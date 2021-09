Bryce Dallas Howard dirigirá un reinicio femenino de El vuelo del navegante para Disney Plus

Otro reinicio está en desarrollo al interior de Disney. Se trata de una nueva versión de El vuelo del navegante, la película de 1986 cuya trama se centraba en un niño que era abducido por una nave espacial.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, esta nueva película será dirigida por Bryce Dallas Howard y planea presentarse a través de Disney Plus.

Si bien aún es muy pronto para hablar sobre la trama de esta nueva versión de El vuelo del navegante, el reporte sobre este proyecto sostiene que uno de sus principales cambios tendrá que ver con su protagonista ya que aunque en la versión de 1986 todo se centraba en un niño llamado David Scott Freeman, esta nueva entrega tendrá su foco en una niña.

Pero por ahora no está claro si la película apostará por otros ajustes a la premisa de la entrega original y solo se sabe que Bryce Dallas Howard hará su debut como directora de películas con esta producción tras desempeñarse como directora en la series The Mandalorian y The Book of Boba Fett.