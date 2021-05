Tribunal de Ética del Colegio Médico admite a trámite denuncia contra Izkia Siches y abre sumario por polémicos dichos sobre el gobierno

El 4 de mayo, el Tribunal Nacional de Ética del Colegio Médico de Chile resolvió declarar admisible una denuncia en contra de la presidenta del gremio, Izkia Siches Pastén, por presunta falta ética a raíz de sus dichos en una entrevista que concedió al podcast de La Cosa Nostra el 18 de marzo.

En la conversación junto a Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga, la presidenta de la asociación hizo duras críticas contra el gobierno, aludiendo a “ingenieros que se las dan de epidemiólogos” y calificándolos de “infelices”. Esto motivó a que un grupo de doctoras colegiadas presentara una denuncia en su contra.

“Yo la he pasado muy mal con este gobierno. Miren con todo lo que ha pasado en la pandemia. Nosotros ahora estamos en guerra campal en contra del gobierno. Los gallos, además, en toda la pandemia, yo que soy súper señorita y voy a todas las reuniones y me saco foto con todos los infelices, nos han pasado goles y ni una cuestión gremial. Yo tengo que hacer mi pega y los gallos así. Pero de verdad, el nivel de tapa, y yo les digo a mis colegas de derecha, oye este es el peor gobierno que le ha tocado a la medicina en Chile. Este es el peor, liderado por un expresidente del Colegio Médico (Enrique Paris). El peor, es que ningún gobierno nos había tratado tan mal, en medio de la pandemia, nosotros cuidando a los pacientes. Y tú crees que vamos a hacer un paro en la pandemia, jamás lo haríamos, porque un paro va a matar a los pacientes que no son de ellos, son del pueblo, que son pobres”, dijo en una extensa entrevista virtual.

Posteriormente, la presidenta del Colegio Médico, quien al ser contactada por La Tercera PM declinó efectuar comentarios, por medio de una declaración por escrito pidió disculpas públicas “a todos y todas quienes se hayan sentido afectados o molestos, concentrando a nuestro país en la forma sin entrar en el fondo, que es el gran problema que enfrentamos”.

Frente a las palabras de Siches, el ministro de Salud, Enrique Paris, sostuvo en entrevista con Teletrece que “no tengo comentarios, creo que no es conveniente entrar a hacer comentarios, porque comentarios sacan palabras. Hay un dicho muy antiguo en medicina, que dice: a palabras infecciosas, oídos penicilínicos”.

En su resolución, el Tribunal de Ética del Colegio Médico declaró admisible la denuncia e instruyó un sumario ético por los hechos denunciados, designando como relator de la causa al doctor Santiago Parry, quien es parte de sus cinco miembros. El mismo documento consignó el voto de minoría del doctor y presidente del tribunal, Mauricio Osorio, y la doctora Maritza Carvajal, quienes estimaron que los hechos denunciados no cumplen con los requisitos de admisibilidad.

El escrito añadió que “según lo establecido por el Artículo 4 Nº2 letra c) del Reglamento de Tribunales de Ética del Colegio Médico de Chile (A.G.), corresponde al Tribunal Nacional de Ética conocer de la presente denuncia, en procedimiento de única instancia”.

“A la luz del Artículo 32 del Reglamento de Tribunales de Ética, se concluyó que los hechos que se exponen en la audiencia poseen un fundamento plausible para efectos del análisis de admisibilidad, por estimarse necesario esclarecer si es que existió una infracción a la ética profesional médica”, señala unos de los vistos y considerando de la resolución a la que tuvo acceso La Tercera PM.

Asimismo, el tribunal resolvió citar a las partes a una audiencia de conciliación, contestación y prueba, conforme a la agenda del tribunal, y notificando con la debida antelación. La resolución lleva las firmas del presidente del tribunal y del secretario ad hoc, doctor Rodrigo Salinas Ríos.

“No basta con disculparse”

La doctora María Loreto Aguirre, quien es una de las 50 doctoras que prestaron su apoyo a la denuncia, explicó que “no basta con disculparse”. La doctora que forma parte del gremio hace 39 años señaló que “uno como médico puede tener muchas diferencias con otra persona, pero los argumentos deben ser explicados sin ofensas” y justamente esto es lo que contravino la actual presidenta del Colegio Médico.

“Todo lo que dijo ella (Izkia Siches) en esa entrevista que estamos cuestionando riñe la ética médica. No basta con disculparse, ella ofendió a mucha gente. Ella podría tener sus razones. Aquí no estamos hablando de si tienes o no razón, es la ofensa a otra persona y más cuando estamos todos complicados. Creo que nadie tiene la verdad en esta materia. Creo que ningún médico quiere hacer las cosas mal. Todos queremos hacer lo mejor posible en pro de la salud, los pacientes y todos. Y no tiene derecho ella, que le falta mucho por delante, lo digo porque soy más vieja, de ofender a colegas que han tenido una trayectoria”, acotó.

La denuncia busca dar cuenta de que el gremio ha estado perdiendo la ética médica. El Colegio Médico siempre se ha caracterizado por tener un marco que no sólo es legal, sino que es ético típico entre nosotros y los pacientes. Siempre ha sido así. Somos el colegio que más años tiene a pesar de todo. Ella nos representa a todos. Ella no representa a un sector y eso es lo que queremos. Ella dio la entrevista con el logo del colegio médico de fondo. Creo que el respeto es lo principal ante colegas y eso es lo que no se puede perder. Ella cruzó esa línea en esa entrevista”, añadió Aguirre.

Entre los doctores que firmaron la denuncia están: Julio Lozano; Paulina Caamaño; Yolanda Rayo; Cecilia Romero, entre otros.

Desde el Colegio Médico declinaron efectuar comentarios sobre este artículo, acotando que se trata de un proceso en curso de un órgano independiente a la mesa directiva y menos aún cuando la doctora Izkia Siches se encuentra con posnatal.

¿Qué arriesga Siches?

Según el Código de Ética del Colegio Médico, una vez declarada la admisibilidad de la denuncia, el tribunal podrá encomendar a uno o más de sus miembros para que realicen una o más diligencias específicas, asesorados por el secretario. Estas diligencias deberán ser evacuadas e informadas al tribunal a más tardar dentro del plazo de 20 días, contado desde la dictación de la resolución que las decretó.

Las sanciones a las que se ven expuestos sus miembros al contravenir el reglamento van desde una amonestación, que consiste en la reprensión por escrito y sin publicidad, a la expulsión. Asimismo, se establecen multas que van en beneficio del consejo general del gremio, las cuales no podrán ser inferiores a dos unidades tributarias mensuales

($ 103.596) ni superiores a 10 ($ 517.980).

Asimismo, el Artículo 79 establece como sanción la opción de ser suspendido de la calidad de asociado del Colegio Médico y dicha sanción podrá variar entre un mes y dos años. El sancionado deberá continuar pagando todas las cuotas sociales, pero no tendrá derecho a ejercer ninguna de las facultades ni gozar de los beneficios que la calidad de asociado al gremio.