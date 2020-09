Máximo Troncoso Cruz

1. ¿Cómo descubres la corteza del canelo?

En un viaje al Sur, al encenderla me encanto con su aroma y me propuse desarrollar algo. En el corto plazo aparecen las primeras varitas de canelo. Luego de prueba y error he avanzado en la mejora de procesos y del producto final.

2. ¿Qué hace Umo Recolector?

Somos pioneros en la elaboración de varitas aromáticas de canelo, contamos con 4 aromas: canelo, canelo lavanda, canelo cedro y canelo romero. También contamos con un Kit Volcán (roca volcánica plana, pote de greda y saco de arena) y Kit Madera (saco de arena y base de madera nativa), donde nuestra idea principal es rescatar texturas de La Araucanía. Al encender estas varitas sentirás un aroma particular de estas latitudes. Contamos también con aceite esencial de canelo, que es alto en vitamina C y antibacteriano.

3. ¿Cómo les ha ido en esta misión de poner en valor los aromas del bosque chileno?

Obtuvimos el 2º lugar de innovación en la Semana de la Madera y un fondo de Corfo; contamos con la imagen Chile en nuestros productos. Somos embajadores del bosque austral, queremos representar el aroma de la Patagonia.

4. Háblanos de la cadena de valor que genera Umo Recolector.

Actualmente estamos trabajando en conjunto con la comunidad local en sus campos de canelo, generamos empleo en La Araucanía, innovamos con subproductos del bosque, promovemos el consumo responsable (transparencia de nuestros procesos productivos/plan de manejo forestal) y potenciamos el bienestar, la conexión con la naturaleza.

5. ¿Cómo cambia tu vida este emprendimiento?

Me vine a vivir a Pucón hace 10 años, a trabajar en una empresa y poder dedicarme a Umo Recolector. He consolidado un equipo de trabajo junto a mi socio Tomás Schiappacasse, que vive en Santiago. Actualmente en el taller trabajan 6 personas que día a día aportan con su entusiasmo y cumplimiento.

6. ¿Cómo enfrenta la marca la crisis que generó la pandemia?

Nos ha ido bien, nos damos cuenta de que hoy en día con una potente estrategia en redes sociales hemos podido escalar y mostrar nuestros productos, llegando a todo Chile y el mundo. La gente está encantada con el aroma del canelo y con nuestro trabajo. Todos quieren un pedazo de bosque en sus casas.

7. ¿Por qué deciden participar en MasDecoMarket.cl y qué van a ofrecer?

Queremos participar en MasDecoMarket.cl para llegar con nuestro trabajo a más gente, es una plataforma importante y que nos valida. Contamos con varios descuentos activos en nuestra página web, para que nos visiten y se animen a sentir el aroma de la Patagonia. @umo_recolector_