Anuncian fecha de lanzamiento de Doom Eternal: The Ancient Gods - Part Two: Saldrá este 18 de marzo

Desde Bethesda dieron a conocer la fecha en que llegará Doom Eternal: The Ancient Gods - Part Two, y para sorpresa de todos estará disponible a partir de mañana 18 de marzo.

El anuncio de la llegada de esta segunda y última parte del Pase de Temporada se realizó con un nuevo tráiler plagado de acción.

“Vive la épica conclusión de la saga de Doom Slayer”, señalaron desde la desarrolladora, agregando que“Negaste a los dioses y despertaste un antiguo mal. Ahora reúne a los ejércitos centinelas dispersos, asedia el último bastión del infierno, atraviesa las murallas de la fortaleza y enfréntate al mismísimo Señor Oscuro. El alma del universo pende de un hilo”.

Doom Eternal: The Ancient Gods - Part Two saldrá este 18 de marzo para PS4, Xbox One y PC.