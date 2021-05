“Te vamos a matar”: concejal DC de San Ramón que denunció supuestos nexos de Aguilera con narcos ahora tiene escolta policial

“Veo en riesgo mi vida y la de mi familia. He sido amenazado, me han hecho encerronas, han atacado mi vehículo, disparos al aire, persecución, filmación y amedrentamiento por redes sociales con perfiles falsos. La narcopolítica está entrando fuertemente”. De esta manera, en una conferencia de prensa, el 23 de marzo, el concejal y candidato a alcalde de San Ramón Gustavo Toro (DC) denunció una serie de amenazas, tras acusar al jefe comunal, Miguel Ángel Aguilera (ex PS), de tener vínculos con grupos criminales dedicados al narcotráfico.

Ambos se enfrentan en la campaña para los próximos comicios del 15 y 16 de mayo. En estos, Aguilera va a la reelección como independiente, luego de que renunciara al PS en octubre de 2017 tras las acusaciones por sus presuntos vínculos con narcotraficantes. Toro, por su parte, va por la Democracia Cristiana, mientras por Chile Vamos va el RN David Cabedo. Siendo concejales, en septiembre del año pasado ambos -junto con la edil de Comunes Juana López- realizaron una presentación ante el Tribunal Electoral para solicitar la destitución de Aguilera por notable abandono de deberes y posibles faltas a la probidad.

Y durante esta campaña, la mayoría de los dineros -con publicidad, según datos del Servel- que ha recibido el actual jefe comunal han provenido de personas que actualmente trabajan en la propia municipalidad, lo que ha generado inquietud en organismos ligados a la transparencia.

Toro hizo llegar los antecedentes de las amenazas a la Fiscalía Sur, donde relató dos episodios: en noviembre del año pasado fue increpado por un grupo de personas en la vía pública, quienes le dijeron “te vamos a matar” y luego, el 15 de marzo, fue víctima de una encerrona en el sector de Alcatapal, a las 20.45 horas, en San Ramón. Allí, cinco sujetos lo increparon y al frente de él dispararon hacia el cielo.

Recibidas las denuncias, la fiscalía decidió abrir una investigación por amenazas contra el alcalde, la cual es dirigida por la fiscal Claudia Cañas. Tras analizar los niveles de riesgo del candidato, ésta derivó a Carabineros un requerimiento de protección policial para Toro.

Así, desde el 5 de abril, el departamento de Protección de Personas Importantes (P.P.I.) de la policía uniformada designó a un funcionario de Carabineros para resguardar las espaldas del concejal y, además, contar con un nivel de vigilancia 24/7 en el entorno del militante DC.

Fuentes policiales señalaron que al tratarse de una persona que tiene calidad de candidato, este está en constante movimiento, por lo tanto, era necesario designar a un funcionario policial que lo acompañara y no instalar, por ejemplo, un punto fijo en un lugar determinado.

Consultado por La Tercera PM, Toro señaló que últimamente, y ya con protección policial, recibió una nueva amenaza. “Desde el comando de Aguilera hubo hostigamientos, luego de denunciar una reunión masiva en un centro de ayuda social. Detuvieron a 60 personas por estar infringiendo la normativa sanitaria y nuevamente recibí mensajes de muerte”, dijo.

El concejal agregó que “de todas maneras, estar con protección entrega una tranquilidad, pero también es complejo. Se restringen muchas libertades, porque andas con una persona desde que sales de tu casa hasta que vuelves”.

En cuanto a sus desplazamientos, diariamente, el personal encargado de la protección del concejal debe ser informado de los lugares que se visitarán, las zonas por donde se moverán y los eventuales riesgos que pueda haber. “Hay una tremenda voluntad de entregar un buen servicio y eso, de todas maneras, se agradece. Es lamentable que lleguemos a estos niveles de inseguridad, pero es así”, indicó Toro.