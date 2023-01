Angela Bassett sobre su nominación al Oscar por Black Panther Wakanda Forever: “La Reina Ramonda es un personaje que tocó mi espíritu”

Este martes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció a los nominados para la próxima edición de los Premios Oscar y, además de considerar a Everything Everywhere All At Once en varias categorías y de paso marcar historia con las nominaciones de Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Stephanie Hsu, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto también hubo un hito con la nominación de Angela Bassett por su trabajo en Black Panther: Wakanda Forever.

Tengan en cuenta que Bassett es la primera actriz en ser nominada a los Premios Oscar por su desempeño en una película de Marvel Studios y gracias a su trabajo como la Reina Ramonda competirá por la codiciada estatuilla con Kerry Condon, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu y Hong Chau.

Bassett reaccionó a esta nominación con una declaración en que indicó su aprecio por el personaje y el equipo que realizó la secuela de Black Panther.

“Esta mañana es un poco más especial en la casa Bassett Vance con la noticia de mi nominación al Oscar. Lo que me ha atraído de cada una de las mujeres que he retratado a lo largo de mi carrera es su fuerza, compasión, resiliencia y poder”, dijo la actriz (vía Rolling Stone). “La Reina Ramonda de Wakanda Forever es un personaje que tocó mi espíritu porque es una madre y una líder que debe cuidar a su afligida nación tanto como a su familia en duelo”.

“Ramonda es una carta de amor que refleja y reconoce lo que hacemos las mujeres todos los días. Había mucho que descubrir como actriz porque es una narración brillante, junto con una gran cantidad de talento delante y detrás de la cámara”, añadió.

La 95ª edición de los Premios Óscar se realizará el 12 de marzo de 2023 y cabe recordar que antes de esta nominación Bassett ya había competido por uno de esos premios en 1993 cuando fue nominada como Mejor Actriz por su papel como Tina Turner en What’s Love Got to Do with It.