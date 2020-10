El nuevo tráiler de Soul recalca que la próxima película de Pixar se estrenará en Disney Plus

Disney dio a conocer un nuevo tráiler de Soul, la próxima película de Pixar que seguirá la historia de un profesor de música apasionado por el jazz que tras un accidente conocerá al mundo desde donde llegan las almas a la Tierra.

Por supuesto, como se había anunciado algunos días atrás, debido a la pandemia Soul no podrá concretar su estreno en cines y finalmente se presentará el próximo 25 de diciembre a través de Disney Plus.

En ese sentido, además de presentar la historia de Soul, el nuevo tráiler de la película se dedica a destacar que para ver esta nueva producción dirigida por Pete Docter(Inside Out) y Kemp Powers (One Night in Miami) no será necesario ir al cine.

Puedes ver el tráiler a continuación:

Si aún no tienen clara la premisa de Soul, esta es su sinopsis:

“¿Qué es lo que te hace… tú? Soul de Pixar Animation Studios presenta a Joe Gardner (voz de Jamie Foxx), un maestro de una banda de secundaria que tiene la oportunidad de su vida de tocar en el mejor club de jazz de la ciudad. Pero un pequeño paso en falso lo lleva de las calles de la ciudad de Nueva York a The Great Before, un lugar fantástico donde las nuevas almas obtienen sus personalidades, peculiaridades e intereses antes de ir a la Tierra. Decidido a volver a su vida, Joe se une a un alma precoz, 22 (voz de Tina Fey), que nunca ha entendido el atractivo de la experiencia humana. Mientras Joe intenta desesperadamente mostrar lo maravilloso de vivir, puede que descubra las respuestas a algunas de las preguntas más importantes de la vida”.