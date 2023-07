Vía mail: directores de Secplan y Salud de Santiago estaban al tanto de nexos entre funcionaria de Cordesan y tasadores de Sierra Bella

Luego de que este domingo saliera a la luz que los tres tasadores encargados de avaluar el inmueble de la exclínica Sierra Bella habían sido contactados por una funcionaria de la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), la Municipalidad de Santiago que encabeza Irací Hassler (PC) salió a aclarar los hechos y negó haber entregado indicaciones a Loreto Fernández Albornoz para organizar a los profesionales vía WhatsApp y efectuar las tasaciones que se requerían para cerrar la compraventa.

En un comunicado entregado el mismo domingo, el municipio señaló que “la persona mencionada en dicho reportaje (Loreto Fernández Albornoz) no es una alta funcionaria municipal. No tiene ningún cargo directivo en la municipalidad, ni pertenece a su planta, contrata o personal a honorarios, ni tampoco pertenece al equipo de confianza de la alcaldesa. Es funcionaria de la Corporación de Desarrollo de Santiago, institución privada como indica la nota de prensa”.

Y más tarde reafirmaron a La Tercera PM que “ella no es funcionaria municipal, sino de la Cordesan. Por lo tanto, no puede recibir instrucciones desde acá. Si alguien se lo pidió o porque ella hizo lo que dice el informe, es lo que debe dilucidar la investigación penal”. No obstante, un mail al que accedió La Tercera PM confirma que Fernández sí tuvo contacto con dos altos funcionario de la municipalidad y del equipo de confianza de la alcaldesa: el director de la Secretaría Comunal de Planificación y la directora de Salud.

Con fecha 7 de octubre de 2022, la directora de Gestión Urbana de Cordesan le envió un correo electrónico a Beatriz Chamorro (Salud), con copia a Luis Mayorga (Secplan) donde decía: “Estimada Beatriz, junto con saludar, a partir de la solicitud (...) tenemos el contacto de 3 arquitectos dedicados al rubro. Quedo atenta a consultas y/o comentarios. Saludos cordiales”.

En dicho correo se indican los datos básicos de los tres tasadores involucrados en el caso Sierra Bella: Elsa Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo.

Según fuentes contactadas por La Tercera PM, Mayorga habría sido el que solicitó de forma personal a la hoy exfuncionaria de Cordesan encontrar a tres profesionales para levantar el proceso de avalúo de la exclínica. ¿La razón? Fernández Albornoz había cumplido antes funciones de tasadora de inmuebles dentro de la Región Metropolitana y desde su llegada a la Cordesan mantenía una cercana relación con Mayorga, razón por la que este último habría pedido encontrar a tres tasadores como “un favor”.

Los dos funcionarios desvinculados

Luis Mayorga Salces se desempeñaba como director de Secplan del municipio en Santiago. Sin embargo, la alcaldesa Hassler le pidió su renuncia luego de estallar el caso de Sierra Bella, donde incluso fue la propia municipalidad quien explicó las razones de la desvinculación pues habría sido el encargado de gestionar las tres tasaciones que avaluaron la ex Clínica Sierra Bella en más de $ 8.000 millones, pese a que esta había sido vendida meses antes en $ 2.500 millones. Así, se encargaron a Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo Rocha, mismos profesionales que habían valorizado el inmueble ofertado por Las Malvas, en Carmen 35.

Aunque su real participación en el proyecto de la exclínica sigue en investigación, esta no ha sido la única polémica en la que el ex jefe de Secplan ha estado involucrado. Según logró constatar Ciper, en 2013 encabezó el departamento de Secplan en el municipio de Melipilla durante la administración del entonces alcalde Mario Gebauer (PPD). Ese año, Mayorga estuvo involucrado en una controversial operación inmobiliaria que fue detenida por Contraloría y que provocó que el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara en contra de la administración por fraude al Fisco y malversación en la venta de un terreno del Ministerio de Educación a Falabella.

Sin embargo, el municipio y Falabella anularon el contrato y la causa se cerró sin sanciones.

Loreto Fernández trabajó en Cordesan hasta este lunes 3 de julio, luego de que la corporación la desvinculara por realizar funciones fuera del ejercicio de su cargo “sin que hayan sido instruidas ni ordenadas por esta dirección ejecutiva, motivos que nos llevaron a adoptar la decisión de desvinculación”, expresó en su momento Pedro Aravena, actual director ejecutivo de la corporación.