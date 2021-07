Amazon dice que la beta de New World es “segura de jugar” ante reportes por problemas en tarjetas RTX 3090

Durante la jornada de este miércoles una serie de reportes relacionados con la beta de New World, el nuevo MMO de Amazon, apuntando a que este podía dañar las tarjetas RTX 3090. Los desarrolladores del juego se han referido al tema y han apuntado que es “seguro de jugar”, pero que a pesar de esto lanzarán un parche.

Según los diferentes reportes, el juego se sobre exigía a las GPU, en el menú del juego donde no se limitaban los FPS, con lo cual esta se podía llegar a sobrecalentar y terminar echándose a perder. ANte esto es que desde Amazon anunciaron un parche que limita los FPS en el menú para calma de los usuarios.

“Cientos de miles de personas han jugado la beta cerrada de New World, con millones de horas en total. Hemos recibido unas pocas noticias de jugadores utilizando tarjetas de alto rendimiento que experimentan fallos en el hardware cuando juegan New World”, señalaron desde Amazon, para agregar que el juego utiliza los estándares de Dirext X que provee la API de Windows, y no han detectado indicios de errores generalizados relacionados con las tarjetas RTX 3090.

Es así, como finalmente mencionan que “Para tranquilizar a los jugadores, implementaremos hoy un parche que limite los cuadros por segundo en la pantalla del menú. Agradecemos el apoyo que New World está recibiendo de los jugadores en todo el mundo, continuaremos escuchando sus comentarios con la beta y más allá”.