a no aprobarlo. Les garantizamos que avanzaremos porque sabemos que la Constitución de hoy quiere ser dejada atrás por el 80% de los ciudadanos”.

Ese mismo viernes, en el lanzamiento del nuevo grupo, se buscará dar una señal adicional con algunos de sus invitados: asistirá Manuel Espino, referente de la política mexicana, quien fue presidente del Partido Acción Nacional (PAN) y de la ODCA (Organización Demócrata Cristiana de América). A este último grupo se suscribe la DC chilena, partido al cual la derecha ha intentado buscar que se sume al Rechazo. Esa colectividad, en todo caso, todavía no ha definido oficialmente cuál será su postura, pero algunos de sus referentes de la exConcertación han estado tentados a no aprobar la propuesta de Carta Fundamental.

“He leído el texto de modificación constitucional que está en debate en Chile. Me generó preocupación porque es un texto que puede causarle mucho daño a la democracia chilena, a la región y a toda la América Latina. Nuestra historia registra experiencias de populismos que mucho afectaron en el pasado y siguen afectando sus secuelas a nuestros pueblos. Ese texto que leí me parece que es una expresión del populismo que mucho daño puede hacerle a Chile”, señaló Espino.

Campaña en paralelo

Si bien la “Ruta 5″ no busca ser un grupo que le haga disidencia a la directiva liderada por el senador Francisco Chahuán, lo cierto es que harán campaña en paralelo a la organizada por la mesa. Esto en base justamente a la idea de desmarcarse de los referentes de RN -entre ellos del propio timonel y el secretario general, Diego Schalper- que estuvieron por el Rechazo en el plebiscito de entrada.

El grupo además marca un contraste en relación a la estrategia del partido con respecto a que los políticos se mantengan en segunda línea y sea la sociedad civil la que se encuentre en el frente haciendo la campaña. En ese sentido, Desbordes y los parlamentarios recorrerán el país para hablar con las bases, y ya crearon un grupo de Whatsapp donde se coordinan.

“Nos hemos reunido en su mayoría personas que votamos Apruebo con el objeto de organizarnos y recorrer Chile explicándole a las personas que el borrador que se ha presentado no es bueno para el país. Metamos una Constitución que una a los chilenos, no que los separe. Estamos convencidos que Chile necesita una nueva Constitución, pero este borrador no cumple con ese objetivo”, dice Ossandón.

A eso se suma que en la “Ruta 5″ está Desbordes, quien es uno de los principales disidentes a la mesa de Chahuán. No solo compitieron en las elecciones internas de la colectividad, sino que ha sido un constante crítico a la conducción política que se le ha dado.

La denominada “derecha social” ha sido también uno de los referentes rupturistas y fundacionales dentro de la derecha tradicional, ya que ha buscado desmarcarse del concepto economista del sector y ha promovido una ideología política que se concentre más en los sectores populares.

En ese sentido, es que Longton añade: “Votamos Apruebo en su momento con la convicción de que este era un proceso que nos permitiría sanar las heridas que teníamos como país, y en lugar de ello las ha profundizado”.