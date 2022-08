Fallece a los 87 años Motomu Kiyokawa, actor de voz que interpretaba a Kozo Fuyutsuki en Evangelion

Motomu Kiyokawa, reconocido actor de voz japonés que interpretó a Kozo Fuyutsuki en Neon Genesis Evangelion, falleció a la edad de 87 años según se conoció durnate la joranada de este lunes.

La información fue dada a conocer por el presidente de la Sociedad Cooperativa de Actores de Tokio, señalando que este perdió la vida a raíz de una neumonía.

Junto con su papel en Evangelion, Kiyokawa, también trabajó con Hideaki Anno en Nadia: The Secret of Blue Water y Kare Kano.

Kiyokawa, nació el 9 de abril de 1935, y debutó como actor de voz en el doblaje del programa de televisión estadounidense Combat!. Su primer papel ligado al mundo del anime, fue con la adaptación del manga Big X de Osamu Tezuka. Otros de sus papeles fueron como Tem Ray en Mobile Suit Gundam, Gargoyle en Nadia: The Secret of Blue Water, y la voz del narrador en kare Kano.

Papeles más reciente involucran a Miklotov McMahon en Re:ZERO -Starting Life in Another World-, Yoichiro en Golden Kamuy e incluso fue la voz de Eggman en la franquicia de Sonic.

También trabajó en algunos videojuegos como la saga BlazBlue donde le dio la voz a Valkenhayn R. Hellsing, y Final Fantasy XIV Online con el papel de Louisoix Leveilleur.